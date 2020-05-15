Политика
Российская газетаВ Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
Напомним, памятник Ивану Коневу в Праге был демонтирован третьего апреля по решению властей района. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе.
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с чего всё началось
Войтех Филип: Большинство граждан Чешской Республики вот уже 75 лет испытывают чувство благодарности к Красной Армии
Территория нынешней Чехии оказалась одним из последних регионов Европы, освобождённых Красной Армией от нацистской оккупации.Красная звезда14 мая в 17:00
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В Минобороны Чехии заявили, что памятник Коневу не относится к воинским захоронениям
ТК Звездавчера в 11:01
Лавров призвал власти Чехии восстановить снесенный памятник Коневу в Праге
Российская газетавчера в 07:09
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Футбол
Ровно 18 лет назад «Реал» в девятый раз выиграл ЛЧ: вспоминаем волшебные удары Зидана и Рауля. ВДИЕО
За главный трофей Лиги чемпионов сошлись немецкий "Байер", который впервые в своей истории смог добраться до финала, и мадридский "Реал".
Sport.ru вчера в 15:29
Общество
РПЦ отказалась от мозаики со Сталиным в храме в парке «Патриот»
РПЦ приняла решение отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил, который был построен в парке «Патриот» в Московской области, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 23:30
Политика
Airbus намерен выработать этический кодекс применения систем вооружения
Экспертная группа по «ответственному применению» перспективной боевой авиационной системы (Future Combat Air System, FCAS) создана компанией Airbus и Фраунгоферовским институтом связи, обработки информации и эргономики (Fraunhofer FKIE), информирует 14 мая пресс-служба европейского производителя.
ИА Красная Весна 14 мая в 09:25
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Происшествия
Мантуров рассказал о проверках аппаратов ИВЛ, производимых на Урале
Каждый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенный на "Уральском приборостроительном заводе", проходит тщательные проверки, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости вчера в 10:35
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
В Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.
Газета.Ru вчера в 15:43
Наука
Ученые: Древнейший храм возвели по технологии, опередившей свое время
Исследователи из Тель-Авивского университета (Израиль) применили новый метод архитектурного анализа и установили, что древнейший храм мира Гебекли-Тепе в современной Турции был построен 11500 лет с удивительной точностью и как единый архитектурный комплекс.
Российская газета 14 мая в 08:11
Авто
Tesla готовится обрушить цены на электрокары
Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru вчера в 00:16
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Шоу-бизнес
День Мавры-рассадницы: что нельзя делать 16 мая
16 мая православная церковь чтит память мучеников Мавры и Тимофея.
Тема Воронеж вчера в 16:32
Футбол
РФС: чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня
Чемпионат России по футболу возобновится с 21 июня. Такое решении сегодня принял Исполком Российского футбольного союза.
Дон-ТР вчера в 07:19
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»
РИА Новости вчера в 08:47
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Умная женщина не может быть некрасивой»
Ведь умная женщина не может быть некрасивой.
StarHit.ru вчера в 09:00
Политика
Трамп заявил, что вакцина от коронавируса может быть бесплатной
Вашингтон, 16 мая 2020, 00:49 — REGNUM Вакцина от нового коронавируса, которую разрабатывают американские специалисты, может распространяться в будящем бесплатно, заявил президент США Дональд Трамп 15 мая в ходе пресс-конференции.
REGNUM вчера в 17:49
Общество
В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом
За сутки в Москве число жертв COVID-19 превысило 70 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 74 пациента.
Российская газета вчера в 19:15
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru вчера в 04:25
Общество
В России оценили риск заражения коронавирусом на улице
Риск заразиться коронавирусом на улице, если человек находится там один, отсутствует.
Lenta.ru вчера в 21:20
Экономика
Спрос на новостройки в России упал почти на треть
Спрос на новостройки в России упал почти на треть, сообщил замруководителя аналитического центра компании "Дом.РФ" Никита Белоусов.
РИА Новости вчера в 05:25
Интернет
Google принесла на смартфоны Android реакции, как у iPhone
Компания Google начала распространять тестовое обновление для Google Messages (Сообщения), базового приложения обмена сообщениями на смартфонах Android.
iXBT.com 14 мая в 01:27
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Общество
Профессор МГУ Князев уволился после письма о домогательствах в вузе
Доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев заявил о своем увольнении после публикации открытого письма против домогательств в университетской среде.
Известия 14 мая в 20:54
Технологии
Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4
По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником.
Игромания.ру вчера в 10:35
Гаджеты
Камера OnePlus 8 Pro оказалась способна просвечивать одежду
Возможности камеры нового смартфона OnePlus 8 Pro были представлены экспертами на портале IXBT.
МонаВиста вчера в 10:02
Футбол
«Анжи» не включил Роберто Карлоса в символическую сборную
ФК «Анжи» назвал символическую сборную клуба по мнению фанатов. Об этом говорится в сообщении клуба в Twitter.
ProstoProSport вчера в 23:15
Гаджеты
Ноутбуки и смартфоны Honor в России доступны по акции со скидкой
Китайский бренд Honor, который принадлежит техногиганту Huawei, организовал в России майскую распродажу, в рамках которой предлагает довольно существенные скидки на ноутбук, смартфоны, наушники и другие устройства.
Актуальные Новости 14 мая в 10:05
Общество
СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»
BFM.ru вчера в 11:46
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru 14 мая в 16:24
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ вчера в 04:00
Культура
Автор «Черепашек Ниндзя» напишет сценарий для российского мультика
По условиям контракта, Майкл пишет сценарий третьего сезона "Дракоши Тоши" по рассказам Олега Роя.
РИА Новости вчера в 23:48
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54