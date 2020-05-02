Коронавирус
REGNUMВ Чечне приостановили работу общественного транспорта
Грозный, 2 мая 2020, 03:22 — REGNUM Работа общественного транспорта в Чечне будет приостановлена до 11 мая включительно, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и связи.
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В ЧР общественный транспорт не будет функционировать до 11 мая
Чеченская Республика Сегоднявчера в 15:56
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В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
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Газета.Ru вчера в 08:47
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Общество
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С "Реалом" португальский наставник одержал победу в Ла Лиге (2012), выиграл кубок Испании (2011) и Суперкубок страны (2012).Мы покончили с доминированием «Барселоны» лучшим из возможных способов.
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