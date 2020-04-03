Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
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Рамзан Кадыров
С третьего апреля усиливаем карантинный режим. Принято решение запретить с 20.00 до 8.00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах ЧР. Перечень организаций и служб, имеющих право на проезд в ночное время суток, доведён до соответствующих ведомств.
— Рамзан Кадыров, российский политикРИА Новости 19:48

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Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011.
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