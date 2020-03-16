Коронавирус
РИА НовостиВ Чехии ввели общенациональный карантин
Правительство Чехии ввело общенациональный карантин в рамках борьбы с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции после семичасового заседания кабинета премьер Андрей Бабиш.
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Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15-20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Политика
Украинские журналисты пожаловались на Порошенко
Журналисты украинского издания "Страна.ua" пожаловались на поведение бывшего президента Украины Петра Порошенко после его возвращения на родину.
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Экономика
Названы потери банков в РФ из-за коронавируса и обвала цен на нефть
Аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА" посчитали потери российских банков на фоне ситуации на нефтяном рынке и пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Футбол
УЕФА предложит перенести Евро-2020 на конец 2020-го или лето 2021 года
Речь идёт о конце текущего года. Также рассматривается вариант, при котором ЕВРО пройдёт летом 2021 года.
Происшествия
После разлива мазута в Находке возбуждено уголовное дело
По факту разлива мазута в приморском городе Находка возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
Происшествия
В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика
Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" нашли в реке Терса Саратовской области тело 12-летнего мальчика, пропавшего 21 ноября прошлого года в селе Песчанка.
Общество
Автоматическое начисление пенсий могут начать в России с 2021 года
Министерство труда России готовит законопроект о введении беззаявительного механизма назначения пенсий с 2021 года.
Общество
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга заразился коронавирусом
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга Петр Тюшкевич заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
Политика
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Футбол
«Шахтер» проиграл во второй раз в чемпионате Украины
Луганская Заря в матче 23-го тура чемпионата Украины нанесла поражение со счетом 1:0 лидеру турнира донецкому Шахтеру.
Гаджеты
Redmi K30 Pro станет самым дешёвым смартфоном с чипом Snapdragon 865
Смартфон, по слухам, станет самым дешёвым устройством с процессором Snapdragon 865.
Музыка
Группа Little Big выступит на «Евровидении» с песней Uno
Панк-рэйв группа из Санкт-Петербурга Little Big на шоу "Вечерний Ургант" показала песню Uno, с которой представит Россию на "Евровидении".
Футбол
Дзюба и Слуцкий вернулись к «битвам» в Instagram
Шоу-бизнес
Решила не наказывать: Меган Маркл пошла на уступки королеве
Хорошо, что супруга Гарри проявила благоразумие и стала наказывать 93-летнюю Елизавету, лишая её общения с правнуком.
Гаджеты
Выпущен новый дешёвый смартфон Nokia C2
Компания HMD Global выпустила новый дешёвый смартфон Nokia C2. Аппарат функционирует на базе мобильной операционной системы Android Go.
Политика
Очереди из украинцев образовались на границе с Польшей
Происшествия
Четыре ребенка погибли при пожаре в Иркутской области
Общество
В Госдуме призвали повышать рождаемость во время карантина
Заместитель председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина рассказала изданию "Подъём", что вынужденный карантин из-за коронавируса можно использовать во благо России.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Экономика
Названы сроки полного восстановления валютного рынка
"Что, кстати, говорит о масштабе потенциальных проблем на финансовом рынке США", - поясняет Георгий Ващенко.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерли 368 человек
Политика
Президент РФ подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин в субботу, 14 марта, подписал закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Общество
Россия ограничила авиасообщение с ЕС, Швейцарией и Норвегией
Россия на фоне пандемии коронавируса с понедельника ограничивает авиасообщение с Евросоюзом, Швейцарией и Норвегией.
Космос
Проектом обсерватории «Спектр-УФ» заинтересовались учёные из 14 стран
Политика
Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций
О доходах топ-менеджеров Президент России Владимир Путин заявил, что его коробят размеры зарплат топ-менеджеров в госкорпорациях.