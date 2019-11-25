Футбол
RT на русскомВ «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб
Президент английского футбольного клуба «Челси» Брюс Бак отреагировал на слухи о возможной продаже клуба его российским владельцем Романом Абрамовичем.
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Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
Российская сторона всегда говорила, что готова продолжить транспортировку газа в Европу через Украину в 2020 году, но "Газпром" намерен бронировать мощности по мере их необходимости и не хочет заключать многолетний контракт.
Общество
В Кургане священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Священник из Кургана отказался крестить девочку с большим родимым пятном, занимающим 80% тела ребенка.
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Единоборства
Уайлдер снова нокаутировал Ортиса
Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
Общество
Назван преемник Лео Бокерии в центре хирургии им. Бакулева
Напомним, до сих пор директором центра являлся кардиохирург Лео Бокерия, который теперь занимает в этой медицинской организации должность почётного президента.
Шоу-бизнес
Владимир Винокур выступил против бойкота Ротару
Народный артист РСФСР Владимир Винокур выразил свое мнение по поводу намерения певицы Софии Ротару выступить в России, выступив против бойкота ее возвращения на российскую сцену.
Политика
Лукашенко назвал Калининград «нашей областью»
Политика
Почти две трети украинцев одобряют политику Зеленского
Отмечается, что 63% респондентов позитивно относятся к политическому курсу нынешнего главы государства, 13% дали ему негативную оценку, 24% затруднились с ответом.
Общество
Берег Азовского моря обмелел из-за сильного ветра
Жители решили воспользоваться положением. И теперь ходят в центр города прям по морскому дню.
Авто
Honda представила обновленную версию городского седана City
В салоне новый City предлагает больше места, более удобные сиденья и больше высококлассных функций, включая обновленный 8-дюймовый сенсорный дисплей аудиосистемы с поддержкой Apple CarPlay и Siri Voice Control, мультиинформационный дисплей (MID) с подсветкой, автоматический кондиционер, многофункциональный руль, а также возможность подключения Bluetooth.
Игры
Трейлер новой игры из серии Half-Life появился в Сети
Разработчик игр Valve опубликовал на своем YouTube-канале трейлер игры из культовой серии Half-Life.
Шоу-бизнес
Сына Елены Яковлевой избили из-за татуировок на лице
Сыну актрисы Елены Яковлевой Денису Шальных долгое время писали угрозы в соцсетях, а позже избили из-за татуировок на лице.
Экономика
Банк России предложил рынку обсудить подходы к развитию конкуренции
Развивая конкуренцию, Банк России стремится обеспечить формирование на рынке такой среды, в которой потребители обладают и пользуются возможностью влиять своим выбором на конъюнктуру рынка, а поставщики финансовых услуг выигрывают конкурентную борьбу, предлагая лучшее ценностное решение на основе рыночных конкурентных преимуществ.
Политика
Путин проведет серию совещаний по оборонной тематике
Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет очередную серию совещаний, посвященных оборонной тематике.
Политика
Новым вице-губернатором Петербурга может быть назначен Валерий Пикалев
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города кандидатуру Валерия Пикалева для согласования на должность вице-губернатора.
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК
Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правильном приеме антибиотиков
Роспотребнадзор рассказал о правильном приеме антибиотиков.
Космос
Ученые впервые смогли объяснить перенос энергии изнутри Солнца на его атмосферу
Новые наблюдения показали: по мере того как магнитные поля на солнечной поверхности перестраиваются и изменяются, начинают образовываться спикулы, пишет журнал Science.
Кино
Фильму «Дау» Ильи Хржановского отказали в прокате в России
Минкультуры РФ отказал в выдаче прокатного удостоверения фильмам режиссера Ильи Хржановского "Дау" в связи с тем, что они "содержат материалы, пропагандирующие порнографию", сообщили в пресс-службе ведомства.
Политика
Зеленский заявил, что готов к встрече в «нормандском формате» в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече в "нормандском формате" (Франция, Германия, РФ и Украина), которая пройдёт 9 декабря в Париже.
Религия
Празднование Рождества предложили перенести на Украине
Рождество на Украине следует праздновать по григорианскому календарю — 25 декабря.
Общество
С 1 января 2020 года в России проиндексируют утильсбор на автомобили
Ставки изменятся с 1 января 2020 года.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
Футбол
В Мексике вратарь забил гол ударом через все поле
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Общество
Количество акций протеста в России в 2019 году стало рекордным
Эксперты Центра социально-трудовых прав в своём докладе «Как протестуют россияне» называют эту цифрой рекордом за последние годы, указывая в числе самых популярных причин для акций в третьем квартале увольнения врачей, экологическую ситуацию в Шиесе и выборы в Мосгордуму.
Общество
Суд изъял имущество экс-главы Марий Эл Маркелова на 2,2 млрд рублей
Районный суд Нижнего Новгорода обратил в доход государства имущество обвиняемого во взятке бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его супруги на общую сумму около 2,2 млрд рублей.
Армия и оружие
Крейсер «Маршал Устинов» прибыл в Кейптаун
Боевой исполин в составе российской группы ВМФ примет участие в совместных учениях соединений России, ЮАР и Китая, сообщает ТАСС.