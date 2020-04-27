В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»

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Здоровье Минздрав заявил о возможности регионов начать выплаты медикам В настоящее время начать выплаты могут уже 28 регионов, соответствующее соглашение с субъектами подписал Минздрав.

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Общество В «Роскосмосе» назвали число заразившихся коронавирусом сотрудников Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что к настоящему времени 111 специалистов ракетно-космической отрасли заразились коронавирусом.

Общество Власти Украины готовы открыть рынки при выполнении ряда условий Киев, 27 апреля 2020, 15:38 — REGNUM Правительство Украины в настоящее время отрабатывает возможность открытия ряда продовольственных рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности.

Наука Неприятный сюрприз: чем новый коронавирус удивил учёных Возбудитель COVID-19 — вирус SARS-CoV-2 — тоже появился в Китае и тоже передался человеку через животных, а изначальным источником вируса в обоих случаях была летучая мышь. 2