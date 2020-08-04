Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок. Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов, который встретился с ними в Грозном.

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

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