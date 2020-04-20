Армия и оружие
Русская ПланетаВ Чечню ввели федеральные войска
В Надтеречный район Чеченской республики, который граничит с Ингушетией, Северной Осетией и Ставропольским краем, ввели федеральные войска. Военные разбили палаточные городки вблизи населенных пунктов и выставили между ними блокпосты.
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Жители Чечни сообщили о размещении федеральных военных в Надтеречном районе
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