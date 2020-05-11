Ранее в Кремле отреагировали на данные о российском «отравителе» в Чехии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».

В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Общество На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом 1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции. 47

Общество На Кубани продлевают режим самоизоляции Режим самоизоляции в Краснодарском крае будет продлен до 23 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. 1,5K

Здоровье На Кубани за сутки выявили 98 новых случаев коронавируса В Краснодаре было зафиксировано 47 новых случаев, в Сочи — 13 случаев, в Армавире положительные результаты анализов выявили у 6 новых пациентов. 474

Общество В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». 588

Происшествия Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили. 794

Происшествия Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала. 59

Авто В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин 1 июля 2020 года в России вступит в силу новый ГОСТ 33670-2015 техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», ужесточающий требования к ввозу, постановке на учет и эксплуатации праворульных автомобилей в России. 394

Здоровье Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат. 29

Шоу-бизнес 16-летняя дочь Олега Газманова стала выглядеть ровесницей мамы Дочь Олега Газманова выросла на глазах почитателей его творчества. Марианна рано повзрослела и в свои 16 лет выглядит ровесницей своей мамы.

Единоборства Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения от Гэтжи Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи. 1

Технологии Где купить Assassin’s Creed Valhalla – бонусы предзаказа в магазине Где купить Assassin’s Creed Valhalla Дата выхода Ассасин Крид Вальгалла назначена на конец 2020 года.

Здоровье Назван способ предотвратить пневмонию при коронавирусе Врач Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при коронавирусе. 94

Политика Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 4,4K

Общество В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги. 164

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,7K

Происшествия В Красногорске ищут родственников пострадавших при пожаре в хосписе В подмосковном Красногорске, где ночью при пожаре в частном хосписе погибли 9 человек, создан штаб помощи пострадавшим, ведется поиск родственников пожилых людей, которые жили в сгоревшем здании.

Здоровье Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу". 1K