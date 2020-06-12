Политика

REGNUMREGNUMВ Чехии закрыли дело о «ввозе яда из России»

Прага, 12 июня 2020, 21:28 — REGNUM Дело о «ввозе в Чехию яда», на основании которого чешская сторона выслала двух сотрудников российского посольства, закрыто, информация о попытке провоза яда рицина для отравления пражских коммунальных политиков не подтвердилась.
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Чехия закрыла дело об угрозе отравления политиков «ядом из России»

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Чехия закрыла дело о «дипломате с ядом» из России

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Чешская контрразведка закрыла дело об угрозе отравления пражских муниципальных политиков

ТАССвчера в 12:31
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Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП

РИА Новости вчера в 20:52
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Общество

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Общество

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Футбол

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Невеста нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес рассказала о том, что ей стыдно из-за тренировок с футболистом.
РЕН ТВ вчера в 13:48
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ вчера в 11:23
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Происшествия

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Lenta.ru 11 июня в 23:04
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Происшествия

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Здоровье

Биолог назвала скрытые симптомы коронавируса

«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рекомендует специалист.
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Наука

Аналог эмбриона человека вырастили из стволовых клеток

Об исследовании написали в журнале Nature. Трехмерную модель для изучения стадий развития человека собрали из стволовых клеток.
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Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы

"Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".
Дни24 вчера в 21:00
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Армия и оружие

В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии

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Хоккейный функционер и эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд считает, что следующий сезон КХЛ станет определяющим для главного тренера «Авангарда» Боба Хартли.
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Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль привлек внимание президента Владимира Путина к ситуации в Калининграде, где двух врачей судят за убийство новорожденного.
РИА Новости вчера в 07:06
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ

Наш Север 11 июня в 05:55
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Политика

Россия рассказала о согласившихся приехать на парад Победы президентах

Несколько президентов разных стран уже согласились приехать в Москву, цитирует главу российского МИД Сергея Лаврова РИА Новости.
Lenta.ru 11 июня в 10:33
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Политика

СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций

Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании.
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Политика

В Кремле оценили идею США ввести новые санкции против России

Москва надеется, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, такие действия не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 11 июня в 05:46
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Вильфанд предупредил об аномальной жаре в европейской части РФ

В европейской части России с 16 июня установится температурный фон выше нормальных показателей.
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Здоровье

Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин

Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
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Путин вручил медали «Герой Труда»

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Авто

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На мощностях «АвтоВАЗа» началось производство Renault Logan новой лимитированной серии Technology.
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обругала матом Малахова

После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов».
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Дагестанские полицейские ответят за избиение женщины

Следственным комитетом РД возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников уголовного розыска ОМВД по городу Хасавюрт по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении местной жительницы.
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