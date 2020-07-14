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В Чечне запретили въезд туристам из-за коронавируса

Оперштаб по коронавирусу в Чечне временно запретил въезд в республику туристам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов. Открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, уточнил он.В источнике
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В Чечне временно запретили въезд туристам из-за коронавируса

RT на русском12:22

Власти Чечни не рекомендуют туристам приезжать в регион из-за пандемии коронавируса

ТАСС14:04

Чечню временно закрыли для туристов

РИА Новости12:33

Власти Чечни запретили въезд туристам для предупреждения вспышки COVID-19

РБК13:47

В Чечне запретили въезд туристам

Lenta.ru12:12

В Чеченской Республике сохраняется временное ограничение на въезд туристов

Чеченская Республика Сегодня11:07

В Чеченской Республике временно запретили въезд туристам

ИА Грозный-Информ10:27
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Астрономы увидели небывалое взаимодействие двух нейтронных звезд

Британские ученые обнаружили две разномассовые звезды, которые примерно через 470 миллионов лет могут столкнуться и выделить энергию в виде гравитационных волн и электромагнитного излучения.
Evo-rus.com12 июля в 07:50
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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости09:50
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В РФ Toyota RAV4 стала доступна в двух новых версиях

Появление версии «Престиж Safety», которая получила двигатель на 2,0 литра, инновационный вариатор и полноприводную систему, даст возможность удовлетворить потребности потребителей, отдающих предпочтение сбалансированному сочетанию динамики, комфорта и топливной экономичности.
CarsWeek.ru15:43
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На «Тамбовской индейке» открылась вторая очередь производства

Вторая очередь российско-испанского предприятия "Тамбовская индейка" мощностью 30 тысяч тонн мяса птицы в год открыта во вторник в селе Никольское Первомайского района Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
РИА Новости14:49
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Москомархитектура одобрила проект на территории Бадаевского завода

"Проект многофункционального жилого комплекса на участке 6 га на территории Бадаевского завода получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения Москомархитектуры", - говорится в сообщении.
ТАСС07:26
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