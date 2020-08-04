Общество
RT на русскомВ Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов, который встретился с ними в Грозном.
Читать в источнике
Оценить2K
с чего всё началось
Власти Чечни вернули на воспитание в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые, отдалившись от дома, пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.РИА Новости05:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
Происшествия
Взрыв в Бейруте повредил посольство России
Lenta.ru 13:10
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
Авто
Audi назвала стоимость универсала Audi A6 allroad quattro в России
Вслед за лимитированной серией новой A6 Allroad quattro компания Audi выводит на российский рынок и обычную модель, которая более чем на миллион рублей дешевле.
Автоновости дня 08:20
Общество
Ураган «Исаиас» ослабел до уровня тропического шторма
Вашингтон, 4 августа 2020, 12:35 — REGNUM Ураган «Исаиас», который ранее сформировался в Атлантическом океане и обрушился на побережье американского штата «Северная Каролина», ослабел до уровня тропического шторма.
REGNUM 05:35
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Происшествия
В Дагестане при опрокидывании грузовика пострадали девять человек
В Дагестане девять человек пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля ЗИЛ-131 в районе села Бежта.
Российская газета 15:06
Гаджеты
Зарядка смартфона до 100% сокращает его срок службы
Крайности приведут к исчерпанию емкости аккумулятора уже через 300-500 циклов.
MOS.news 11:50
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Политика
Лукашенко обратится с речью к гражданам Белоруссии перед выборами
Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на 6-й срок.
SM News вчера в 20:31
Футбол
УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса
УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ 12:21
Общество
Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну
Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.
Evo-rus.com 11:24
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Армия и оружие
Франция и Германия планируют отказаться от военных технологий США
Основными отрицательными сторонами для европейских компаний называются попытки Вашингтона контролировать процесс изготовления продукции, а также дальнейшее ограничение экспортных поставок.
Слово и Дело вчера в 04:50
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Происшествия
Воры в законе стали устраивать драки в Европе
Lenta.ru 03:23
Технологии
В Apple ответили на слухи о планах купить TikTok
В американской компании Apple прокомментировали появившуюся в сети информацию о планах покупки китайского приложения TikTok.
Газета.Ru 14:33
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
Здоровье
Мясников рассказал, как прожить без лекарств
Здоровый образ жизни может сократить количество принимаемых лекарств даже у больных людей, добавил Мясников.
РИА Новости 10:11
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»
Anews вчера в 18:17
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52
Здоровье
Эндокринолог перечислила напитки, от которых полнеют
Evo-rus.com 10:03
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Финансы
Что поможет опустить курс доллара до 68 рублей
Дмитрий Бабин: Если котировки Brent поднимутся выше 50 долларов за баррель и закрепятся над этим уровнем, тогда доллар способен вернуться к курсу в 70 рублей.
Российская газета вчера в 23:00