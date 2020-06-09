Политика

ГородовойГородовойВ Чехии назвали «важнейшую трудность» страны

Пресс-секретарь чешского президента Милоша Земана Йиржи Овчачек, комментируя ситуацию с высылкой российских дипломатов из страны, назвал утечку данных в СМИ «важнейшей трудностью» Чехии.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Пресс-секретарь президента Чехии рассказал, что стало «важнейшей трудностью» страны

Московский Комсомолецвчера в 23:57

В Чехии назвали утечку данных в СМИ «важнейшей трудностью» страны

Газета.Ru02:16

В Чехии назвали «важнейшей трудностью» утечку информации в СМИ

REGNUM01:45

В Чехии пожалели об утечке скандала с «ядом» и российскими дипломатами

Lenta.ru04:24

В Чехии озвучили «важнейшую трудность» страны

Известиявчера в 22:33

В Праге назвали «важнейшую трудность» Чехии

РИА Новостивчера в 21:28

В Чехии заявили, что утечки секретной информации в СМИ являются проблемой страны

ТАССвчера в 19:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 07:07, Ашберн
Происшествия

Дочь Ефремова заявила, что разочарована в отце

НТВ 04:17
89
Кино

Уже завтра начнутся показы фестиваля Screenlife Fest онлайн

Как сообщает пресс-служба смотра, онлайн-скрининги пройдут в рамках первого виртуального рынка российского контента Key Buyers Event: Digital edition.
Ревизор.ру 07:00
Игры

В игре The Last of Us Part II появится фоторежим

NewInform 06:06
Здоровье

Умершую от рака ульяновскую девушку-волонтера представят к награде

Kazanfirst.ru 07 июня в 03:00
40
Политика

Пушков высмеял американского историка из-за слов о России

Российский сенатор Алексец Пушков скептически оценил заявления декана факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глода о связи РФ с расизмом.
Известия 00:16
347
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты "АиФ" рассказали, как выявить реальный пробег автомобиля. Первое на что стоит обратить внимание – на износ тормозных дисков.
Piter.tv 04:07
35
Происшествия

В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб

Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
12
Шоу-бизнес

Александра Стриженова вышла замуж

Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Происшествия

Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП

StarHit.ru 04:24
1
Происшествия

В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома

РИА Новости 06:29
Футбол

РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
РБК 06:50
Общество

В России в июне изменится график выплат пенсий

Изменения в графике выдачи пенсий произошли из-за праздничных дней – 12, 13, 14 июня (празднуется День России) и 24 июня (парад Победы).
Smolnarod.ru 06:51
3
Происшествия

Осужденный за убийство Старовойтовой бывший депутат отказался от УДО

Михаил Глущенко, осужденный за организацию убийства политика Галины Старовойтовой, отказался от своего ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Lenta.ru 06:14
Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
2,6K
Здоровье

Смоленский депутат решил «пробить дно» в морге

Словом, горе-стрингер смоленского розлива в погоне за хайпом решил не уступать пальму первенства ни Навальному, ни корреспондентам мировых СМИ, и отправился в морг.
О чем говорит Смоленск 03:42
7
Происшествия

СМИ: экспертиза установила, что один из фигурантов дела Голунова лжет

Московский Комсомолец 05:38
1
Происшествия

У историка Соколова появился еще один адвокат

РИА Новости 06:43
10
Политика

Киев включил журналистов в переговоры по Донбассу

Киев включил в переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе журналистов, которые являются выходцами из этого региона.
Lenta.ru 04:50
Политика

Лукашенко предупредил силовиков об угрозе побоищ на площадях

Главной задачей силовых органов в период избирательной кампании служит сохранение стабильности в стране, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
РБК 05:30
17
Кино

Режиссер хоррора «Другой» поставит следующих «Зловещих мертвецов»

Кinomania вчера в 19:44
9
Происшествия

В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса

Краснодар, 9 июня 2020, 11:13 — REGNUM 89 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщил 9 июня региональный оперативный штаб.
REGNUM 04:13
1,5K
Общество

Сергей Собянин отменил пропуска и самоизоляцию

Коммерсантъ вчера в 09:06
5K
Политика

В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
151
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как не перегреться в жару

Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, повышенная температура воздуха может негативно сказаться на состоянии здоровья, особенно пожилых людей и детей.
Newsler.ru 06:08
Футбол

Юрист Черчесова высказался о возможности тренера возглавить «Спартак»

Юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров поделился мнением о шансах специалиста возглавить московский "Спартак".
Газета.Ru 01:33
Космос

В NASA заявили о неизбежной зависимости России от кораблей SpaceX

NASA ведёт переговоры с Роскосмосом о том, чтобы в будущих миссиях «Союзов» и коммерческих запусках участвовали как челны экипажа из США, так и русские космонавты, — заявила Ширхольц.
News.ru 06 июня в 13:07
458
Общество

В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM 06:30
4
Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
2,5K
Происшествия

В Петербурге проходят обыски в автосалоне «Авангард»

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, оперативные мероприятия проходят и в автосалоне "Авангард", бенефициаром которого является экс-хоккеист и действующий президент омского хоккейного клуба "Авангард" Максим Сушинский.
ТАСС 05:53
20
Армия и оружие

Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»

РИА Новости вчера в 05:40
1,7K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Богемия
Историческая область в Чехии
Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное