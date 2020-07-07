Происшествия

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Чехии три человека погибли при столкновении пассажирских поездов

На западе Чехии три человека погибли и десятки людей пострадали в результате лобового столкновения двух пассажирских поездов у села Пернинк в Карловарском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя объединенного корпуса спасателей и пожарных страны Мартина Касала.
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Россияне не пострадали при столкновении поездов в Чехии

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Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
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Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
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Минздрав начал проверку больницы в городе Уяр в Красноярском крае после появления в Сети видео, которое сняли врачи и пациенты инфекционного отделения.
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Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин знает английский язык, хотя почти не использует его в общении.
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Песков назвал решение по собору Святой Софии внутренним делом Турции

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Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
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Последний участок под квартальную застройку в Барнауле продан за полмиллиарда

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