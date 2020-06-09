Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Йиржи Овчачек заявил, что утечка данных не позволила спокойно разобраться в ситуации с якобы привезенным в страну ядом и привела к высылке российских дипломатов.

В Чехии отреагировали на скандал с высылкой дипломатов

Политика В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента. 26

Политика Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции "Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования. 3,5K

Футбол В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России «РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.

Общество В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки. 205

Общество Названа самая популярная песня после отмены самоизоляции По данным сервиса, большая часть слушателей пойдет на прогулку с друзьями и семьей под песню "Летние вечера" группы "Дайте танк (! )", а на вечеринку - под "Плачу на техно" дуэта Cream Sоdа и "Хлеб" и "Видели ночь" группы Zdob si Zdub.

Общество Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 4

Политика Песков оценил снятие ограничений в Москве В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.

Баскетбол Яннакопулос выставил «Панатинаикос» на продажу за 25 миллионов евро Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос объявил о том, что готов продать клуб за 25 миллионов евро.

Общество В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.

Экономика Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6% Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%. 152

Политика Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17 Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания. 64

Общество Назван самый пострадавший от коронавируса город мира Самым пострадавшим от коронавируса городом с населением 120 тыс. человек считается итальянский Бергамо. Об этом заявил его мэр Джорджо Гори.

Путешествия Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля «Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.

Политика Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 1,3K

Происшествия Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит. 29

Космос Советские космонавты на Марсе, что остановило запланированный полет Почему не состоялся долгожданный полет на Марс Гений отечественной космонавтики Сергей Королев мечтал о межпланетной экспедиции.

Шоу-бизнес Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими» Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro. 4

Общество Роспотребнадзор рассчитывает на очное обучение школьников с 1 сентября Москва, 9 июня 2020, 15:03 — REGNUM Российские школьники с 1 сентября начнут обучаться в очной форме, на это надеются в Роспотребнадзоре.

Экономика Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.