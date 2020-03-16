Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Чехии ввели общенациональный карантин

Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
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В Чехии до 24 марта введен общереспубликанский карантин

ТАССвчера в 18:11

Чехия объявила общенациональный карантин

Эхо Москвывчера в 21:04

В Чехии ввели общенациональный карантин

РИА Новостивчера в 18:15

В Чехии планируют ввести общенациональный карантин

Красная веснавчера в 07:02

Власти Чехии объявили карантин по всей стране

РБКвчера в 20:14

В Чехии ввели общенациональный карантин из-за COVID-19

РЕН ТВвчера в 19:09

Власти Чехии ввели общенациональный карантин из-за COVID-19

RT на русскомвчера в 18:55
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Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета 14 марта в 23:53
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15-20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.
Известия 00:24
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

ТАСС вчера в 19:12
Политика

Украинские журналисты пожаловались на Порошенко

Журналисты украинского издания "Страна.ua" пожаловались на поведение бывшего президента Украины Петра Порошенко после его возвращения на родину.
Газета.Ru вчера в 09:41
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Экономика

Названы потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефть

Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" посчитали потери российских банков на фоне ситуации на нефтяном рынке и пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 21:10
Футбол

УЕФА предложит перенести Евро-2020 на конец 2020-го или лето 2021 года

Речь идёт о конце текущего года. Также рассматривается вариант, при котором ЕВРО пройдёт летом 2021 года.
Sport.ru вчера в 17:14
Происшествия

После разлива мазута в Находке возбуждено уголовное дело

По факту разлива мазута в приморском городе Находка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Российская газета 14 марта в 01:55
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда 14 марта в 19:20
Происшествия

В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" нашли в реке Терса Саратовской области тело 12-летнего мальчика, пропавшего 21 ноября прошлого года в селе Песчанка.
Российская газета 14 марта в 14:12
Общество

Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года

Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга заразился коронавирусом

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Peterburg2.ru вчера в 10:02
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

Российская газета вчера в 10:45
Политика

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ

Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru вчера в 10:05
Футбол

«Шахтер» проиграл во второй раз в чемпионате Украины

Луганская Заря в матче 23-го тура чемпионата Украины нанесла поражение со счетом 1:0 лидеру турнира донецкому Шахтеру.
Советский спорт вчера в 11:51
Гаджеты

Redmi K30 Pro станет самым дешёвым смартфоном с чипом Snapdragon 865

Смартфон, по слухам, станет самым дешёвым устройством с процессором Snapdragon 865.
ITZine.ru вчера в 23:30
Музыка

Группа Little Big выступит на «Евровидении» с песней Uno

Панк-рэйв группа из Санкт-Петербурга Little Big на шоу "Вечерний Ургант" показала песню Uno, с которой представит Россию на "Евровидении".
Реальное время 12 марта в 17:28
Футбол

Дзюба и Слуцкий вернулись к «битвам» в Instagram

Мойка78 вчера в 20:44
Шоу-бизнес

Решила не наказывать: Меган Маркл пошла на уступки королеве

Хорошо, что супруга Гарри проявила благоразумие и стала наказывать 93-летнюю Елизавету, лишая её общения с правнуком.
7Дней.ру вчера в 12:00
Гаджеты

Выпущен новый дешёвый смартфон Nokia C2

Компания HMD Global выпустила новый дешёвый смартфон Nokia C2. Аппарат функционирует на базе мобильной операционной системы Android Go.
UfacityNews.ru вчера в 16:37
Политика

Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей

Газета.Ru вчера в 23:12
Происшествия

Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области

РБК вчера в 21:52
Общество

В Госдуме призвали повышать рождаемость во время карантина

Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина рассказала изданию "Подъём", что вынужденный карантин из-за коронавируса можно использовать во благо России.
АМИТЕЛ вчера в 10:36
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 14 марта в 05:43
Экономика

Названы сроки полного восстановления валютного рынка

"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Российская газета 14 марта в 23:00
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек

Ридус вчера в 14:26
Политика

Президент РФ подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
РИА Пензенской области 14 марта в 07:32
Общество

Россия ограничила авиасообщение с ЕС, Швейцарией и Норвегией

Россия на фоне пандемии коронавируса с понедельника ограничивает авиасообщение с Евросоюзом, Швейцарией и Норвегией.
ПРАЙМ вчера в 17:20
Космос

Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран

REGNUM вчера в 01:14
Политика

Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций

О доходах топ-менеджеров Президент России Владимир Путин заявил, что его коробят размеры зарплат топ-менеджеров в госкорпорациях.
Газета.Ru 13 марта в 04:07
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Историческая область в Центральной Европе, занимающая западную половину современной Чешской Республики, устаревшее немецкое название собственно Чехии - территории исторического расселения чехов.
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