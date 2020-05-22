с чего всё началось

Спикер парламента Чечни и глава оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что чеченский глава Рамзан Кадыров здоров. Об этом он написал в своем Instagram. Он отметил, что распространяемые о выявлении у Кадырова коронавируса не соответствуют действительности.

В Чечне заявили, что Кадыров здоров

Политика На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.

Политика США собираются выйти из Договора по открытому небу Президент США Дональд Трамп объявил, что собирается выйти из Договора по открытому небу, но оставляет возможность возобновить его - на новых условиях. 1K

Политика Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации». 70

Происшествия В Иркутске пропали четыре ребёнка Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет. 1

Общество Собянин заявил о необходимости продлить режим ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в городе необходимо сохранять режим ограничений, введенный для борьбы с коронавирусом. 2,1K

Экономика Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости". 184

Политика Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки. 917

Финансы Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах. 11

Экономика Минфин глобально увеличит выпуск облигаций федерального займа Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России планируется масштабный рост объема размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), передает ТАСС. 45

Кино Netflix отредактировал «Назад в будущее 2» и вызвал гнев фанатов Потоковый сервис Netflix выпустил отредактированную версию знаменитого фантастического фильма "Назад в будущее 2", что вызвало гнев поклонников культовой классики.

Общество МЧС предложило ужесточить ответственность за пожары по неосторожности В апреле глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил ужесточить ответственность за пожары в населенных пунктах.

Здоровье Уральский коэффициент добавил медикам до 12 тысяч рублей С учетом уральского коэффициента выплаты составляют: для врачей специализированных инфекционных стационаров 92 тысячи рублей, для среднего медицинского персонала таких учреждений – 57,5 тысячи рублей, для младшего медицинского персонала – 28,75 тысячи рублей, для врачей скорой помощи – 57,5 тысячи рублей, для среднего медицинского персонала и водителей – 28,75 тысячи.