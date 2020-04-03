С третьего апреля усиливаем карантинный режим. Принято решение запретить с 20.00 до 8.00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах ЧР. Перечень организаций и служб, имеющих право на проезд в ночное время суток, доведён до соответствующих ведомств.

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В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

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