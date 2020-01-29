Общество
Афиша DailyВ Чехии программисты бесплатно сделали сайт, на который власти хотели потратить 16 млн евро
Министерство транспорта Чехии планировало потратить 16 млн евро (чуть больше 1 млрд рублей) на онлайн-сервис для продаж разрешений проезда по платным автомагистралям. Возмущенные такой ценой программисты за выходные и бесплатно разработали аналогичный сайт.
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В Чехии программисты бесплатно сделали сайт, на который министр просил 16 млн евро
Говорит Москвавчера в 11:00
Программисты из Чехии, создав бесплатный сервис, отправили в отставку министра
Новые Известиявчера в 11:16
Бесплатный сайт за 16 млн. Как обычные программисты заставили уволиться министра
Телеканал 360°вчера в 13:03
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