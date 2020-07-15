Происшествия
КоммерсантъВ Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек
Пассажирский поезд и грузовой поезд столкнулись в Чехии, в результате пострадали десятки пассажиров, сообщает AP. Авария произошла недалеко от станции Чески-Брод, расположенной к востоку от Праги. По предварительным данным, могли пострадать до 60 человек.
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Шоу-бизнес
Похудевший Максим Фадеев назвал эффективный для сброса веса вид спорта
OAnews 13 июля в 23:26
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» Разин похудел на 43 килограмма
CT news вчера в 02:14
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
Шоу-бизнес
Звезда Instagram Николь Тея умерла на восьмом месяце беременности
Известная блогерша Николь Тея ушла из жизни в возрасте 24 лет. Знаменитость была на восьмом месяце беременности.
Радио Комсомольская правда вчера в 21:26
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
В ПФР опровергают информацию растиражированную российскими СМИ о единовременной денежной компенсации пенсионерам 1953-1967 годов рождения.
Evo-rus.com вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ
Видео Андрея Аршавина с детьми от Юлии Барановской разозлило его бывшую тещу, которая упрекнула экс-футболиста в том, что он бросил две семьи.
iReactor 13 июля в 10:31
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы
Приватную вечеринку, по словам Павла Воли, устроила его жена Ляйсан Утяшева в честь собственного дня рождения, собрав всю светскую тусовку в месте под названием «Березка Шале».
CT news вчера в 14:38
Политика
В Крыму отменили обязательную обсервацию для въезжающих из-за границы
В Крыму с 15 июля отменяется обязательная обсервация лиц, прибывающих из-за рубежа.
Вести Крым вчера в 14:03
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева подарила мужу-рэперу часы за 7 млн рублей
Рэпер Элджей в своем «Инстаграме» показал подарок, который ему подарила его жена Настя Ивлеева на день рождения.
CT news 13 июля в 03:30
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru вчера в 04:42
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК вчера в 12:39
Политика
Тимошенко заявила, что Украину отдают «международным спекулянтам»
Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "передает" страну под контроль "международных финансовых спекулянтов".
РИА Новости вчера в 23:13
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 13 июля в 01:51
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news 13 июля в 18:24
Шоу-бизнес
Вдову актера Проскурина выселили из московской квартиры
Еще не миновало и пары недель с трагедии, а его Вдова Ирина Хонда вынуждена покинуть квартиру, в которой она с мужем прожила в любви и согласии 10 лет.
Gazeta.SPb 12 июля в 14:49
Фигурное катание
Экс-ученик Тутберидзе заявил о принуждении выступать с пневмонией
На тренера Этери Тутберидзе, работающую с фигуристами в одиночном катании, решил пожаловаться бывший ученик, выступавший за Россию, Виктор Адоньев.
CT news вчера в 11:52
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 13 июля в 08:16
Шоу-бизнес
Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news вчера в 09:38
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news вчера в 10:45
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 13 июля в 05:43
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Политика
Госдума рассмотрит поправки о трехдневном голосовании на выборах
Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту одобрил поправки о многодневном голосовании на выборах, сообщил РИА Новости зампред комитета Олег Нилов.
Российская газета вчера в 13:04
Шоу-бизнес
Ирена Понарошку подала на развод с мужем после 10 лет брака
Понарошку вышла замуж за Александра Листа (более известен как DJ List) в 2010 году.
CT news вчера в 10:42
Шоу-бизнес
Айза Анохина раскрыла детали конфликта с Юлией Барановской
Недавно стало известно, что Барановская и Анохина поскандалили. Теперь же Айза раскрыла детали конфликта.
Paparazzi.ru вчера в 03:24
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Наука
Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса
Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
Lenta.ru вчера в 20:34
Общество
Собчак использовала в рекламе кадры своего задержания на протесте
Телеведущая Ксения Собчак использовала в рекламе супермаркета «Перекресток» реальные кадры своего задержания полицией на акции в поддержку Ивана Сафронова.
URA.Ru вчера в 03:51
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опубликовала полностью обнаженное фото
Фотография в обнаженном виде опубликована на странице звезды сериала «Скорая помощь» в социальной сети Instagram.
RuNews24.ru вчера в 13:22
Общество
В Иркутске из-за ливня подтопило улицы и нарушилось электроснабжение
Аварийные службы Иркутска приступили к ликвидации последствий ливня, в результате которого затопило несколько улиц, а также произошло отключение электроснабжения.
РБК вчера в 23:27