Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruСоветника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене

По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии. Через пять лет он якобы получил задание и передал в Чешской республике данные о военном сотрудничестве РФ и Ближнего Востока, пояснил юрист.
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Сафронова подозревают в передаче данных чешским спецслужбам

Известия16:01

Власти Чехии отказались комментировать дело Сафронова

Коммерсантъ18:32

Защита раскрыла подробности подозрений в отношении Сафронова

РБК16:10

Адвокат раскрыл подробности обвинений против советника главы «Роскосмоса»

РИА Новости16:55

Адвокат: Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы

RT на русском15:57

Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам

Ведомости15:46

Глава МВД Чехии отказался комментировать информацию о деле Сафронова

ТАСС17:50
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Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
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Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
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