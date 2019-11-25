Президент английского футбольного клуба «Челси» Брюс Бак отреагировал на слухи о возможной продаже клуба его российским владельцем Романом Абрамовичем.

В «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб

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