Армия и оружие

Русская ПланетаРусская ПланетаВ Чечню ввели федеральные войска

В Надтеречный район Чеченской республики, который граничит с Ингушетией, Северной Осетией и Ставропольским краем, ввели федеральные войска. Военные разбили палаточные городки вблизи населенных пунктов и выставили между ними блокпосты.
Читать в источнике
Комментировать2,1K

Подробнее о событии

Появление федеральных войск в Надтеречном районе Чечни связано с военными учениями, запланированными три месяца назад

Эхо Москвы04:34

В Чечне появление военных объяснили плановыми учениями

РБК08:37

Спикер парламента Чечни объяснил появление военных в Надтеречном районе

РИА Новости06:29

Спикер парламента Чечни объяснил появление федеральных войск плановыми учениями

Коммерсантъ04:09

В Чечне объяснили появление военных на границе с Ингушетией

URA.Ru12:25

В окружении Кадырова объяснили появление федеральных сил в Чечне

Национальная служба новостей05:20

Жители Чечни сообщили о размещении федеральных военных в Надтеречном районе

Новая газета20 апреля в 16:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
Экономика

Владелец S7 ждет сокращения авиаперевозок в России вдвое

Основной владелец S7 Владислав Филев считает, что в результате пандемии пассажирские авиаперевозки в России сократятся в два раза.
Коммерсантъ 20:59
Политика

Путин уволил замглавы СКР Сорочкина

Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ 15:20
229
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
898
Политика

AP: США объявят о выделении Гренландии $12,1 млн

Администрация США в четверг объявит о решении открыть представительство Агентства международного развития (АМР) в Нууке при американском генконсульстве в Гренландии и о выделении более $12 млн в рамках новых проектов помощи этой территории в составе Дании.
ТАСС 21:58
Игры

Microsoft представит бюджетную версию Xbox Series X

Актуальные Новости 12:14
3
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты 06:12
67
Кино

Майкл Мэндо может вернуться к роли Вааса

Культуромания 15:29
3
Экономика

Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян

Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян.
Комсомольская правда вчера в 08:12
738
Происшествия

Полиции хотят предоставить право вскрывать частные автомобили

Правительство РФ собирается наделить полицейских правом вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Вести.Ru 08:44
13K
Общество

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

РБК 09:37
101
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 17:57
282
Экономика

Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году

Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25
20
Общество

Оценены шансы коронавируса стать худшей пандемией в истории

Вспышка коронавирусной болезни COVID-19 не войдет даже в двадцатку самых смертоносных эпидемий в истории человечества.
Lenta.ru 18:05
1
Политика

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 14:03
1,6K
Хоккей

Овечкин признался, что мечтает стать олимпийским чемпионом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей мечте выиграть Олимпиаду в составе сборной России.
RT на русском 14:16
Экономика

Банки начали отменять кешбэк на покупки в интернете из-за мер ЦБ

На фоне распространения пандемии и введения карантинных мер ЦБ с 15 апреля по 30 сентября установил сниженную комиссию за эквайринг для онлайн-магазинов на уровне 1% вместо средней по рынку в 1,2–2,2%. Новый тариф распространяется на покупки продуктов, лекарств, одежды, товаров повседневного спроса, а также бытовой техники, электроники и средств связи.
РБК 22:00
Общество

В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом

Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru 16:26
52
Футбол

ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.
Компания 09:09
Теннис

Марат Сафин назвал лучшего теннисиста в истории

Спорт-Экспресс 14:31
Кино

В сети появился тизер второго «Венома»

ГЛАС.RU 10:24
1
Технологии

RTX Voice новая функция компании NVIDIA

NVIDIA предлагает пользователям графических процессоров GeForce RTX новый плагин, позволяющий снизить фоновые шумы к нулю во время общения с друзьями или стрима.
Megaobzor.com 07:36
1
Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
531
Технологии

Mail.ru Group начала продажи умной колонки

Sostav.ru 01:55
25
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru 20 апреля в 23:55
483
Футбол

Икарди может продолжить карьеру в «Ювентусе»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за «ПСЖ», может оказаться в «Ювентусе».
Матч ТВ 12:33
Наука

Новая солнечная панель бьет все рекорды: энергия без ограничений

В новой панели сосредоточено в общей сложности 140 слове шести различных материалов.
Популярная механика 11:40
Футбол

УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон

Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport вчера в 10:57
Происшествия

Террорист «заминировал» аэробус рейса Москва — Южно-Сахалинск

Сообщение о возможно заложенном на борту пассажирского самолета взрывном устройстве поступило оперативным службам аэропорта Южно-Сахалинск в третьем часу утра 23 апреля по местному времени, когда самолет, выполнявший рейс №1742 Москва — Южно-Сахалинск, находился в воздухе.
РИА Сахалин-Курилы 20:34
3
Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
1,3K
Политика

Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru 14:47
830
Как работают Яндекс.Новости?
Главное