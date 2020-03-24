Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Грозный, 24 марта 2020, 17:55 — REGNUM На территории Чеченской Республики зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

В Чеченской Республике подтвердили один случай заражения коронавирусом

Чеченская Республика Сегодня10:40

Чеченские врачи - с заботой о здоровье граждан

ИА Грозный-Информ10:10

Коронавирус проник в Чечню

Lenta.ru11:06

Кадыров заявил, что в Чечне «умудрились» нарушить карантин по коронавирусу

Московский Комсомолец10:56

Кадыров рассказал о первом случае коронавируса в Чечне

URA.Ru11:21

В Чечне зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

REGNUM10:55

Первый случай коронавируса официально подтвердили в Чечне

News.ru11:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Происшествия

Уралец из мести вызвал врачей «заболевшей коронавирусом» жене

"Сотрудники полиции не оценили шутку: житель Тавды привлечен к административной ответственности по статье 19.13 КоАП РФ - заведомо ложный вызов скорой помощи", - отметил официальный представитель правоохранительного ведомства.
Российская газета 09:32
Космос

В России создан прототип навигационной системы для полётов к Луне

Российские учёные создали прототип навигационной системы, которая может использоваться с российским перспективным пилотируемым кораблём «Орёл» при полёте на Луну.
RT на русском вчера в 21:24
Происшествия

В Тамбовской области двое детей погибли от удара током

Двое школьников младших классов погибли от удара током после того, как забрались на крышу трансформаторной подстанции в Мичуринске Тамбовской области сообщает во вторник обладминистрация.
РИА Новости 03:14
Политика

Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае

Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
REGNUM 06:08
Политика

Песков рассказал о поездке Путина в больницу в Коммунарке

РИА Новости 11:13
Общество

В центре российского города обнаружили фашистский бункер

Бункер нашли строители, которые прокладывали трубопровод, пишет «Блокнот-Новороссийск». О находке доложили в поисковый центр.
Взгляд.ру 08:04
Экономика

«Ведомости»: правительство может сократить расходы на нацпроекты

Премьер Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития определить к 26 марта расходы бюджета, которые они считают приоритетными в условиях распространения коронавируса.
BFM.ru 09:19
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на год

В МОК уточнили, что Олимпийские и Паралимпийские игры состоятся не позднее лета 2021 года, при этом цифра 2020 в названии сохранится, а олимпийский огонь останется в Японии светить «маяком надежды для мира в эти смутные времена».
РБК 11:11
Технологии

«Вымпелком» тестирует бесплатный доступ к социально значимым ресурсам

Человек, близкий к «Вымпелкому», утверждает, что «Куб!» – один из способов выполнить требования государства по обеспечению бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам, это предложил в обращении к Федеральному собранию 15 января президент Владимир Путин.
Ведомости 02:00
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» пяти самолетов в России

Сообщения об угрозах взрывов в самолетах начали поступать с 3 марта, за это время были "заминированы" уже более 80 рейсов.
Эхо Москвы 09:31
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

По данным издания, супруги находятся в инфекционной больнице посёлка Коммунарка Новомосковского административного округа Москвы.
Российская газета 09:07
Экономика

Дерипаска заявил, что Центробанк «пробил дно»

"В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов", — заключил Дерипаска.
РИА Новости 11:16
Общество

Премьер Индии объявил о введении режима строгой изоляции на 21 день

Власти Индии приняли решение о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающем закрытие границ между регионами страны.
ТАСС 11:00
Политика

Липецкий губернатор вступил в «Единую Россию»

Липецк, 24 марта 2020, 18:34 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 24 марта встретился с Дмитрием Медведевым и вступил в партию «Единая Россия».
REGNUM 11:34
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:33
Здоровье

В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса

Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Город Глазов 04:00
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Общество

Россия отменила временный запрет на экспорт круп

Россельхознадзор отменил введенный с 20 марта запрет на экспорт круп из России, сообщил "Интерфаксу" источник в экспортных кругах.
Интерфакс 10:23
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ для всех из-за коронавируса

Известия 05:04
Политика

Медведев призвал губернаторов возглавлять отделения «Единой России»

Председатель «Единой России», бывший премьер-министр и экс-президент Дмитрий Медведев призвал губернаторов-единороссов возглавлять региональные отделения партии.
News.ru 10:02
Общество

Джонсон объявил в Великобритании карантин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время обращения к нации объявил о введении на всей территории страны трехнедельного карантина из-за распространения нового коронавируса.
Российская газета вчера в 17:32
Происшествия

В Москве машину нарушившего карантин водителя отправят на спецстоянку

Московские полицейские задержали водителя, который нарушил режим карантина в связи с новым коронавирусом, его автомобиль отправят на спецстоянку.
РБК 11:23
Общество

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:34
Экономика

WSJ подсчитала прибыль Безоса от проданных до обвала на бирже акций

Топ-менеджеры из США в феврале—марте продали акции возглавляемых ими компаний на общую сумму около $9,2 млрд и благодаря этому избежали потерь примерно на $1,9 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на подсчеты своих аналитиков.
РБК 11:16
Энергетика

Названо преимущество России в нефтяном противостоянии

Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Национальная служба новостей 11:27
Музыка

«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» рассматривают вероятность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.
Evo-rus.com 03:36
Технологии

«Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года

Выручка компании увеличилась в 5,2 раза и достигла 773,5 млн рублей (рост на 621 млн рублей к 2018 году).
CNews 07:13
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное