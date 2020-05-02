Власти Чечни приостановили работу общественного транспорта в республике до 11 мая включительно на время действия режима самоизоляции. Об этом сообщается на странице регионального министерства транспорта и связи в Instagram.

В Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая

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