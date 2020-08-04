Общество

RT на русскомRT на русскомВ Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов, который встретился с ними в Грозном.
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Адам Султанович Делимханов
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Чеченской республики. Депутат Государственной думы России V, VI и VII созывов, член партии «Единая Россия». В Госдуме VII созыва - член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
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