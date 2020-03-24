Коронавирус
REGNUMВ Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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В Чеченской Республике подтвердили один случай заражения коронавирусом
Чеченская Республика Сегодня10:40
Кадыров заявил, что в Чечне «умудрились» нарушить карантин по коронавирусу
Московский Комсомолец10:56
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Происшествия
Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене
"Сотрудники полиции не оценили шутку: житель Тавды привлечен к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ - заведомо ложный вызов скорой помощи", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.
Космос
В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне
Российские учёные создали прототип навигационной системы, которая может использоваться с российским перспективным пилотируемым кораблём «Орёл» при полёте на Луну.
Происшествия
В Тамбовской области двое детей погибли от удара током
Двое школьников младших классов погибли от удара током после того, как забрались на крышу трансформаторной подстанции в Мичуринске Тамбовской области сообщает во вторник обладминистрация.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Политика
Песков рассказал о поездке Путина в больницу в Коммунарке
Общество
В центре российского города обнаружили фашистский бункер
Бункер нашли строители, которые прокладывали трубопровод, пишет «Блокнот-Новороссийск». О находке доложили в поисковый центр.
Экономика
«Ведомости»: правительство может сократить расходы на нацпроекты
Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития определить к 26 марта расходы бюджета, которые они считают приоритетными в условиях распространения коронавируса.
Спорт
Олимпиаду в Токио перенесли на год
В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
Технологии
«Вымпелком» тестирует бесплатный доступ к социально значимым ресурсам
Человек, близкий к «Вымпелкому», утверждает, что «Куб!» – один из способов выполнить требования государства по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, это предложил в обращении к Федеральному собранию 15 января президент Владимир Путин.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» пяти самолетов в России
Сообщения об угрозах взрывов в самолетах начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" уже более 80 рейсов.
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Экономика
Дерипаска заявил, что Центробанк «пробил дно»
"В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов", — заключил Дерипаска.
Общество
Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день
Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
Политика
Липецкий губернатор вступил в «Единую Россию»
Липецк, 24 марта 2020, 18:34 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 24 марта встретился с Дмитрием Медведевым и вступил в партию «Единая Россия».
Энергетика
Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%
Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Общество
Россия отменила временный запрет на экспорт круп
Россельхознадзор отменил введенный с 20 марта запрет на экспорт круп из России, сообщил "Интерфаксу" источник в экспортных кругах.
Политика
Медведев призвал губернаторов возглавлять отделения «Единой России»
Председатель «Единой России», бывший премьер-министр и экс-президент Дмитрий Медведев призвал губернаторов-единороссов возглавлять региональные отделения партии.
Общество
Джонсон объявил в Великобритании карантин
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время обращения к нации объявил о введении на всей территории страны трехнедельного карантина из-за распространения нового коронавируса.
Происшествия
В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку
Московские полицейские задержали водителя, который нарушил режим карантина в связи с новым коронавирусом, его автомобиль отправят на спецстоянку.
Общество
В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса
Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
Экономика
WSJ подсчитала прибыль Безоса от проданных до обвала на бирже акций
Топ-менеджеры из США в феврале—марте продали акции возглавляемых ими компаний на общую сумму около $9,2 млрд и благодаря этому избежали потерь примерно на $1,9 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на подсчеты своих аналитиков.
Энергетика
Названо преимущество России в нефтяном противостоянии
Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Музыка
«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
Технологии
«Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года
Выручка компании увеличилась в 5,2 раза и достигла 773,5 млн рублей (рост на 621 млн рублей к 2018 году).
Политика