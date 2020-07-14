Коронавирус
КоммерсантъВ Чечне запретили въезд туристам из-за коронавируса
Оперштаб по коронавирусу в Чечне временно запретил въезд в республику туристам из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов. Открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, уточнил он.
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В Чеченской Республике сохраняется временное ограничение на въезд туристов
Чеченская Республика Сегодня11:07
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News.ru 14:00
Происшествия
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Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом
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Японский основной танк Type 10 впервые публично показали изнутри
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Huawei исключена из проекта развертывания 5G в Великобритании
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ПК на Windows могут перейти на ARM-процессоры
Все больше идет муссирование слухов относительно работы платформы Windows на ARM-процессорах.
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Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки
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