Общество
RT на русскомВ Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов, который встретился с ними в Грозном.
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Происшествия
Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
Газета.Ru вчера в 07:13
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 02 августа в 09:50
Происшествия
Очевидец рассказал о последствиях взрыва в Бейруте
Губернатор Бейрутского округа Маруан Абуд сравнил последствия ЧП с результатом ядерной бомбардировки японских городов.
Дни.ру 13:52
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Общество
Трем хакерам предъявлены обвинения во взломе Twitter
Окружной суд Флориды выдвинул обвинения трем хакерам, которые подозреваются в совершении недавнего взлома аккаунтов знаменитостей в Twitter, в том числе Барака Обамы, Джеффри Безоса, Илона Маска и Билла Гейтса.
Коммерсантъ 02 августа в 11:53
Здоровье
Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений
Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
АиФ Саратов 12:31
Политика
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Наука
Предок коронавируса COVID-19 появился еще 70 лет назад
Эксперты добавили, что коронавирус, вызвавший пандемию, также входит в данную подгруппу.
МедиаПоток 01:56
Политика
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах).
РИА Новости 04:04
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Армия и оружие
МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Москва, 4 августа 2020, 18:21 — REGNUM Российский истребитель МиГ-31 перехватил иностранный самолёт-разведчик над нейтральными водами Баренцева моря.
REGNUM 11:21
Футбол
Руководители ФК «Крылья Советов» ушли в отставку
Вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) самарского ФК "Крылья Советов" привел к отставке руководства команды.
Российская газета 14:28
Здоровье
Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика Сегодня 03:26
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Футбол
Мамаев назвал себя счастливым человеком
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, как обустроился в новой команде.
RT на русском 16:33
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Происшествия
В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана
Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
Общество
Еще 12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Интерфакс вчера в 17:06
Кино
Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов»
Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября.
Культуромания 12:55
Происшествия
Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга
Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
"Поздравляю герцогиню Сассексую с днем рождения!" - подписала Королева под общим архивным фото 2018 года.
Paparazzi.ru 07:30
Наука
Британские ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой
Evo-rus.com 02 августа в 11:47