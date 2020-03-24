Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

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