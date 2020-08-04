Общество
RT на русскомВ Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов, который встретился с ними в Грозном.
Читать в источнике
Оценить2,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:14, Ашберн
Происшествия
Суд в Москве приступит к рассмотрению по существу дела актера Ефремова
Пресненский суд Москвы проведет первое заседание по существу по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в совершении ДТП со смертельным исходом.
ТАСС 17:02
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Происшествия
Что известно о взрыве в порту ливанского Бейрута
В ливанской столице Бейрут прогремел мощный взрыв в порту. Город объявлен районом стихийного бедствия.
RT на русском 17:19
Происшествия
Напавший на росгвардейца бывший десантник отправлен под домашний арест
Хамовнический районный суд Москвы постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому в нападении на росгвардейца во время празднования дня ВДВ в Парке Горького.
Российская газета 14:12
Происшествия
«Укрзализныця» уволит пятерых сотрудников после избиения журналистки в поезде «Мариуполь - Киев»
«Укрзализныця» уволит пятерых сотрудников после избиения и попытки изнасилования журналистки «Интера» Анастасии Луговой в поезде, следовавшем из Мариуполя в Киев.
Украина.ру 03:30
Футбол
«Фулхэм» спустя сезон вернулся в АПЛ
По итогам сезона премьер-лигу покинули "Борнмут", "Уотфорд" и "Норвич", в элиту английского футбола вернулись "Лидс" и "Вест Бромвич".
РИА Новости 17:30
Шоу-бизнес
Эшли Грэм сняла одежду для фотосессии с новорожденным сыном
32-летняя plus-size-модель Эшли Грэм появилась в свежем выпуске издания «Elle».
Bimru.ru 10:35
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях в 2021 году
Тестирования на детях стартуют в январе или феврале.
Evo-rus.com 11:36
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Политика
Лукашенко рассказал о многовекторной политике Белоруссии
По мнению белорусского президента, Россия "боится потерять" Белоруссию, поскольку кроме Минска, у Москвы, как считает Лукашенко, не осталось "по-настоящему близких" союзников.
РИА Новости 09:37
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Экономика
В России средняя медианная зарплата составила менее 35 тысяч рублей
В целом по экономике средняя медианная зарплата в России составляет 34,5 тысячи рублей.
МонаВиста вчера в 03:44
Культура
Самбурская сообщила о начале съемок проекта «Универ. 10 лет спустя»
В своем Instagram актриса сообщила о начале съемок продолжения ситкома, однако не стала раскрывать тайну выхода картины на экраны.
Evo-rus.com 05:33
Политика
США призвали возобновить работу Национальной нефтяной корпорации Ливии
Соединенные Штаты призывают возобновить работу Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Ливии, а также предпринять меры для демилитаризации обстановки в стране.
ТАСС 15:54
Театры
В Мариинском театре представят до конца 2020 года три премьеры
Примечательно, что премьера оперы «Снегурочка» была запланирована на 17 апреля нынешнего года в Мариинском-2.
Newstracker.ru 12:09
Политика
Украинский консул в Черногории возмутился открытием границ для россиян
Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ страны для туристов из России, обвинив власти республики в дискриминации украинцев.
РИА Новости 17:40
Общество
Милонов предложил отправить российских спасателей в Бейрут для помощи
Именно поэтому Милонов считает просто необходимым оказать помощь Ливии со стороны России.
Слово и Дело 16:37
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Пенсионный фонд России начнет производить выплаты для российских семей с детьми после 5 августа.
Лезги газет 18:01
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Армия и оружие
Видео испытаний морской версии ЗРПК «Панцирь-МЕ» появилось в Сети
Испытания морской версии зенитного ракетно-пушечного комплекса Панцирь-МЕ показаны на видео.
Политическая Экспертиза 10:41
Гаджеты
Apple сделала новые iMac «самыми мощными в истории»
Новые 27-дюймовые модели, сказано в пресс-релизе, являются "самыми мощными в истории".
Вести.Ru 15:19
Шоу-бизнес
Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно
Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза 05:54
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 02 августа в 09:50