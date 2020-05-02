Коронавирус
REGNUMВ Чечне приостановили работу общественного транспорта
Грозный, 2 мая 2020, 03:22 — REGNUM Работа общественного транспорта в Чечне будет приостановлена до 11 мая включительно, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и связи.
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В ЧР общественный транспорт не будет функционировать до 11 мая
Чеченская Республика Сегоднявчера в 15:56
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 00:46, Ашберн
Общество
Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом
Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия вчера в 15:22
Экономика
Из-за коронавируса в Кузбассе начали выдавать льготную ипотеку
Отдельные компании уже выдают первые кредиты. Льготная программа действует до 1 ноября 2020 года.
ВашГород.ру вчера в 22:28
Происшествия
В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы
В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском вчера в 04:59
Здоровье
Главврач ФНКЦ: «Пациенты в большинстве своем погибают не от легочных осложнений»
Как написал в Facebook главврач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, тяжелых пациентов в столице «по-прежнему много» и среди них много молодежи.
BFM.ru вчера в 06:38
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»
Интерфакс вчера в 22:41
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Происшествия
В Москве 75-летнего пенсионера с коронавирусом медработники бросили возле дома
Медики решили отправить его домой, но дочь просила продолжить лечение отца в больнице, т.к. дома находится его 72-летняя жена, которая тоже входит в группу риска.
Эхо Москвы вчера в 20:04
Политика
Белый дом запретил главному инфекционисту давать показания в Конгрессе
Белый дом запретил руководителю Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания Конгрессу, сообщили в комитете Палаты представителей.
Коммерсантъ вчера в 21:57
Здоровье
Петербуржцев предупреждают о коварстве бессимптомного коронавируса
Главный врач клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Денис Гусев рассказал о том, что бессимптомное течение коронавирусной инфекции весьма коварно и опасно.
Санкт-Петербургские ведомости 30 апреля в 05:50
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС вчера в 05:04
Наука
Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса
В качестве альтернативы медицинским маскам врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы.
Мой Брянск вчера в 05:02
Культура
Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд
Известия вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин высмеял сына Рудковской и Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко наращивают подписчиков в Instagram.
Lisa.ru 30 апреля в 13:00
Общество
Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья
Случаи инфицирования коронавирусом выявили в 62 городских округах Московской области.
Известия вчера в 16:07
Гаджеты
Huawei раскрыла график обновления смартфонов до Android 10 для Европы
Китайский техногигант Huawei обновил собственный график выпуска фирменной программной оболочки EMUI 10, созданной на базе популярной ОС Android 10 для пользователей своих устройств в Европе.
Актуальные Новости вчера в 01:33
Общество
В Смольном объяснили появление в Петербурге мобильных рефрижераторов
В Петербурге появились восемь мобильных холодильных установок для тел умерших.
Город+ вчера в 05:36
Киберспорт
Создатель Gamescom проведет онлайн-фестиваль игр c Activision, Steam и CD Projekt Red
Создатель Gamescom и продюсер The Game Awards Джефф Кейли анонсировал новый онлайн-фестиваль игр.
Cyber.sports.ru вчера в 16:07
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ вчера в 14:45
Кино
Актёра Яна Цапника превратили в Клинта Бартона из «Мстителей»
В Сети появилось забавное видео, в котором российского актёра Яна Цапника превратили в Соколиного Глаза из "Мстителей".
Газета Metro 30 апреля в 09:15
Общество
Ученые из Сингапура сдвинули дату окончания эпидемии коронавируса в РФ
Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули дату окончания вспышки коронавируса в России — теперь, по их прогнозам, пандемия должна закончиться 19 августа.
Газета.Ru 29 апреля в 04:33
Общество
Саратовский министр уволилась после скандала с закупкой защитных масок
ФАН 30 апреля в 12:38
Шоу-бизнес
«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга
Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
Происшествия
Замглавы УМВД Воскресенска задержан по делу о взятке
В ведомстве добавили, что замначальника УМВД предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействия) с использованием своего должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки (п.п. "а,б" ч.5 ст. 290 УК РФ).
Интерфакс вчера в 18:40
Гаджеты
Спецификации и даты выхода новых видеокарт Nvidia RTX утекли в Сеть
В Сети оказались спецификации и даты выпуска новых графических процессоров Nvidia Ampere, которые пока еще не были представлены компанией широкой аудитории.
NewInform 30 апреля в 02:27
Общество
Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
RT на русском вчера в 10:33
Космос
Virgin Galactic провела первое испытание нового космолета
В пятницу, 1 мая, Virgin Galactic провела первое летное испытание космолета Unity серии SpaceShipTwo.
Профиль вчера в 17:12
Авто
Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня 30 апреля в 11:45
Шоу-бизнес
Виктория Боня объяснила скандальные слова Регины Тодоренко
Экс-участница телепроекта «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня заявила, что поддерживает Регину Тодоренко и некоторые ее размышления о домашнем насилии.
Live24 вчера в 09:29