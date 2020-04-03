Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Чечне запретили нахождение на улице ночью

Кадыров отметил, что список организаций и служб, которым будет разрешен проезд в ночью, предоставлен в соответствующие ведомства. Как сообщало ИА REGNUM, с 5 апреля из-за опасности распространения коронавирусной инфекции в Чечне закрываются границы для въезда и выезда.
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с чего всё началось
Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале
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Газета.Ruвчера в 20:19

Подробнее о событии

В Чечне запретили выходить на улицы с 8 вечера до 8 утра

РБК02:17

В Чечне запретили выходить на улицу с 8 вечера до 8 утра в связи с коронавирусом

ТАССвчера в 19:56

В Чечне запретили передвижение в ночное и вечернее время суток из-за коронавируса

Life.ruвчера в 20:02

В Чечне вводят комендантский час

Эхо Москвы02:01

В Чечне из-за коронавируса запретили выходить ночью на улицу

РИА Новостивчера в 19:48

В Чечне вводится комендантский час для пешеходов и транспорта из-за коронавируса

Интерфакс - Россиявчера в 19:33

В ЧР с 20:00 до 8:00 запретили движение транспорта и пешеходов

ИА Грозный-Информвчера в 19:32
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Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке

Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
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В Пензенской области зафиксировано 11 новых случаев коронавируса

По данным соцсети, в Пензенской области выявили 11 новых заболевших.
Smi58.ru 04:07
Политика

Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля

Владимир Путин отметил, что режим самоизоляции и нерабочая неделя помогли выиграть время для наращивания ресурсов системы здравоохранения.
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В РФС сообщили о краже со склада экипировки сборной России

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В Приморье под автомобилем обрушился мост

В Шкотовском районе Приморья частично обрушился мост через реку Суходол. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
РБК 01:36
Политика

Путин проведет совещание с российскими нефтяниками

Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет совещание в формате видеоконференции с крупнейшими российскими нефтяниками, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Финансы

Курс евро опустился ниже 83 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Елена Батурина снова стала самой богатой россиянкой по версии Forbes

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Путин поручил приступить к тестированию беспилотных автомобилей

Президент России Владимир Путин поручил правительству начать организованное тестирование беспилотных автомобилей на российских дорогах.
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Общество

Минпросвещения: Школы продолжат учиться дистанционно

Развивающаяся ситуация не приведет к тому, что учащиеся останутся на второй год.
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Общество

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В Испании зафиксировано 117 710 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав королевства.
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В Кирове по подозрению во взяточничестве задержан вице-губернатор

Следствие установило, что с сентября-октября 2018 года вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко «создал организованную преступную группу для совершения коррупционной деятельности по получению взяток в виде денег от субъектов предпринимательской деятельности Кировской области».
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ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов

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РИА Новости 05:58
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в конце апреля в стране планируют ослабить ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
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В России за сутки выявили более 600 случаев заражения коронавирусом

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РБК 03:34
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Голландское судно привлекут для строительства «Северного потока — 2»

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REGNUM 02:27
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Песков назвал беспрецедентной ситуацию в экономике

Кремль ознакомлен даже с самыми пессимистичными прогнозами развития экономики России, обстановка не простая, но правительство ежечасно мониторит ситуацию.
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Общество

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Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
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Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

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Отечественная рок-исполнительница Земфира порадовала поклонников новым треком.
NewInform вчера в 02:33
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