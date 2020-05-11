с чего всё началось

Сотрудник одной из российских спецслужб Андрей Викторович К. в марте привез в Прагу смертельный яд, утверждает чешское интернет-издание Seznam. О том, что в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане, ранее сообщил чешский журнал Respekt.

Чешское СМИ назвало имя россиянина, который мог привезти яд в Прагу

Происшествия СК возбудил дело после гибели девяти человек при пожаре в Красногорске Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в подмосковном Красногорске, где, по последним данным, погибли девять человек.

Общество В МВД рассказали о случаях нарушения режима самоизоляции Начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев рассказал о случаях нарушения самоизоляции в стране. 1,6K

Происшествия В Ростовской области найдена мертвой экс-депутат Заксобрания В Ростовской области найдена мертвой экс-депутат Заксобрания Наталья Кравченко, об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источники в силовых структурах. 92

Политика Путин поручил развернуть полевой госпиталь в Белокаменке Президент Владимир Путин поручил правительству и МЧС обеспечить развертывание полевого госпиталя в селе Белокаменка Мурманской области для лечения пациентов с коронавирусом. 46

Общество В Петербурге штраф за отсутствие маски составит четыре тысячи рублей Штраф на отсутствие защитной маски и перчаток, использование которых в общественных местах в Петербурге будет обязательно с 12 мая, составит 4 тысячи рублей, сообщает в воскресенье городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 1,9K

Общество В Татарстане с 12 мая отменят пропуска для выхода из дома В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным условием получение пропусков для выхода из дома в режиме самоизоляции, это следует их постановления правительства республики от 10 мая, которое отменяет действие всех принятых с 19 марта в связи с пандемией коронавируса ограничений. 605

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Происшествия Пираты похитили двух россиян с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее В порту Луба Экваториальной Гвинеи пираты похитили двух граждан России с грузового судна Djibloho, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Камеруне. 125

Здоровье Названы округа-лидеры Подмосковья по количеству зараженных За сутки в области выявили 1079 новых пациентов. Наибольшее число инфицированных за минувший день зафиксировано в Красногорске - 86 человек. 1K

Общество В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим «С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении. 1K

Общество Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы. 149

Общество В Тульской области ограничительные меры продлили до 31 мая Тула, 11 мая 2020, 12:35 — REGNUM Действие ряда ограничительных мер, введённых на территории Тульской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до 31 мая, изменения в указ внёс 10 мая губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы облправительства.

Общество Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов. 341

Футбол «Челси» подпишет Райса, если Канте будет продан "Челси" нашел замену на позицию опорного полузащитника, если клуб покинет Нголо Канте.