Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Чехии при столкновении поездов пострадали десятки человек

Пассажирский поезд и грузовой поезд столкнулись в Чехии, в результате пострадали десятки пассажиров, сообщает AP. Авария произошла недалеко от станции Чески-Брод, расположенной к востоку от Праги. По предварительным данным, могли пострадать до 60 человек.
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Главные новости к утру 15 июля

Коммерсантъ00:00

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Чехии

RT на русскомвчера в 20:54

Два поезда столкнулись в Чехии: 1 погибший, десятки пострадавших

Вести.Ruвчера в 21:06

В Чехии произошло столкновение пассажирского и грузового поездов

Известиявчера в 21:02

СМИ: в Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда

ТАССвчера в 21:25

Два поезда столкнулись в Чехии

Газета.Ruвчера в 20:39

В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда

РИА Новостивчера в 20:25
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Политика

В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске

РИА Новости вчера в 06:48
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Путешествия

Отдыхающие назвали главные недостатки отдыха на российских курортах

Туристы, отдыхающие на российских курортах оценили предлагаемые услуги.
АБН 01:40
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Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13 июля в 17:34
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия вчера в 20:35
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Шоу-бизнес

Измены Пелагеи могли стать причиной развода с Телегиным

Причиной развода певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина могло послужить резкое поведение, расточительность и неверность артистки, а не ее супруга.
iReactor 02:26
Экономика

В России спрос на кредиты превысил докризисный уровень

В России в июне поток заявок на получение розничных кредитов составил 105% от уровня января 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на оценило бюро кредитных историй «Эквифакс».
Коммерсантъ 00:51
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Происшествия

В Петербурге после хлопка бытового газа в квартире пострадала женщина

В Петербурге после хлопка бытового газа в квартире эвакуируют людей. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
REGNUM 02:18
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Энергетика

«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона

«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия вчера в 00:46
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Общество

ПФР опроверг выплату пенсионерам 53-67 лет единовременной выплаты

Недавно в СМИ прошла новость о единовременных выплатах российским пенсионерам 53-67 лет.
Уфимские Заметки вчера в 15:14
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Футбол

«МЮ» определился с игроками, которых он хочет продать летом

По информации источников, «МЮ» надеется выручить дополнительные средства на покупку новых игроков.
Все про Спорт ру 01:24
Политика

ЦИК отказал Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Центризбирком Белоруссии на заседании во вторник отказал экс-главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало в регистрации кандидатом на пост президента, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 05:52
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Общество

В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола

RT на русском вчера в 11:34
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Политика

В Саратовской области уволилась министр сельского хозяйства

От занимаемой должности по собственному желанию освобождена министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева.
REGNUM вчера в 06:00
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Футбол

Гайч заявил о желании перейти в ЦСКА

Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч заявил о желании перейти в московский ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 19:20
Общество

Россияне с 15 июля могут получить две выплаты более 21 000 рублей

Узнать, может ли организация рассчитывать на выплаты, можно на сайте ФЕС.
Evo-rus.com 01:51
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Путешествия

АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны

Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости вчера в 17:26
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Футбол

Арбитр ударил футболиста во время матча ПФЛ в Москве

Московский Комсомолец вчера в 03:49
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Наука

Иммунитет от коронавируса исчезает за три месяца

Через 3 месяца только 17% людей, участвующих в эксперименте, имели аналогичный уровень иммунитета.
Evo-rus.com вчера в 04:01
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии

Сусанин вчера в 08:11
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Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из московской квартиры

Квартира, в которой жили Ирина Хонда и Виктор Проскурин, по документам достается одной из предыдущих жен актера.
Вечерний курьер 13 июля в 13:49
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Футбол

Бывший футболист «Зенита» Халк заявил о планах покинуть Китай

Бразильский форвард футбольного клуба «Шанхай СИПГ» Халк заявил, что планирует покинуть Китай после окончания контракта.
Известия 01:03
Экономика

Самые дорогие сумки в мире подешевели вдвое во время пандемии

За время пандемии коронавируса цена на лимитированные сумки Hermès на аукционах упала более чем на 50%, свидетельствуют данные индекса инвестиционной привлекательности предметов роскоши, который составляет консалтинговая компания Knight Frank.
РБК 00:00
Политика

В Баку демонстранты ворвались в здание парламента

В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны.
Lenta.ru вчера в 20:58
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Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 11:38
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС 13 июля в 12:28
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Здоровье

Минздрав: коронавирус может повышать уровень сахара в крови

Коронавирус может повышать уровень сахара в крови у зараженного человека.
Плюс один +1 вчера в 11:14
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Шоу-бизнес

Валерий Меладзе простил девушку, поцарапавшую его автомобиль

Виновница небольшого ДТП искренне извинилась перед певцом, и он не смог ее не простить. Об инциденте стало известно вчера, 14 июля.
Gazeta.SPb вчера в 21:10
Политика

Тимошенко заявила о передаче Украины международным спекулянтам

Известия 01:13
Общество

Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса

Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
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