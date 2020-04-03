Коронавирус
REGNUMВ Чечне запретили нахождение на улице ночью
Кадыров отметил, что список организаций и служб, которым будет разрешен проезд в ночью, предоставлен в соответствующие ведомства. Как сообщало ИА REGNUM, с 5 апреля из-за опасности распространения коронавирусной инфекции в Чечне закрываются границы для въезда и выезда.
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с чего всё началось
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.Газета.Ruвчера в 20:19
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В Чечне вводится комендантский час для пешеходов и транспорта из-за коронавируса
Интерфакс - Россиявчера в 19:33
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