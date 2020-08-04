Общество
RT на русскомВ Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов, который встретился с ними в Грозном.
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с чего всё началось
Власти Чечни вернули на воспитание в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые, отдалившись от дома, пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.РИА Новости05:55
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