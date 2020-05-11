Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Ранее в Кремле отреагировали на данные о российском «отравителе» в Чехии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Lenta.ruвчера в 23:52

Чешское издание опубликовало статью о российском «доставщике яда» в Прагу

РИА Новостивчера в 20:16

В Чехии заявили, что «молодой дипломат» из России якобы привез в Прагу яд

Взгляд.рувчера в 20:30

Чешские СМИ обвинили российского дипломата в доставке яда

URA.Ruвчера в 23:41

Подозреваемым в подготовке покушения на политиков в Чехии является представитель Россотрудничества

Эхо Москвывчера в 22:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 00:22, Ашберн
Происшествия

В Красногорске при пожаре в хосписе погибли 10 человек

BFM.ru вчера в 19:00
248
Общество

Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции

В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости вчера в 20:04
375
Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru вчера в 04:42
120
Общество

Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая

Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец 09 мая в 23:42
993
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 09 мая в 02:47
928
Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 10:01
4,1K
Происшествия

Власти Ставропольского края сообщили о 15 пострадавших при взрыве

Известия вчера в 16:20
589
Кино

Премьеру фильма «321-я сибирская» перенесли на осень из-за эпидемии

«Мировая премьера «321-й, сибирской» в связи с карантином, самоизоляцией в России, США, Европе и в других странах, приостановкой публичных мероприятий и закрытием кинотеатров, откладывается на осень 2020 года», - сказано в группе.
Московский Комсомолец Чита вчера в 04:38
Армия и оружие

WSJ: США выводят ЗРК Patriot из Саудовской Аравии

МонаВиста 08 мая в 10:45
28
Единоборства

Фергюсон оказался в больнице после поражения от Гэтжи

ProstoProSport вчера в 02:14
Общество

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
209
Авто

УАЗ займется в мае производством машин для Минздрава РФ

Завод гарантирует оплату труда своим сотрудникам, пока от Министерства обороны и Минздрава России поступают заказы на выпуск автомобилей.
Car.ru вчера в 09:24
44
Общество

На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат

Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру 09 мая в 06:15
1,8K
Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости вчера в 11:00
406
Происшествия

В Екатеринбурге избили девушку-оператора комплекса фотофиксации

РЕН ТВ вчера в 14:26
11
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову затравили в Сети за фото в военной форме ко Дню Победы

Пользователи в Сети раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фото и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая на своей странице в Instagram.
MedikForum.ru вчера в 11:26
56
Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
347
Игры

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%

В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%, в которой насчитывается 54 игры.
Astera 09 мая в 13:33
10
Общество

Пользователей Сети удивили несуществующие страны на карте 1922 года

Опубликованная на сайте Reddit карта мира 1922 года удивила пользователей произошедшими с тех пор изменениями.
РИА Новости вчера в 14:44
7
Футбол

Христо Стоичков: «Без Гвардиолы „Барселона“ выиграла бы то же самое»

Месси и другие молодые люди уже начинали играть при нем. "Барса" выиграла бы то же самое с Пепом или без него.
Матч ТВ вчера в 17:33
Единоборства

Гэтжи досрочно победил Фергюсона на турнире UFC 249

В главном поединке турнира UFC 249 в Джексонвилле американский боец Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном и стал обладателем пояса временного чемпиона организации в легком весе.
Вести.Ru вчера в 01:10
1
Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
РИА Новости вчера в 09:03
1K
Общество

Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений

Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ 09 мая в 18:03
2,1K
Происшествия

В Москве обокрали квартиру бывшей жены миллиардера Олега Дерипаски

Вести Подмосковья вчера в 08:27
48
Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM вчера в 06:06
7,3K
Происшествия

Сотрудник СК задержан в Волгограде по обвинению в вымогательстве

Волгоград, 10 мая 2020, 23:26 — REGNUM В Волгоградской области сотрудник территориального подразделения управления Следственного комитета России по региону задержан в рамках уголовного дела о вымогательстве, совершенном группой лиц.
REGNUM вчера в 16:26
36
Общество

В Москве умерли 56 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 56 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:27
16
Игры

Несколько игр для PlayStation 4 обновятся для PlayStation 5

Под прокачкой понимается процесс обновления игры с PlayStation 4 до PlayStation 5. Этой информацией поделился инсайдер под ником PSErebus, известный тем, что не раз верно предсказывал новости от Sony и ее продукции.
The GEEK вчера в 02:30
1
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
7,7K
Политика

NYT: нью-йоркская фирма откупилась от Тимошенко, чтобы избежать суда

Нью-йоркская юридическая фирма Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom заплатила 11 миллионов долларов или больше, чтобы избежать иска от бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая заявляла, что компания способствовала ее "политическому преследованию", пишет газета New York Times со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 20:19
7
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Прага
Статутный город и столица Чешской Республики, административный центр Среднечешского края и двух его районов: Прага-Восток и Прага-Запад. Образует самостоятельную административно-территориальную единицу страны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное