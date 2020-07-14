В Чечне запретили въезд туристам из-за коронавируса
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Оперштаб по коронавирусу в Чечне временно запретил въезд в республику туристам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов. Открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, уточнил он.В источнике
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В Чеченской Республике сохраняется временное ограничение на въезд туристов
Чеченская Республика Сегодня11:07