Общество

RT на русскомRT на русскомВ Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов, который встретился с ними в Грозном.
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с чего всё началось

Власти Чечни вернули из Москвы более ста молодых людей на воспитание

Власти Чечни вернули на воспитание в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые, отдалившись от дома, пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.
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Власти Чечни вернули из Москвы на воспитание более 100 молодых людей

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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
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Взрыв в Бейруте повредил посольство России

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В Дагестане девять человек пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля ЗИЛ-131 в районе села Бежта.
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Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе

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УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса

УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
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Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

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Армия и оружие

Франция и Германия планируют отказаться от военных технологий США

Основными отрицательными сторонами для европейских компаний называются попытки Вашингтона контролировать процесс изготовления продукции, а также дальнейшее ограничение экспортных поставок.
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Общество

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В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
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Технологии

В Apple ответили на слухи о планах купить TikTok

В американской компании Apple прокомментировали появившуюся в сети информацию о планах покупки китайского приложения TikTok.
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Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation

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Мясников рассказал, как прожить без лекарств

Здоровый образ жизни может сократить количество принимаемых лекарств даже у больных людей, добавил Мясников.
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Сотрудница роддома намерена уволиться после родов участницы «Дома-2»

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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
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Что поможет опустить курс доллара до 68 рублей

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Адам Султанович Делимханов
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Чеченской республики. Депутат Государственной думы России V, VI и VII созывов, член партии «Единая Россия». В Госдуме VII созыва - член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
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