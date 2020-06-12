Политика

REGNUMREGNUMВ Чехии закрыли дело о «ввозе яда из России»

Прага, 12 июня 2020, 21:28 — REGNUM Дело о «ввозе в Чехию яда», на основании которого чешская сторона выслала двух сотрудников российского посольства, закрыто, информация о попытке провоза яда рицина для отравления пражских коммунальных политиков не подтвердилась.
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