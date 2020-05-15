Политика
Российская газетаВ Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
Напомним, памятник Ивану Коневу в Праге был демонтирован третьего апреля по решению властей района. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе.
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с чего всё началось
Войтех Филип: Большинство граждан Чешской Республики вот уже 75 лет испытывают чувство благодарности к Красной Армии
Территория нынешней Чехии оказалась одним из последних регионов Европы, освобождённых Красной Армией от нацистской оккупации.Красная звездавчера в 17:00
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Политика
Рогозин ответил на разработку в США «супер-пупер-ракеты»
Коммерсантъ 20:11
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Религия
В Черногории освободят сербского епископа и священников
В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).
ТК Звезда 19:03
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
Политика
Помпео пообещал новые ограничения в отношении Huawei
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничения на экспорт американских товаров для китайской компании Huawei.
RT на русском 16:58
Авто
Tesla готовится обрушить цены на электрокары
Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Футбол
«Ювентус» и «Челси» могут обменять Пьянича на Жоржинью
Спорт-Экспресс вчера в 09:25
Политика
Путин поручил зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент России Владимир Путин поручил кабмину «навести порядок» в строительной документации для того, чтобы не затягивать строительство медицинских центров по всей стране.
Smolnarod.ru 10:14
Общество
Глава ВОЗ призвал уделить внимание воспалительному синдрому у детей
Женева, Швейцария, 15 мая 2020, 20:39 — REGNUM Срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей, зафиксированному в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса, призвал всё мировое сообщество 15 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.
REGNUM 13:39
Общество
В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС
Ранее стало известно, что внутри главного военного храма, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, может появиться мозаика, посвященная Параду Победы 1945 года в Москве.
РИА Новости 17:37
Фигурное катание
Трусова объяснила, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что побудило ее уйти из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
ProstoProSport 14:00
Единоборства
Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну
Send the deal — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 14, 2020 Напомним, что в минувшие выходные на UFC 249 в Джексонвилле Фрэнсис Нганну за 20 секунд отправил в глухой нокаут Жаирзиньо Розенстрайка, а Джон Джонс тремя месяцами ранее провел очередную успешную защиту чемпионского титула, победив единогласным судейским решением Доминика Рейеса на UFC 247 в Хьюстоне.
FightTime.ru вчера в 12:09
Происшествия
Мантуров рассказал о проверках аппаратов ИВЛ, производимых на Урале
Каждый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенный на "Уральском приборостроительном заводе", проходит тщательные проверки, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости 10:35
Здоровье
В Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом
По данным на 15 мая, в Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом на 41 человек.
Наш Север 01:18
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
Политика
Рогозин провёл совещание по добыче полезных ископаемых на Луне
Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провёл 15 мая совещание, посвящённое исследованию и освоению лунных ресурсов.
News.ru 18:39
Экономика
С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой
Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС 16:45
Политика
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru 08:40
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру 13 мая в 16:24
Общество
Россия обжаловала решение суда в Гааге по выплате акционерам ЮКОСа
Министерство юстиции России обжаловало решение Апелляционного суда в Гааге по выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд.
Телеканал RTVI 06:33
Кино
Дакота Джонсон присоединится к Крису Пайну в триллере Оливии Уайлд
News.ru вчера в 09:19
Экономика
Zaxid (Украина): экспорт украинских гастарбайтеров в Европу (Zaxid.net)
В целом украинский экспорт в 2019-м году оценивают в 50 миллиардов долларов. Чистая средняя прибыль от экспорта может достигать грубо 20%.
ИноСМИ 20:40
Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
Экономика
Сечин предрек «Роснефти» мировое лидерство
«Роснефть» после окончания пандемии COVID-19 может стать мировым лидером нефтегазовой индустрии, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.
Компания 06:02
Здоровье
Число коек для пациентов с COVID-19 в Подмосковье увеличат до 18 тысяч
Подмосковье продолжает увеличивать количество коек для пациентов с COVID-19, расширять штат медиков и вводить новые меры профилактики распространения инфекции.
Телеканал 360° 11:16
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM 19:59