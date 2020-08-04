Общество

RT на русскомRT на русскомВ Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов, который встретился с ними в Грозном.
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с чего всё началось

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

Власти Чечни вернули на воспитание в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые, отдалившись от дома, пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
РИА Новости05:55

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Власти Чечни вернули из Москвы на воспитание более 100 молодых людей

Москва 2410:36

Кадыров вернул из Москвы на перевоспитание более ста чеченцев

Газета.Ru11:18

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В Чечне на тяжелые работы направят более 100 человек

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Мослента08:09

В Чечню «на перевоспитание» из Москвы вернули более 100 молодых людей

РБК10:09

Жители Чечни публично раскаялись перед чиновниками за поведение в Москве

Кавказский узел05:50
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Происшествия

Reuters сообщил о десяти погибших при взрыве в Бейруте

РБК 13:11
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Энергетика

Украина отказалась возобновлять покупку газа у России

Украинская государственная энергетическая компания «Нафтогаз» не планирует возобновлять закупки природного газа у России, пока Москва не предложит конкурентоспособные цены и условия, пишет Reuters.
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Политика

Кравчук предложил создать делегацию по вопросу «возвращения» Крыма

Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предложил создать делегацию, которая будет заниматься вопросом «возвращения» Крыма.
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Здоровье

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Армия и оружие

МИД РФ: Москва осуждает ракетные удары по Сирии со стороны Израиля

Российская сторона решительно осуждает ракетные удары, нанесенные Израилем по территории Сирийской Арабской Республики.
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Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
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Происшествия

В офисах таможенного брокера «Аривист» в Петербурге проходят обыски

Во вторник, 4 августа, в офисах таможенного брокера «Аривист» в Петербурге проходят обыски.
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Интернет

В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений

В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция «search the web», которая пользователям позволяет определить фейковую информацию.
Astera 11:27
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Марко Николич признался, что хотел подписать Кокорина в «Локомотив»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями о новичке «Спартака» Александре Кокорине.
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Гаджеты

Двухъядерные 6-Вт процессоры AMD Zen пришли в бюджетные ноутбуки Lenovo для учёбы

Очевидно, речь идёт о компромиссах для соблюдения теплопакета в 6 Вт. Lenovo собирается использовать новый AMD 3015e в двух новых образовательных ноутбуках 100e и 300e второго поколения на базе Windows 10.
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Архангельский избирком проверил подписи кандидатов в губернаторы

Избирком Архангельской области проверил подписные листы кандидатов в губернаторы.
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Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
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Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

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Газета.Ru 11:23
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Политика

Лукашенко прокомментировал задержание российских боевиков в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя задержание граждан РФ в республике, заявил, что информация о том, что он обсудил этот случай с российским лидером Владимиром Путиным, не соответствует действительности.
News.ru 07:08
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Общество

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
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Политика

Жириновский заявил о риске военного мятежа в Белоруссии

В случае победы на президентских выборах в Белоруссии действующего главы республики Александра Лукашенко существует риск военного мятежа, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
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Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
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При попадании радона в легкие человека, радиоактивное излучение может повредить клетки и повысить вероятность развития онкологических заболеваний.
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Мамаев: «Может, полтора года назад я бы ныл из-за недостатка денег. Но сейчас я счастливый человек. Какие деньги, какие премиальные?..»

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«Севилья» хочет заполучить лидера «Зенита»

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Политика

ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию

ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
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Слух о своем переходе из Marvel в DC прокомментировал Райан Рейнольдс

Актер в своем «Твиттер» решил разъяснить ситуацию сам и прокомментировать данную новость.
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Польский премьер объяснил причины критики в адрес Германии и России

Стоит добавить также, что на фоне вывода части американский войск из Германии, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава надеется на перевод этих частей из ФРГ в Польшу.
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Опубликованы снимки салона кроссовера Nissan Magnite

Пресс-служба знаменитой японской фирмы опубликовала официальные фотографии салона нового компактного кроссовера Nissan Magnite — самого маленького и дешёвого в линейке SUV.
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В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

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Политика

Белоруссия объявила о проведении на границе с Россией военных сборов

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В ростовские больницы зовут медиков с коронавирусной спецподготовкой

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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Адам Султанович Делимханов
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Чеченской республики. Депутат Государственной думы России V, VI и VII созывов, член партии «Единая Россия». В Госдуме VII созыва - член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
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