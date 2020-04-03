С третьего апреля усиливаем карантинный режим. Принято решение запретить с 20.00 до 8.00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах ЧР. Перечень организаций и служб, имеющих право на проезд в ночное время суток, доведён до соответствующих ведомств.

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Политика Путин: режим нерабочих дней продлевается Ново-Огарево, Московская область, 2 апреля 2020, 17:07 — REGNUM Режим нерабочих дней потребовал продлить в связи с угрозой эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин.

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Происшествия Во Владивостоке нашли сбежавших из аэропорта пассажиров из Таиланда Все сбежавшие из аэропорта Владивостока пассажиры рейса из Таиланда найдены и изолированы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство Приморского края.

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Общество Названы ключевые симптомы коронавируса Ученые из Королевского колледжа в Лондоне назвали ключевые симптомы коронавирусной инфекции.