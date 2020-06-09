Политика
ГородовойВ Чехии назвали «важнейшую трудность» страны
Пресс-секретарь чешского президента Милоша Земана Йиржи Овчачек, комментируя ситуацию с высылкой российских дипломатов из страны, назвал утечку данных в СМИ «важнейшей трудностью» Чехии.
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Пресс-секретарь президента Чехии рассказал, что стало «важнейшей трудностью» страны
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