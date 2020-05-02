Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Чечне приостановили работу общественного транспорта

Грозный, 2 мая 2020, 03:22 — REGNUM Работа общественного транспорта в Чечне будет приостановлена до 11 мая включительно, сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и связи.
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В Чечне приостановили работу общественного транспорта

Московский Комсомолецвчера в 17:50

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Чеченская Республика Сегоднявчера в 15:56

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Телекомпания Грозныйвчера в 17:08

Общественный транспорт в Чечне не будет работать до 11 мая

RT на русскомвчера в 17:33

Общественный транспорт ЧР до 11 мая не будет работать

ИА Грозный-Информвчера в 17:47
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