Общество

RT на русскомRT на русскомВ Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов, который встретился с ними в Грозном.
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Власти Чечни вернули из Москвы около 100 молодых людей и заставили их извиниться за «недостойное поведение»

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Публичные порицания чеченцев за поведение в Москве дали повод для иронии пользователям соцсетей

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Кадыров вернул сотню чеченцев из Москвы на перевоспитание

Мослентавчера в 08:09

Кадыров вернул из Москвы на перевоспитание более ста чеченцев

Газета.Ruвчера в 11:18

В Чечне на тяжелые работы направят более 100 человек

ТАССвчера в 08:20

Власти Чечни вернули из Москвы на воспитание более 100 молодых людей

Москва 24вчера в 10:36

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

РИА Новостивчера в 05:55
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Происшествия

Число погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек

РБК вчера в 19:55
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Политика

В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости вчера в 21:41
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Общество

Из-за тропического шторма «Исаиас» в США погибли четыре человека

Четыре человека погибли и десятки пострадали из-за тропического шторма «Исаиас», который обрушился на восточное побережье США, сообщает «МИР 24».
МИР 24 вчера в 23:34
Происшествия

Суд арестовал владельца турбазы на Алтае, где погибла семья с детьми

ТК Звезда 03 августа в 06:56
Происшествия

В Дагестане грузовик сорвался с обрыва, из 9 пострадавших 5 детей

Девять человек, включая пятеро детей пострадали в результате падения грузовика с обрыва. Авария произошла сегодня в Бежтинском районе.
Вести.Ru вчера в 13:18
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
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Экономика

«Абрау-Дюрсо» расширяет свои земли

Сделка позволит производителю вина расширить площадь плодоносящих земель более чем в два раза, что стало крайне важно после вступления в силу запрета на использование импортного виноматериала.
Коммерсантъ вчера в 18:35
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Происшествия

Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ вчера в 08:46
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Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости вчера в 19:58
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Армия и оружие

The National Interest назвал преимущество России перед США

Вечерний курьер 03 августа в 04:50
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Авто

«Супер-Авто» начинает выпускать силовые бамперы для Lada 4x4

С сентября тольяттинская компания «Супер-Авто» начнёт производить комплекты силовых бамперов для внедорожника Lada 4х4.
Тарантас Ньюс 03 августа в 04:48
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Политика

МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель

Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфакс вчера в 12:14
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Происшествия

Стало известно о количестве жертв и причине взрыва в ливанской столице

Взрыв произошёл вчера в порту столицы Ливана — в Бейруте.
Магсити74 00:07
Политика

Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе

Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что украинские власти готовы пойти на несколько компромиссов в переговорах в рамках группы, в том числе могут предложить создать в регионе свободную экономическую зону.
РБК вчера в 23:11
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Кино

Леонардо Ди Каприо заключил контракт с Apple о производстве фильмов

Русская Планета вчера в 18:51
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Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru вчера в 11:23
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Общество

В России на фоне коронавируса появилось 200 фейковых служб доставки

На фоне эпидемии коронавируса в России появилось более 200 фейковых служб доставки товаров и еды.
Lenta.ru вчера в 23:07
Общество

С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»

По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
РИА Новости вчера в 20:04
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Армия и оружие

Командование пятого корпуса армии США передислоцировано в Польшу

Варшава, 4 августа 2020, 15:48 — REGNUM Командование пятого корпуса армии США, ранее находящееся на территории Германии, расквартировано в Польше.
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Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа

С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.
Интерфакс вчера в 08:49
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Армия и оружие

Белоруссия стянула войска к границе с Россией

Луки.ру вчера в 06:30
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Происшествия

СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост.
РБК вчера в 20:57
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Армия и оружие

Россия вытеснила корабли НАТО из зоны учений в Черном море

Москва получила преимущество перед Североатлантическим альянсом (НАТО), завершив строительство газопровода «Турецкий поток».
Вести Крым вчера в 09:51
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Происшествия

У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими

RT на русском вчера в 17:40
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Хоккей

Сборная России U20 забила «Сочи» 6 голов

В первом периоде в воротах сочинцев оказалось три шайбы, во втором - две, и в третьей 20-минутке ещё одна влетела в сетку хозяев.
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Здоровье

Врач дала советы страдающим от гипертонии

Специалист указала, что у людей гипертонией "нет и не будет нормального артериального давления", а может быть лишь целевой уровень, "который достигается лишь с помощью аккуратного постоянного приема лекарств", подобранных для каждого пациента в индивидуальном порядке.
РИА Новости вчера в 23:52
Наука

Собаки перерабатывают речь подобно людям

МТВ онлайн вчера в 22:17
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Общество

Вторая ветка метро в Екатеринбурге подорожала

Вторая ветка метро обойдется Екатеринбургу в 90 миллиардов рублей. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.
Freepressa.ru вчера в 20:23
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Футбол

Суд оправдал футболистов Кокорина и Мамаева по статье о хулиганстве

Пресс-служба Мосгорсуда сообщила об отмене апелляционного приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
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Адам Султанович Делимханов
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Чеченской республики. Депутат Государственной думы России V, VI и VII созывов, член партии «Единая Россия». В Госдуме VII созыва - член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
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