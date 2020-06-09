Политика

РамблерРамблерВ Чехии отреагировали на скандал с высылкой дипломатов

Пресс-секретарь президента Чехии Милоша Земана Йиржи Овчачек заявил, что утечка данных не позволила спокойно разобраться в ситуации с якобы привезенным в страну ядом и привела к высылке российских дипломатов.
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В Чехии пожалели об утечке скандала с «ядом» и российскими дипломатами

Lenta.ru04:24

В Чехии назвали утечку данных в СМИ «важнейшей трудностью» страны

Газета.Ru02:16

Пресс-секретарь президента Чехии рассказал, что стало «важнейшей трудностью» страны

Московский Комсомолецвчера в 23:57

В Чехии назвали «важнейшей трудностью» утечку информации в СМИ

REGNUM01:45

В Чехии озвучили «важнейшую трудность» страны

Известиявчера в 22:33

В Праге назвали «важнейшую трудность» Чехии

РИА Новостивчера в 21:28

В Чехии заявили, что утечки секретной информации в СМИ являются проблемой страны

ТАССвчера в 19:35
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Политика

В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос о недоверии председателю

Депутаты Мосгордумы могут рассмотреть вопрос о недоверии ее председателю при поступлении соответствующего проекта постановления, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного парламента.
ТАСС 06:06
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Происшествия

Ефремов признал себя виновником ДТП

Коммерсантъ 04:55
1,6K
Политика

Зеленский уклонился от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем

Президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он националиста Степана Бандеру героем.
ТАСС 05:05
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Политика

Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции

"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета вчера в 06:24
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Футбол

В РФС признали ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

«РФС признаёт, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка», — говорится в сообщении РФС в Twitter.
REGNUM 08:25
Общество

В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы

Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
REGNUM 05:15
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Общество

Названа самая популярная песня после отмены самоизоляции

По данным сервиса, большая часть слушателей пойдет на прогулку с друзьями и семьей под песню "Летние вечера" группы "Дайте танк (! )", а на вечеринку - под "Плачу на техно" дуэта Cream Sоdа и "Хлеб" и "Видели ночь" группы Zdob si Zdub.
РИА Новости 08:13
Общество

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:54
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова помочь семье погибшего в ДТП

РЕН ТВ 07:03
Политика

Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета 06:36
Баскетбол

Яннакопулос выставил «Панатинаикос» на продажу за 25 миллионов евро

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос объявил о том, что готов продать клуб за 25 миллионов евро.
Sports.ru 07:22
Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия 08:36
Экономика

Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%

Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
REGNUM вчера в 11:34
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Политика

Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17

Украина не предоставляла первичных данных с радаров по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) в 2014 году, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер в ходе судебного заседания.
РИА Новости 05:04
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Происшествия

В Махачкале загорелось здание «Ростелекома»

Российская газета 07:04
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Армия и оружие

США испытывают в Сирии новый вид прицелов для стрелкового оружия

Газета.Ru 08:14
Общество

Назван самый пострадавший от коронавируса город мира

Самым пострадавшим от коронавируса городом с населением 120 тыс. человек считается итальянский Бергамо. Об этом заявил его мэр Джорджо Гори.
Газета.Ru 07:52
Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
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Путешествия

Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля

«Очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране — безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожностей», — приводит ТАСС слова Догузовой.
RT на русском 07:25
Политика

Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
1,3K
Происшествия

Чемпион мира по хоккею Сушинский сообщил об обысках в его автосалоне

Президент клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" Максим Сушинский прокомментировал информацию о том, что сотрудники полиции проводят обыск в его доме и автосалоне, который ему принадлежит.
Газета.Ru 07:56
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
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Политика

В Германии готовы ответить США за действия против «Северного потока - 2»

В немецком бундестаге заявили, что готовы к разработке ответных мер, если США не прекратят преследовать проект газопровода "Северный поток - 2". Об этом рассказал "Известиям" депутат ФРГ от партии "Левые" Клаус Эрнст.
Газета.Ru 02:00
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Космос

Советские космонавты на Марсе, что остановило запланированный полет

Почему не состоялся долгожданный полет на Марс Гений отечественной космонавтики Сергей Королев мечтал о межпланетной экспедиции.
SM News вчера в 15:42
Происшествия

В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

Российская газета 01:56
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Происшествия

Экс-глава саратовского ГУ МЧС оправдан по делу о превышении полномочий

СаратовБизнесКонсалтинг 06:59
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Шоу-бизнес

Фадеев назвал воспоминания о Serebro «мерзкими»

Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro.
Pravda.Ru 03:28
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Общество

Роспотребнадзор рассчитывает на очное обучение школьников с 1 сентября

Москва, 9 июня 2020, 15:03 — REGNUM Российские школьники с 1 сентября начнут обучаться в очной форме, на это надеются в Роспотребнадзоре.
REGNUM 08:03
Экономика

Директор АТОР назвала информацию о росте цен на отдых в России фейком

Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
РИА Новости 08:37
Происшествия

В Анапе экс-полицейские получили сроки за секс с 17-летней волейболисткой

Позже один из подозреваемых в сексе с 17-летней волейболисткой на пляже в Анапе стал отрицать причастность полицейских к изнасилованию.
Кубань 24 07:56
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