Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Ранее в Кремле отреагировали на данные о российском «отравителе» в Чехии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расследование чешского издания о сотруднике российских спецслужб, который якобы прибыл в Чехию с ядом, является очередной «уткой».
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Чешские СМИ раскрыли личность российского «доставщика яда» в Прагу

Национальная служба новостей01:32

Чешское издание опубликовало статью о российском «доставщике яда» в Прагу

РИА Новостивчера в 20:16

В Чехии раскрыли личность российского «отравителя» с чемоданом яда

Lenta.ruвчера в 23:52

Чешские СМИ обвинили российского дипломата в доставке яда

URA.Ruвчера в 23:41

В Чехии заявили, что «молодой дипломат» из России якобы привез в Прагу яд

Взгляд.рувчера в 20:30

В Праге вышли на россиянина, которого считают «доставщиком яда»

News.ru00:31

Подозреваемым в подготовке покушения на политиков в Чехии является представитель Россотрудничества

Эхо Москвывчера в 22:04
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Общество

На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом

1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС вчера в 09:56
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Общество

На Кубани продлевают режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Краснодарском крае будет продлен до 23 мая, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Вести.Ru вчера в 12:42
1,5K
Здоровье

На Кубани за сутки выявили 98 новых случаев коронавируса

В Краснодаре было зафиксировано 47 новых случаев, в Сочи — 13 случаев, в Армавире положительные результаты анализов выявили у 6 новых пациентов.
Кубань 24 09 мая в 03:47
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Музыка

В Fortnite может пройти концерт Леди Гаги

Cyber.sports.ru вчера в 08:58
Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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Общество

Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru вчера в 04:42
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
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Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы

По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
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Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
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Кино

Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

Отдельно Серкис отметил проработку сюжета нового проекта: "Я восхищен сценарием, который написал Мэтт".
Российская газета 09 мая в 09:59
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Авто

В России ужесточаются требования ввоза праворульных машин

1 июля 2020 года в России вступит в силу новый ГОСТ 33670-2015 техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», ужесточающий требования к ввозу, постановке на учет и эксплуатации праворульных автомобилей в России.
Автоновости дня 09 мая в 00:39
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Здоровье

Названы причины ошибочно отрицательных результатов на коронавирус

Доктор биологических наук Анча Баранова назвала причины, по которым тест на коронавирус может показать ошибочно отрицательный результат.
Lenta.ru 00:26
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Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой спела песню к 9 мая и поразила сходством с матерью

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина исполнила военную песню ко Дню Победы.
Народные новости вчера в 05:27
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Шоу-бизнес

16-летняя дочь Олега Газманова стала выглядеть ровесницей мамы

Дочь Олега Газманова выросла на глазах почитателей его творчества. Марианна рано повзрослела и в свои 16 лет выглядит ровесницей своей мамы.
7Дней.ру вчера в 18:00
Единоборства

Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения от Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи.
Российская газета 01:19
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Общество

В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми

На первом этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, могут разрешить прогулки с детьми.
Парламентская газета 09 мая в 11:53
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Технологии

Где купить Assassin’s Creed Valhalla – бонусы предзаказа в магазине

Где купить Assassin’s Creed Valhalla Дата выхода Ассасин Крид Вальгалла назначена на конец 2020 года.
Cyber.sports.ru вчера в 07:16
Здоровье

Назван способ предотвратить пневмонию при коронавирусе

Врач Евгений Комаровский рассказал, какие меры можно предпринять, чтобы снизить риск развития пневмонии при коронавирусе.
Свободная Пресса 09 мая в 00:14
94
Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM вчера в 15:37
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Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о похолодании в европейской части России

Как пояснил синоптик, к вечеру вторника в европейской части России начнет стремительно холодать.
РИА Новости вчера в 18:07
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Общество

В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции

По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com 09 мая в 10:33
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Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 71 случай заражения коронавирусом

В Новосибирской области зафиксировали еще 71 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 01:46
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 09 мая в 05:07
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Происшествия

В Красногорске ищут родственников пострадавших при пожаре в хосписе

В подмосковном Красногорске, где ночью при пожаре в частном хосписе погибли 9 человек, создан штаб помощи пострадавшим, ведется поиск родственников пожилых людей, которые жили в сгоревшем здании.
НТВ 00:53
Здоровье

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс 08 мая в 17:40
1K
Общество

Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам

Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия вчера в 05:25
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Фигурное катание

Плющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко вступился за фигуристку Александру Трусову.
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Группа Little Big хочет представить Россию на Евровидении-2021

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