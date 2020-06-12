Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВ Чехии закрыли дело об угрозе отравления пражских политиков

Чешская Служба безопасности и информации (СБИ) официально закрыла дело об угрозе отравления старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба, сообщается на сайте ведомства.
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