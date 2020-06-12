Политика
ИнтерфаксВ Чехии закрыли дело об угрозе отравления пражских политиков
Чешская Служба безопасности и информации (СБИ) официально закрыла дело об угрозе отравления старосты района Прага-6 Онджея Коларжа и мэра Праги Зденека Гржиба, сообщается на сайте ведомства.
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Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Известия вчера в 23:37
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от COVID-19 за апрель
Самая высокая смертность из российских регионов зафиксирована в Москве: в апреле, по данным Росстата, число умерших с коронавирусной инфекцией (по всем четырем группам) составило 1 561 человек, из них для 805 человек коронавирус стал основной причиной смерти.
РБК 05:21
Общество
На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции
На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.
Газета.Ru вчера в 04:27
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
В WhatsApp появится функция быстрого поиска сообщения в чатах по дате.
Клопс вчера в 07:36
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Общество
Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции до 21 июня
Власти Иркутской области продлили режим самоизоляции с 14 до 21 июня в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 04:50
Здоровье
Выявлен новый симптом коронавируса
Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы.
BFM.ru вчера в 06:09
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве
При повторном обследовании антитела выявили у 32,4% медиков, причем у 21% повторно, а у 11,4% впервые.
РБК 05:33
Шоу-бизнес
Наташа Королева призналась, что Зеленский поправлял ей юбку
Певица Наташа Королева рассказала о почти интимном моменте в ее карьере – однажды нынешний президент Украины Владимир Зеленский поправил ей юбку.
Свободная Пресса вчера в 21:57
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении врачей из калининградского роддома №4, которых обвиняют в убийстве новорожденного, сообщает в пятницу, 12 июня, пресс-служба ведомства.
Известия 00:16
Гаджеты
Российский филиал Samsung предлагает подарки и скидки до 40 %
Samsung Electronics в российском онлайн-магазине проводит акцию «Летняя распродажа».
Letnews.ru 05:08
Общество
В Союзе пивоваров рассказали о вкусах россиян
Большинство россиян предпочитает из пивных напитков светлые фильтрованные сорта, рассказал совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.
Известия 00:51
Происшествия
В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции
В Казани локализовали пожар на газораспределительной станции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Татарстану.
RT на русском 04:13
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Самарской области
Самолет Як-52 совершил жесткую посадку в Самарской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный МЧС.
Газета.Ru 05:04
Общество
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ
В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
Известия вчера в 18:16
Происшествия
Адвокат оценила видеообращение Ефремова с точки зрения закона
Обвиняемый по делу о смертельном ДТП в Москве актер Михаил Ефремов через видеообращение извинился перед родственниками погибшего.
Народные новости 05:10
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Здоровье
В Якутии выросло число заразившихся коронавирусом детей
Число детей среди заболевших коронавирусом в Якутии растет, районам поручено решить вопрос о двухнедельном наблюдении за детьми, прибывающими на лето из Якутска в районы республики, сообщил глава Якутии Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
РИА Новости 02:25
Происшествия
В Орле в больнице Семашко произошел пожар
Пожар произошел в больнице им. Семашко в Орле. Об этом «Орловским новостям» стало известно из собственных источников.
Орловские новости 02:40
Общество
Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
РБК 05:30
Авто
GM снимет с производства седан Chevrolet Malibu
Ранее GM снял с производства еще одну «легенду» Chevrolet – полноразмерный седан Impala, чье появление на рынке датируется аж 1958 годом.
Автоновости дня 05:25
Общество
За сутки в России выявлено 8706 новых случаев заражения коронавирусом
Общая статистика за весь период пандемии COVID-19 в России на сегодня выглядит так: зафиксировано 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах страны, число выздоровевших — 274 641 человек, летальных исходов — 6 829.
Канал 7+ 04:33
Общество
В еще одном регионе России отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих
Власти Бурятии отменили обязательную самоизоляцию на 14 дней для прибывающих в республику.
Lenta.ru 04:15
Происшествия
Адвокат рассказал о линии защиты Ефремова в деле о смертельном ДТП
Адвокат Леонид Ольшанский объяснил, почему артиста Михаила Ефремова после смертельного ДТП в центре столицы отправили под домашний арест, а не в СИЗО.
Народные новости 04:15
Армия и оружие
Летчик Попов назвал достоинства новейшего МиГ-35
Благодаря применению новых технологических решений к существующей платформе, МиГ-35 сможет противостоять американским самолетам пятого поколения, и при этом будет экономически выгоден как в производстве, так и в последующем обслуживании, рассказал в интервью «НьюИнформ» заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов.
NewInform 10 июня в 11:01
Общество
В России за сутки выявили еще 8 706 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Полит.ру 04:02
Футбол
ЦСКА начал переговоры по трансферу полузащитника СПАЛа
В пятницу, 12-го июня, стало известно, что ряды столичного ЦСКА может пополнить полузащитник Габриэль Стрефецца, выступающий за итальянский СПАЛ.
Sport.ru вчера в 15:29