Общество

Афиша DailyАфиша DailyВ Чехии программисты бесплатно сделали сайт, на который власти хотели потратить 16 млн евро

Министерство транспорта Чехии планировало потратить 16 млн евро (чуть больше 1 млрд рублей) на онлайн-сервис для продаж разрешений проезда по платным автомагистралям. Возмущенные такой ценой программисты за выходные и бесплатно разработали аналогичный сайт.
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В Чехии программисты бесплатно сделали сайт, на который министр просил 16 млн евро

Говорит Москвавчера в 11:00

Программисты в Чехии бесплатно создали сайт, на который министр хотел потратить 16 миллионов евро

Life.ruвчера в 12:48

Программисты сделали бесплатно сайт за 16 миллионов евро и уволили министра

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Программисты из Чехии, создав бесплатный сервис, отправили в отставку министра

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Бесплатный сайт за 16 млн. Как обычные программисты заставили уволиться министра

Телеканал 360°вчера в 13:03

Чешские программисты за два дня бесплатно создали сервис, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили

Дождьвчера в 10:15

В Чехии программисты бесплатно создали сайт, на который чиновники хотели выделить $17,5 млн

МИР 24вчера в 06:49
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