Коронавирус

ТАССТАССВ Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая

Власти Чечни приостановили работу общественного транспорта в республике до 11 мая включительно на время действия режима самоизоляции. Об этом сообщается на странице регионального министерства транспорта и связи в Instagram.
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В Чечне приостановили работу общественного транспорта

Московский Комсомолец17:50

Общественный транспорт ЧР прекращает работать до 11 мая

Телекомпания Грозный17:08

Общественный транспорт в Чечне не будет работать до 11 мая

RT на русском17:33

В Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая

РИА Новости17:21

В Чечне приостановили работу общественного транспорта до 11 мая

ТАСС17:34

В ЧР общественный транспорт не будет функционировать до 11 мая

Чеченская Республика Сегодня15:56

Общественный транспорт ЧР до 11 мая не будет работать

ИА Грозный-Информ17:47
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Еще пять больных коронавирусом появились в Амурской области

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Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
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