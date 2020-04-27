Политика
КоммерсантъВ Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
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Общество
Россия не станет платить Британии 76 млн рублей по делу Смычковского
Британский суд намерен взыскать с России £830 тысяч (76,2 млн рублей по курсу ЦБ) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому.
News.ru 01:37
Общество
В Минприроды РФ предупредили о рисках рекордной жары летом 2020 года
Рекордно жарким в России стало лето 2010 года: тогда аномально высокие температуры и засуха привели к крупным природным пожарам, многие города заволокло смогом.
Интерфакс 08:07
Общество
«Бессмертный полк» впервые пройдет в формате онлайн-шествия
Российская газета 07:12
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Культура
Анатолий Цой рассказал о самом тяжёлом мгновении на шоу «Маска»
RT на русском 04:16
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Политика
МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Общество
Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники
Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного.
Коммерсантъ 08:36
Шоу-бизнес
Дарья Мороз благодаря зрителям вернулась в шоу «Танцы со звёздами»
Андрей Малахов в «Прямом эфире» поинтересовался у зрителей, хотели бы они вернуть кумира в программу.
Дни24 03:24
Происшествия
Полиция задержала продавцов фейковых цифровых пропусков
Сотрудники Московского уголовного розыска (МУРа) задержали администраторов одной из преступных группировок, которые действовали под видом продавцов фальшивых цифровых пропусков на время изоляции для жителей Москвы и других регионов России.
РБК 08:23
Общество
ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
Экономика
ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
Банк России сообщил о разработке концепции ипотечного страхования, благодаря которой россияне будут освобождены от необходимости за свой счёт страховать риски по ипотеке.
RT на русском 07:21
Футбол
РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона
Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 08:16
Здоровье
Минздрав заявил о возможности регионов начать выплаты медикам
В настоящее время начать выплаты могут уже 28 регионов, соответствующее соглашение с субъектами подписал Минздрав.
Известия 08:40
Общество
Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
РИА Новости 04:45
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Путешествия
Отели Турции откажутся от «шведского стола»
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
Энергетика
Цена нефти марки WTI снова устремилась вниз
Новое стремительное падение цен показывает нефть марки WTI 27 апреля, о чем свидетельствуют данные торгов на мировых площадках.
ИА Красная Весна 08:50
Общество
В «Роскосмосе» назвали число заразившихся коронавирусом сотрудников
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что к настоящему времени 111 специалистов ракетно-космической отрасли заразились коронавирусом.
RT на русском 08:51
Общество
Власти Украины готовы открыть рынки при выполнении ряда условий
Киев, 27 апреля 2020, 15:38 — REGNUM Правительство Украины в настоящее время отрабатывает возможность открытия ряда продовольственных рынков по определенному протоколу соблюдения правил безопасности.
REGNUM 08:38
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Общество
Oppo и Vivo вытеснили Huawei на третье место в Китае
Производители мобильных телефонов Oppo и Vivo вытеснили с китайского рынка своего главного конкурента.
Дни24 06:00
Политика
Путин заявил о риске возникновения наводнений и пожаров в России
В весенне-летний период в некоторых регионах России возрастают риски возникновения наводнений и пожаров.
Lenta.ru 08:27
Наука
Неприятный сюрприз: чем новый коронавирус удивил учёных
Возбудитель COVID-19 — вирус SARS-CoV-2 — тоже появился в Китае и тоже передался человеку через животных, а изначальным источником вируса в обоих случаях была летучая мышь.
Популярная механика 05:17
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство с 29 апреля
С 13 апреля «АвтоВАЗ» полностью возобновил производство. С 29 июня 2020 г. «АвтоВАЗ» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю.
Ведомости 06:24