Политика
КоммерсантъЧешское СМИ назвало имя россиянина, который мог привезти яд в Прагу
Сотрудник одной из российских спецслужб Андрей Викторович К. в марте привез в Прагу смертельный яд, утверждает чешское интернет-издание Seznam. О том, что в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане, ранее сообщил чешский журнал Respekt.
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с чего всё началось
Накануне пражское сетевое издание Seznam опубликовало разговор своего корреспондента с неким Андреем Викторовичем К.: по информации СМИ, он руководил представительством российского федерального агентства в дипломатическом статусе.РИА Новости03:58
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Политика
Климкин заявил, что у России нет права на празднование Дня Победы
У России нет права праздновать День Победы над нацизмом, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Газета.Ru 02:40
Общество
В Москве за сутки от коронавируса вылечились 4032 человека
RT на русском 03:05
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 10 мая
К утру 10 мая в России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны.
Piter.tv вчера в 04:07
Политика
Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин сегодня, 11 мая, выступит с очередным обращением к россиянам.
Коммерсантъ 05:47
Происшествия
СК возбудил дело после гибели девяти человек при пожаре в Красногорске
Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в подмосковном Красногорске, где, по последним данным, погибли девять человек.
RT на русском 02:25
Общество
В МВД рассказали о случаях нарушения режима самоизоляции
Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев рассказал о случаях нарушения самоизоляции в стране.
Газета.Ru 03:43
Происшествия
В Ростовской области найдена мертвой экс-депутат Заксобрания
В Ростовской области найдена мертвой экс-депутат Заксобрания Наталья Кравченко, об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.
Город N (Ростов) 04:27
Космос
Ученый не исключает попадания коронавируса на Землю с Марса
Вирусы инопланетного происхождения могут попасть на Землю через привезенные образцы марсианских пород, предостерег профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард.
Народные новости вчера в 03:35
Происшествия
В Иране во время инцидента на морских учениях погибли 19 человек
Армия Ирана сообщила о гибели 19 и ранении 15 человек в результате инцидента во время морских учений.
RT на русском 04:23
Политика
Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке
Президент Владимир Путин поручил правительству и МЧС обеспечить развертывание полевого госпиталя в селе Белокаменка Мурманской области для лечения пациентов с коронавирусом.
РБК 05:18
Общество
В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей
Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
РИА Новости вчера в 05:32
Общество
В Татарстане с 12 мая отменят пропуска для выхода из дома
В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным условием получение пропусков для выхода из дома в режиме самоизоляции, это следует их постановления правительства республики от 10 мая, которое отменяет действие всех принятых с 19 марта в связи с пандемией коронавируса ограничений.
РИА Новости вчера в 19:32
Общество
«Роскосмос» подтвердил разрушение баков разгонного блока «Фрегат-СБ»
«На основе анализа измерительной информации автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве подтверждено разрушение сбрасываемого блока баков разгонного блока "Фрегат-СБ"»,-- говорится в сообщении госкорпорации.
Коммерсантъ вчера в 09:25
Наука
Ученые Сингапура удалили графики о сроках пандемии COVID-19 с сайта
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) заявили, что их прогнозы по поводу окончания пандемии COVID-19 больше не актуальны.
Газета.Ru 04:34
Общество
Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19
По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших во всем мире превысило 4,1 млн человек, от заболевания скончались 282,8 тыс. Лидируют по числу жертв США (79,5 тыс.), на втором месте — Великобритания (31,9 тыс.), на третьем — Италия (30,5 тыс).
РБК 04:18
Происшествия
Подозреваемый во взрыве гранаты в Ставропольском крае задержан
RT на русском вчера в 17:45
Происшествия
Пираты похитили двух россиян с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее
В порту Луба Экваториальной Гвинеи пираты похитили двух граждан России с грузового судна Djibloho, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Камеруне.
РИА Новости вчера в 04:45
Общество
Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате.
Газета.Ru вчера в 04:42
Здоровье
Названы округа-лидеры Подмосковья по количеству зараженных
За сутки в области выявили 1079 новых пациентов. Наибольшее число инфицированных за минувший день зафиксировано в Красногорске - 86 человек.
Live24 06:22
Происшествия
Чуть больше 13% пациентов больницы в Коммунарке выжили после ИВЛ
Чуть больше 13% пациентов из 125-ти, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Новой Москве, выжили.
ТАСС вчера в 07:45
Общество
В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим
«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском 09 мая в 18:07
Общество
Роспотребнадзор рассказал, когда откроют школы и детские сады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, когда откроются детсады и школы.
МедиаПоток вчера в 09:06
Экономика
Экспертное мнение: власти РФ могут пойти на девальвацию рубля
Власти Российской Федерации могут пойти на девальвацию рубля. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:19
Общество
Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет
Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.
РБК вчера в 17:02
Общество
В Тульской области ограничительные меры продлили до 31 мая
Тула, 11 мая 2020, 12:35 — REGNUM Действие ряда ограничительных мер, введённых на территории Тульской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до 31 мая, изменения в указ внёс 10 мая губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы облправительства.
REGNUM 05:35
Общество
Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев
Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:47
Армия и оружие
Разбираем видео 54 омбр ВСУ с обстрелом позиции НМ ДНР
Военное обозрение 05:16
Футбол
«Челси» подпишет Райса, если Канте будет продан
"Челси" нашел замену на позицию опорного полузащитника, если клуб покинет Нголо Канте.
Soccer.ru 02:36
Армия и оружие
ТАСС сообщил об испытаниях гиперзвуковой ракеты с ракетоносца Ту-22М3М
В марте 2018 года во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил о разработке новейшего гиперзвукового российского оружия, в том числе ракетных комплексов «Сармат» и «Авангард», крылатых ракет с ядерно-энергетическими установками, а также авиационного ракетного комплекса «Кинжал».
РБК вчера в 22:27