Министерство транспорта Чехии планировало потратить 16 млн евро (чуть больше 1 млрд рублей) на онлайн-сервис для продаж разрешений проезда по платным автомагистралям. Возмущенные такой ценой программисты за выходные и бесплатно разработали аналогичный сайт.

В Чехии программисты бесплатно сделали сайт, на который власти хотели потратить 16 млн евро

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