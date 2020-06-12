Политика
REGNUMВ Чехии закрыли дело о «ввозе яда из России»
Прага, 12 июня 2020, 21:28 — REGNUM Дело о «ввозе в Чехию яда», на основании которого чешская сторона выслала двух сотрудников российского посольства, закрыто, информация о попытке провоза яда рицина для отравления пражских коммунальных политиков не подтвердилась.
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Общество
Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России
REGNUM вчера в 16:11
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России
Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
REGNUM вчера в 20:13
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте главка МЧС по Татарстану.
РИА Новости 02:21
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после ДТП
РИА Новости вчера в 17:27
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП
Свободная Пресса вчера в 20:52
Здоровье
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Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Шоу-бизнес
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"Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".
Дни24 вчера в 21:00
Общество
Умер депутат Законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал
RT на русском вчера в 23:04
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
У России есть основания опасаться вторжения НАТО, ведь на протяжении последних столетий страна подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США.
РИА Новости вчера в 21:10
Футбол
«Ювентус» выставил Рэмзи на трансфер
По информации источника, «бьянконери» выставили валлийца на трансфер, оповестив об этом два топ-клуба из АПЛ.
Sport24.ru вчера в 17:52
Общество
В Москве вылечили от коронавируса еще 2255 пациентов
В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 2 255 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
Вести.Ru вчера в 02:29
Происшествия
Сильный ветер на Ставрополье опрокинул несколько грузовиков
Интерфакс вчера в 12:07
Общество
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье
Коммерсантъ вчера в 22:41
Политика
США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России
Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Происшествия
Запашный прокомментировал видеообращение Михаила Ефремова
Дрессировщик Эдгард Запашный высказался по поводу видеообращения артиста Михаила Ефремова.
Свободная Пресса вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 11 июня в 08:02
Авто
В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan
Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan.
CarsWeek.ru вчера в 01:45
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из минометов село Нововыбоево
Сегодня.ру 11 июня в 02:58
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Общество
Найден рассадник коронавируса на рынке в Пекине
Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых продовольственных рынков Пекина Синьфади.
Lenta.ru вчера в 14:48
Единоборства
Двоюродный брат Нурмагомедова дебютирует в UFC на бойцовском острове
RT на русском 11 июня в 14:12
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
Происшествия
Бастрыкин поручил изучить дело калининградских врачей
BFM.ru вчера в 22:38
Здоровье
В Алтайском крае медикам сказали, что они «не заработали» зарплаты
В Диагностическом центре Алтайского края на вопрос, как медработникам жить на зарплату 12 тыс. рублей в месяц главврач Оксана Лексенкова ответила, что врачи их «не заработали».
Байкал24 вчера в 02:40
Игры
Sony показала новую PlayStation 5
Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку.
КМВ Новости 11 июня в 17:17
Происшествия
В Челябинской области за сутки умерло пять человек с коронавирусом
За сутки выписаны 90 человек, всего с начала пандемии выздоровели 2399 человек. За сутки в регионе умерло пять человек с коронавирусом.
Znak.com 02:21
Футбол
«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии
Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.
Известия вчера в 20:52
Космос
В Новой Зеландии запустили ракету компании Rocket Lab со спутниками
Ракета-носитель Electron частной американской компании Rocket Lab с группой спутников, пуск которой откладывался из-за коронавируса, успешно стартовала с космодрома в Новой Зеландии, сообщила компания.
РИА Новости 02:05