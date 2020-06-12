Прага, 12 июня 2020, 21:28 — REGNUM Дело о «ввозе в Чехию яда», на основании которого чешская сторона выслала двух сотрудников российского посольства, закрыто, информация о попытке провоза яда рицина для отравления пражских коммунальных политиков не подтвердилась.

В Чехии закрыли дело о «ввозе яда из России»

Общество В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС. 185

Политика МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. 1,9K

Здоровье Перечислены скрытые симптомы коронавируса Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. 257

Шоу-бизнес Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы "Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".

Футбол «Ювентус» выставил Рэмзи на трансфер По информации источника, «бьянконери» выставили валлийца на трансфер, оповестив об этом два топ-клуба из АПЛ.

Общество В Москве вылечили от коронавируса еще 2255 пациентов В столице выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции еще 2 255 пациентов, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. 382

Политика США опубликуют расширенную версию доклада Мюллера о России Минюст США к 19 июня опубликует расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. 6

Происшествия Запашный прокомментировал видеообращение Михаила Ефремова Дрессировщик Эдгард Запашный высказался по поводу видеообращения артиста Михаила Ефремова. 41

Авто В РФ стартовало производство новой версии Renault Logan Оправдать наименование серии (Technology) должны информационно-развлекательный комплекс с mp3, USB, Bluetooth и 4 динамиками, многофункциональное рулевое колесо с кнопками, как правило, предлагающиеся во флагманских вариациях Logan. 23

Общество Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ. 195

Игры Sony показала новую PlayStation 5 Сони показала новую PlayStation 5. Выглядеть видеоприставка будет футуристично Некоторые производители игр уже подготовили релизы под новую приставку. 917

Происшествия В Челябинской области за сутки умерло пять человек с коронавирусом За сутки выписаны 90 человек, всего с начала пандемии выздоровели 2399 человек. За сутки в регионе умерло пять человек с коронавирусом.

Футбол «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии Туринский футбольный клуб «Ювентус» в пятницу, 12 июня, сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии.