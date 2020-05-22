Коронавирус
Газета.RuВ Чечне заявили, что Кадыров здоров
Спикер парламента Чечни и глава оперштаба по противодействию коронавирусу Магомед Даудов заявил, что чеченский глава Рамзан Кадыров здоров. Об этом он написал в своем Instagram. Он отметил, что распространяемые о выявлении у Кадырова коронавируса не соответствуют действительности.
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с чего всё началось
"Ходят разные сплетни, что только не говорят, я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров, то, что пишут и говорят о нем — это все неправда", — сказал он в прямом эфире в аккаунте в Instagram.РИА Новости16:10
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Здоровье
В России сократят срок выхода препарата от COVID-19 на рынок
В России будет сокращён срок выхода препарата от коронавируса «Фавипиравир», проходящего в настоящее время клинические испытания.
RT на русском 20:54
Наука
Фитнес помогает в лечении болезни Альцгеймера
NewInform 06:32
Политика
На Украине предложили демилитаризовать Донбасс к августу
Донбасс должен быть демилитаризован к августу, чтобы там прошли местные выборы, заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников.
РИА Новости 16:54
Политика
США собираются выйти из Договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп объявил, что собирается выйти из Договора по открытому небу, но оставляет возможность возобновить его - на новых условиях.
ANNA-News вчера в 17:16
Политика
Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага
Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации».
RT на русском 20:11
Здоровье
В Китае впервые не выявили случаев заражения коронавирусом за сутки
Китайские медики за прошедшие сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией, зарегистрировано только 28 бессимптомных носителей.
Life.ru 21:34
Происшествия
В Иркутске пропали четыре ребёнка
Иркутск, 23 мая 2020, 05:29 — REGNUM В Иркутске объявлены в розыск четверо пропавших детей от 10 до 13 лет.
REGNUM 22:29
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента по санитарно-эпидемиологической обстановке заявил, что в городе необходимо сохранять режим ограничений, введенный для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 10:27
Общество
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Южная Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса.
Lenta.ru 21:41
Футбол
У футболиста «Урала» Павла Погребняка обнаружили коронавирус
Эхо Москвы в Екатеринбурге 04:55
Экономика
Глава Минтруда назвал средний размер пенсий в 2019 году
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих граждан увеличился на 7,6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:10
Политика
Лукашенко заявил, что не надо становиться перед Россией на колени
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не только не захотела сотрудничать с Минском в разработке ракеты, но и не соглашается предоставлять полигон для испытания белорусской разработки.
РИА Новости 07:39
Финансы
Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара
Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.
РИА Новости 01:00
Экономика
Минфин глобально увеличит выпуск облигаций федерального займа
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России планируется масштабный рост объема размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), передает ТАСС.
Газета.Ru 13:33
Здоровье
Десять медиков добились выплат после обращений в Минздрав Забайкалья
Стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19 получат 10 медиков, обратившихся в Минздрав Забайкальского края.
Московский Комсомолец Чита 03:09
Здоровье
Власти Москвы утвердили стандарт медпомощи в условиях пандемии
В Москве внедрен временный стандарт плановой медпомощи, который будет действовать в период пандемии.
Российская газета 19:06
Происшествия
В Татарстане увеличилось число жертв пожара в больнице
РИА Новости 18:23
Здоровье
В Саратовской области умерли 56 носителей коронавируса
Взгляд-инфо 12:23
Общество
Вышел фильм про историка Олега Соколова, убившего студентку
Афиша Daily 03:05
Кино
Netflix отредактировал «Назад в будущее 2» и вызвал гнев фанатов
Потоковый сервис Netflix выпустил отредактированную версию знаменитого фантастического фильма "Назад в будущее 2", что вызвало гнев поклонников культовой классики.
Kinonews.ru вчера в 04:25
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.
МР7.ру 08:48
Общество
МЧС предложило ужесточить ответственность за пожары по неосторожности
В апреле глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил ужесточить ответственность за пожары в населенных пунктах.
Коммерсантъ 22:20
Здоровье
Уральский коэффициент добавил медикам до 12 тысяч рублей
С учетом уральского коэффициента выплаты составляют: для врачей специализированных инфекционных стационаров 92 тысячи рублей, для среднего медицинского персонала таких учреждений – 57,5 тысячи рублей, для младшего медицинского персонала – 28,75 тысячи рублей, для врачей скорой помощи – 57,5 тысячи рублей, для среднего медицинского персонала и водителей – 28,75 тысячи.
Уралинформбюро 05:37
Общество
Тульский губернатор поддержал медсестру, работавшую в купальнике
Российская газета 03:03
Авто
Lada Xray может покинуть модельную линейку АвтоВАЗа
Приподнятый хэтчбек LADA XRay может исчезнуть из модельной линейки АвтоВАЗа вследствие низких продаж и нерентабельности производства.
Автоновости дня 06:21
Экономика
Китай впервые за 26 лет не станет ставить целей по годовому росту ВВП
Власти КНР впервые за долгие годы не станут ставить цели по росту национальной экономики.
Народные новости 13:51
Армия и оружие
Минобороны перебрасывает в Дагестан два мобильных госпиталя
Эхо Москвы вчера в 13:02
Здоровье
Врач: в Дагестане занижены цифры заболеваемости коронавирусом
Врачи обошли госпитали города, чтобы оценить ситуацию и эффективность лечения инфицированных коронавирусом.
ИА Красная Весна 14:04