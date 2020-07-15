Пассажирский поезд и грузовой поезд столкнулись в Чехии, в результате пострадали десятки пассажиров, сообщает AP. Авария произошла недалеко от станции Чески-Брод, расположенной к востоку от Праги. По предварительным данным, могли пострадать до 60 человек.

В Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек

Общество В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. 994

Шоу-бизнес Измены Пелагеи могли стать причиной развода с Телегиным Причиной развода певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина могло послужить резкое поведение, расточительность и неверность артистки, а не ее супруга.

Экономика В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень В России в июне поток заявок на получение розничных кредитов составил 105% от уровня января 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на оценило бюро кредитных историй «Эквифакс». 12

Политика ЦИК отказал Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник отказал экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации кандидатом на пост президента, передает корреспондент РИА Новости. 630

Футбол Гайч заявил о желании перейти в ЦСКА Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч заявил о желании перейти в московский ЦСКА.

Путешествия АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. 789

Шоу-бизнес Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера. 85

Футбол Бывший футболист «Зенита» Халк заявил о планах покинуть Китай Бразильский форвард футбольного клуба «Шанхай СИПГ» Халк заявил, что планирует покинуть Китай после окончания контракта.

Экономика Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое во время пандемии За время пандемии коронавируса цена на лимитированные сумки Hermès на аукционах упала более чем на 50%, свидетельствуют данные индекса инвестиционной привлекательности предметов роскоши, который составляет консалтинговая компания Knight Frank.

Политика В Баку демонстранты ворвались в здание парламента В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны. 62

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС. 76

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 133