Футбол

RT на русскомRT на русскомВ «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб

Президент английского футбольного клуба «Челси» Брюс Бак отреагировал на слухи о возможной продаже клуба его российским владельцем Романом Абрамовичем.
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В «Челси» рассказали о степени вовлеченности Абрамовича в дела клуба

Sportbox.RU24 ноября в 19:23

Президент «Челси» прокомментировал слухи о возможной продаже клуба Абрамовичем

Чемпионатвчера в 04:55

Президент «Челси»: «Мы получаем запросы о продаже клуба, и нам нечего сказать этим людям»

Sport24.ruвчера в 02:38

Президент «Челси»: «Ни разу не слышал от Абрамовича слов о продаже. Нам нечего сказать людям, которые хотят купить клуб со скидкой»

Sports.ruвчера в 05:20

Президент «Челси» рассказал о нежелании Абрамовича продавать клуб

РИА Новостивчера в 07:13

В «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб

RT на русскомвчера в 08:37

Президент «Челси» заявил о нежелании Абрамовича продать клуб

Интерфакс-Спортвчера в 05:23
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:09, Ашберн
Общество

В России планируют маркировать домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости 00:44
Армия и оружие

Минобороны РФ сообщило об испытаниях нового робота для армии

Новый робототехнический комплекс (РТК) "Кунгас" прошел государственные испытания, и в 2020 году планируется провести опытно-войсковую эксплуатацию объекта, об этом заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
Народные новости 24 ноября в 22:29
Происшествия

Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования по делу о коррупции

Известия вчера в 10:22
Космос

Марсианское питание: созданы батареи для полетов на Красную планету

Кремниевые солнечные батареи используют в космонавтике с момента ее возникновения, и они до сих пор не уступили свое место более совершенным органическим образцам.
Известия 24 ноября в 16:01
Музыка

Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein

Украинская певица Светлана Лобода появилась в новом клипе лидера Rammstein Тилля Линдеманна, опубликованном на Youtube-канале дуэта Lindemann.
Lenta.ru 23 ноября в 17:34
Авто

Фото обновленной Lada 4x4 появились в Сети

По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Автоновости дня вчера в 02:13
Общество

Власти Лондона отказались продлевать лицензию Uber

TfL отказалось продлевать лицензию Uber в 2017 г. Компания подала апелляцию на это решение и продолжила предоставлять услуги заказа такси, работая по временной лицензии.
Вести.Финанс вчера в 08:59
Армия и оружие

Союзники по НАТО утрачивают способность доверять друг другу

Во многом отсюда нынешняя неопределенность и растерянность в рядах союзников, которая проявляется в изоляционистской политике американцев, осторожном противодействии ЕС решениям, принимаемым США (бремя расходов на оборону в НАТО, иранская ядерная сделка, торговые споры, Парижское соглашение по климату и др.).
Независимая газета 24 ноября в 08:50
Технологии

Huawei обещает уникальные наушники

Huawei FreeBuds 3 Недавно компания выпустила новые полностью беспроводные наушники Huawei FreeBuds 3, которые построена на базе чипа Kirin A1.
iXBT.com 02:05
Гаджеты

Первые изображения телевизора Nokia Smart TV

Nokia выпустит линейку смарт-телевизоров. До этого, такими устройствами компания не занималась.
The GEEK 00:26
Общество

«Амурсталь» опасается закрытия предприятия из-за обысков

Руководство металлургического завода «Амурсталь» выразило опасение по поводу закрытия предприятия в ближайшие дни из-за многочисленных обысков и проверок.
BFM.ru 00:59
Общество

Reuters: полиция применила водометы для разгона митингующих в Тбилиси

ТАСС вчера в 20:58
Хоккей

Три передачи Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»

Три голевые передачи нападающего "Рейнджерс" Артемия Панарина помогли его команде одержать победу в домашнем матч с "Миннесотой" - 3:2. Россиянин помог в основное время отличиться Брэди Шею и переведшему в концовке игру в овертайм Крису Крайдеру, а в дополнительной пятиминутке вместе с Райаном Строумом организовал седьмой гол в сезоне для защитника Энтони Деанджело.
ProstoProSport вчера в 22:25
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о беременности Светланы Ходченковой

Как сообщает «Московский Комсомолец», Ходченкова ждёт ребёнка от юмориста Семёна Слепакова.
News.ru вчера в 09:37
Космос

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом

В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом Апофис.
РЕН ТВ вчера в 07:12
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 19 ноября в 19:02
Происшествия

Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних

Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Российская газета вчера в 21:47
Политика

Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам

По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Газета.Ru вчера в 20:38
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
РИА Новости вчера в 20:29
Политика

«Рособоронэкспорт» заявил о планах поставки Турции второго полка С-400

РБК 00:37
Происшествия

В Верхней Пышме сотрудники ФСБ нашли тайник с гранатами

Сотрудники ФСБ нашли тайник с грантами. В Верхней Пышме сотрудники ФСБ и МВД обнаружили склад гранта.
УралПолит.Ru 01:19
Политика

Трамп наградил пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади

Напомним, в конце октября Трамп и глава Генштаба США Марк Милли рассказали, что во время операции в Сирии, в ходе которой был уничтожен главарь запрещенной в РФ террористической группировки «ИГ» Абу Бакр аль-Багдади, получила ранения служебная собака американских военных.
Аргументы и Факты вчера в 16:52
Происшествия

Новый подозреваемый задержан по делу о гибели мигрантов в Британии

В Британии взят под стражу очередной подозреваемый в причастности к гибели 39 вьетнамских мигрантов в графстве Эссекс.
Российская газета вчера в 18:06
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» о транзите

Ранее ГЛАС сообщал о том, что на этой неделе состоится встреча по обсуждению транзита российского газа через территорию Украины.
ГЛАС.RU вчера в 07:31
Происшествия

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом

В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
ТАСС 02:04
Культура

В декабре «Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»

Областная газета вчера в 05:54
Единоборства

Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном

Российская газета вчера в 22:40
Армия и оружие

Минобороны заявило о подготовке «Белыми касками» провокаций в Сирии

По информации ведомства, провокация готовится в Идлибской зоне деэскалации.
Lenta.ru вчера в 22:45
Происшествия

Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании

Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией о том, есть ли среди пострадавших в результате землетрясений россияне.
РБК 01:33
Политика

Президент Украины подписал закон о наказании за незаконное обогащение

Определен и новый порядок конфискации незаконно приобретенных активов должностных лиц – в гражданском порядке по решению суда без обвинительного приговора.
ГЛАС.RU вчера в 14:22
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