с чего всё началось

Кадыров отметил, что список организаций и служб, которым будет разрешен проезд в ночью, предоставлен в соответствующие ведомства. Как сообщало ИА REGNUM, с 5 апреля из-за опасности распространения коронавирусной инфекции в Чечне закрываются границы для въезда и выезда.

В Чечне запретили нахождение на улице ночью

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