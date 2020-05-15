Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

Напомним, памятник Ивану Коневу в Праге был демонтирован третьего апреля по решению властей района. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе.
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с чего всё началось

Войтех Филип: Большинство граждан Чешской Республики вот уже 75 лет испытывают чувство благодарности к Красной Армии

Территория нынешней Чехии оказалась одним из последних регионов Европы, освобождённых Красной Армией от нацистской оккупации.
Красная звездавчера в 17:00

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Чехия не признала памятник Коневу воинским захоронением

Lenta.ru10:46

В РВИО поддержали инициативу восстановления памятника Коневу в Праге

РИА Новости08:03

Лавров призвал власти Чехии восстановить снесенный памятник Коневу в Праге

Российская газета07:09

Лавров заявил, что памятник маршалу Коневу в Праге должен быть восстановлен

ТАСС07:02

Глава МИД Чехии готов обсудить с Россией выполнение договора о мемориалах

ИА Красная Весна11:26

В минобороны Чехии прокомментировали снос памятника Коневу

Известия10:39

Лавров назвал необходимым восстановление памятника Коневу в Праге

РБК06:02
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Политика

Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу

Россия попросила обсудить в понедельник в Совбезе ООН ситуацию с попыткой вооруженного вторжения в Венесуэлу, сообщил РИА Новости источник в СБ. "Россия запросила заседание Совбеза на понедельник на вторую половину дня по теме угрозы миру и безопасности, чтобы обсудить попытку военного вторжения в Венесуэлу", - сказал источник.
РИА Новости 00:06
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Общество

Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
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Генерал Капустин не дослужил в Краснодаре

Коммерсантъ вчера в 11:49
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Здоровье

На Кубани за сутки зафиксировано 99 случаев коронавируса

В Краснодарском крае зафиксировано 99 новых случаев коронавируса, общее количество заболевших — 2418.
Свободные Медиа 04:01
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Общество

Скворцова назвала стабильным прирост пациентов с коронавирусом

Ситуация по приросту новых пациентов с коронавирусной инфекцией в России является относительно стабильной, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Известия 08:43
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Происшествия

Установлены подозреваемые в реабилитации нацизма в «Бессмертном полку»

RT на русском 10:13
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Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
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Политика

США намерены сохранить оружейное эмбарго против Ирана вопреки СБ ООН

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США намерены сохранять оружейное эмбарго против Ирана и не допустить им закупки вооружений у Китая и России, передает РИА Новости.
РЕН ТВ 13 мая в 23:22
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Общество

В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
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Шоу-бизнес

Викторию Боню отказались обслуживать в магазине Монако

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Торговцы устроили беспорядки возле ТЦ «Фуд Сити» в Москве

Более 100 человек собрались в пятницу возле торгового центра "Фуд Сити" на юго-западе Москвы с требованием к администрации снизить арендную плату.
Вести.Ru 11:01
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Общество

Лукашенко хочет «немецкой» цены на российский газ для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заговорил о необходимости снижения цены на поставки российского газа в Белоруссию.
Центр энергетической экспертизы вчера в 14:41
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Происшествия

Мантуров рассказал о проверках аппаратов ИВЛ, производимых на Урале

Каждый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), произведенный на "Уральском приборостроительном заводе", проходит тщательные проверки, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.
РИА Новости 10:35
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Общество

Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей

Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
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Хоккей

Телегин подписал новый контракт с ЦСКА

Хоккеист Иван Телегин подписал новый контракт с московским ЦСКА, передает сайт клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано на два сезона.
Газета.Ru 11:28
Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Александр Беглов проверил работу госпиталя в «Ленэкспо»

Газета Metro 10:20
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
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Общество

Власти Пермского края могут ужесточить режим самоизоляции

В Пермском крае в связи с предотвращением распространения коронавируса могут изменить режим самоизоляции.
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Общество

Россиянам могут начать выдавать пособия на маски и перчатки

В Национальном родительском комитете (НРТ) предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки масок и перчаток.
Газета.Ru 05:41
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Энергетика

Британский трейдер сумел заработать на отрицательной цене на нефть

Британский нефтетрейдер BB Energy смог заработать на обвале цен на нефть.
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Главным тренером «Локомотива» вместо Семина назначен Николич

«Локомотив» объявил об отставке с поста главного тренера Юрия Семина.
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Экономика

ЦБ заявил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул

Некоторые кредиторы «позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам», пострадавшим в результате пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и подающим заявки на кредитные каникулы.
РБК 11:12
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В Смоленской области вернули часть ограничений из-за коронавируса

Власти Смоленской области снова ввели в регионе ограничительные меры, следует из указа губернатора Алексея Островского.
РБК 11:25
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Стало известно о крайне низком числе имеющих иммунитет к коронавирусу россиян

Стало известно о крайне низком числе имеющих иммунитет к коронавирусу россиян.
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Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
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В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства

В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
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Роскачество выявило в пельменях семи марок кишечную палочку

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