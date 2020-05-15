Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

Напомним, памятник Ивану Коневу в Праге был демонтирован третьего апреля по решению властей района. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе.
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с чего всё началось

Войтех Филип: Большинство граждан Чешской Республики вот уже 75 лет испытывают чувство благодарности к Красной Армии

Территория нынешней Чехии оказалась одним из последних регионов Европы, освобождённых Красной Армией от нацистской оккупации.
Красная звездавчера в 17:00

Подробнее о событии

Лавров заявил, что памятник маршалу Коневу в Праге должен быть восстановлен

ТАСС07:02

В минобороны Чехии прокомментировали снос памятника Коневу

Известия10:39

В Минобороны Чехии заявили, что памятник Коневу не относится к воинским захоронениям

ТК Звезда11:01

Лавров призвал власти Чехии восстановить снесенный памятник Коневу в Праге

Российская газета07:09

Чехия не признала памятник Коневу воинским захоронением

Lenta.ru10:46

В РВИО поддержали инициативу восстановления памятника Коневу в Праге

РИА Новости08:03

Лавров назвал необходимым восстановление памятника Коневу в Праге

РБК06:02
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Политика

Рогозин ответил на разработку в США «супер-пупер-ракеты»

Коммерсантъ 20:11
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
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Религия

В Черногории освободят сербского епископа и священников

В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).
ТК Звезда 19:03
Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
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Политика

Помпео пообещал новые ограничения в отношении Huawei

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон продолжит вводить ограничения на экспорт американских товаров для китайской компании Huawei.
RT на русском 16:58
Авто

Tesla готовится обрушить цены на электрокары

Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16
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Общество

Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей

Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
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Футбол

«Ювентус» и «Челси» могут обменять Пьянича на Жоржинью

Спорт-Экспресс вчера в 09:25
Политика

Путин поручил зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров

Президент России Владимир Путин поручил кабмину «навести порядок» в строительной документации для того, чтобы не затягивать строительство медицинских центров по всей стране.
Smolnarod.ru 10:14
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Общество

Глава ВОЗ призвал уделить внимание воспалительному синдрому у детей

Женева, Швейцария, 15 мая 2020, 20:39 — REGNUM Срочно уделить внимание воспалительному синдрому у детей, зафиксированному в Европе и Северной Америке на фоне пандемии коронавируса, призвал всё мировое сообщество 15 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.
REGNUM 13:39
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Общество

В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

Ранее стало известно, что внутри главного военного храма, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, может появиться мозаика, посвященная Параду Победы 1945 года в Москве.
РИА Новости 17:37
Фигурное катание

Трусова объяснила, почему ушла от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, что побудило ее уйти из группы тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
ProstoProSport 14:00
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Единоборства

Джон Джонс бросил вызов Фрэнсису Нганну

Send the deal — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 14, 2020 Напомним, что в минувшие выходные на UFC 249 в Джексонвилле Фрэнсис Нганну за 20 секунд отправил в глухой нокаут Жаирзиньо Розенстрайка, а Джон Джонс тремя месяцами ранее провел очередную успешную защиту чемпионского титула, победив единогласным судейским решением Доминика Рейеса на UFC 247 в Хьюстоне.
FightTime.ru вчера в 12:09
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Происшествия

Мантуров рассказал о проверках аппаратов ИВЛ, производимых на Урале

Каждый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенный на "Уральском приборостроительном заводе", проходит тщательные проверки, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости 10:35
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Здоровье

В Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом

По данным на 15 мая, в Бурятии прибавилось количество заболевших коронавирусом на 41 человек.
Наш Север 01:18
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Ставшая на пару дней звездой соцсетей служительница Фемиды из Новокубанского района Краснодарского края Елена Переверзева была лишена полномочий после публикации видео с непристойным тостом.
Вести.Ru 08:59
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Политика

Рогозин провёл совещание по добыче полезных ископаемых на Луне

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин провёл 15 мая совещание, посвящённое исследованию и освоению лунных ресурсов.
News.ru 18:39
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Экономика

С 1 июля действует новый порядок операций с наличной валютой

Банк России обновил правила ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой организациями, ИП и физлицами.
Бухгалтерия.ру вчера в 07:54
Футбол

«Интер» за Лаутаро просит от «Барселоны» минимум 90 млн евро и игрока

Soccer.ru 06:19
Политика

Украина обновила санкционный список против российских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС 16:45
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Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Политика

В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями

Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru 08:40
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Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру 13 мая в 16:24
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Общество

Россия обжаловала решение суда в Гааге по выплате акционерам ЮКОСа

Министерство юстиции России обжаловало решение Апелляционного суда в Гааге по выплате бывшим акционерам ЮКОСа $57 млрд.
Телеканал RTVI 06:33
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Кино

Дакота Джонсон присоединится к Крису Пайну в триллере Оливии Уайлд

News.ru вчера в 09:19
Экономика

Zaxid (Украина): экспорт украинских гастарбайтеров в Европу (Zaxid.net)

В целом украинский экспорт в 2019-м году оценивают в 50 миллиардов долларов. Чистая средняя прибыль от экспорта может достигать грубо 20%.
ИноСМИ 20:40
Происшествия

В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
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Экономика

Сечин предрек «Роснефти» мировое лидерство

«Роснефть» после окончания пандемии COVID-19 может стать мировым лидером нефтегазовой индустрии, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.
Компания 06:02
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Здоровье

Число коек для пациентов с COVID-19 в Подмосковье увеличат до 18 тысяч

Подмосковье продолжает увеличивать количество коек для пациентов с COVID-19, расширять штат медиков и вводить новые меры профилактики распространения инфекции.
Телеканал 360° 11:16
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM 19:59
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