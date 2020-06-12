Политика
КоммерсантъВ Чехии закрыли дело об угрозе отравления политиков
Позже премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал, что эта информация оказалась вымышленной. «Несколько дней назад Служба безопасности и информации закрыла дело, касающееся угрозы чешским муниципальным политикам»,-- говорится в сообщении чешской контрразведки (цитата по ТАСС).
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