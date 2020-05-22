Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Чечне заявили, что Кадыров здоров

Спикер парламента Чечни и глава оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что чеченский глава Рамзан Кадыров здоров. Об этом он написал в своем Instagram. Он отметил, что распространяемые о выявлении у Кадырова коронавируса не соответствуют действительности.
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с чего всё началось
"Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда", — сказал он в прямом эфире в аккаунте в Instagram
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