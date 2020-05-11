Общество
Lenta.ruВ Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда
Ранее в Кремле отреагировали на данные о российском «отравителе» в Чехии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
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Общество
На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС вчера в 09:56
Общество
На Кубани продлевают режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Краснодарском крае будет продлен до 23 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Вести.Ru вчера в 12:42
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 98 новых случаев коронавируса
В Краснодаре было зафиксировано 47 новых случаев, в Сочи — 13 случаев, в Армавире положительные результаты анализов выявили у 6 новых пациентов.
Кубань 24 09 мая в 03:47
Музыка
В Fortnite может пройти концерт Леди Гаги
Cyber.sports.ru вчера в 08:58
Общество
В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
Общество
Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru вчера в 04:42
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Происшествия
Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы
По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
Кино
Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории
Отдельно Серкис отметил проработку сюжета нового проекта: "Я восхищен сценарием, который написал Мэтт".
Российская газета 09 мая в 09:59
Авто
В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин
1 июля 2020 года в России вступит в силу новый ГОСТ 33670-2015 техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», ужесточающий требования к ввозу, постановке на учет и эксплуатации праворульных автомобилей в России.
Автоновости дня 09 мая в 00:39
Здоровье
Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус
Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой спела песню к 9 мая и поразила сходством с матерью
Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина исполнила военную песню ко Дню Победы.
Народные новости вчера в 05:27
Шоу-бизнес
16-летняя дочь Олега Газманова стала выглядеть ровесницей мамы
Дочь Олега Газманова выросла на глазах почитателей его творчества. Марианна рано повзрослела и в свои 16 лет выглядит ровесницей своей мамы.
7Дней.ру вчера в 18:00
Единоборства
Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения от Гэтжи
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи.
Российская газета 01:19
Общество
В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми
На первом этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, могут разрешить прогулки с детьми.
Парламентская газета 09 мая в 11:53
Технологии
Где купить Assassin’s Creed Valhalla – бонусы предзаказа в магазине
Где купить Assassin’s Creed Valhalla Дата выхода Ассасин Крид Вальгалла назначена на конец 2020 года.
Cyber.sports.ru вчера в 07:16
Здоровье
Назван способ предотвратить пневмонию при коронавирусе
Врач Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при коронавирусе.
Свободная Пресса 09 мая в 00:14
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
Политика
Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса
Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России
Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
Общество
В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции
По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com 09 мая в 10:33
Происшествия
В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом
В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 01:46
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
Происшествия
В Красногорске ищут родственников пострадавших при пожаре в хосписе
В подмосковном Красногорске, где ночью при пожаре в частном хосписе погибли 9 человек, создан штаб помощи пострадавшим, ведется поиск родственников пожилых людей, которые жили в сгоревшем здании.
НТВ 00:53
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
Общество
Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам
Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия вчера в 05:25
Фигурное катание
Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
Экономика сегодня вчера в 13:02
Музыка
Группа Little Big хочет представить Россию на Евровидении-2021
Evo-rus.com 01:14