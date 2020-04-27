Политика
ТАССПесков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
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Мы не в курсе вообще этого расследования, мы не знаем, кто это расследовал, похоже на очередную “утку”
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 07:08
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