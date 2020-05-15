Территория нынешней Чехии оказалась одним из последних регионов Европы, освобождённых Красной Армией от нацистской оккупации.

с чего всё началось

Напомним, памятник Ивану Коневу в Праге был демонтирован третьего апреля по решению властей района. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе.

Религия В Черногории освободят сербского епископа и священников В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).

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Общество Глава ВОЗ призвал уделить внимание воспалительному синдрому у детей Женева, Швейцария, 15 мая 2020, 20:39 — REGNUM Срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей, зафиксированному в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса, призвал всё мировое сообщество 15 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве. 28

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Единоборства Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну Send the deal — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 14, 2020 Напомним, что в минувшие выходные на UFC 249 в Джексонвилле Фрэнсис Нганну за 20 секунд отправил в глухой нокаут Жаирзиньо Розенстрайка, а Джон Джонс тремя месяцами ранее провел очередную успешную защиту чемпионского титула, победив единогласным судейским решением Доминика Рейеса на UFC 247 в Хьюстоне. 3

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