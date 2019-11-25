Футбол

RT на русскомRT на русскомВ «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб

Президент английского футбольного клуба «Челси» Брюс Бак отреагировал на слухи о возможной продаже клуба его российским владельцем Романом Абрамовичем.
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В «Челси» рассказали о степени вовлеченности Абрамовича в дела клуба

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Президент «Челси»: «Мы получаем запросы о продаже клуба, и нам нечего сказать этим людям»

Sport24.ru02:38

Президент «Челси» прокомментировал слухи о возможной продаже клуба Абрамовичем

Чемпионат04:55

Президент «Челси»: «Ни разу не слышал от Абрамовича слов о продаже. Нам нечего сказать людям, которые хотят купить клуб со скидкой»

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Президент «Челси» рассказал о нежелании Абрамовича продавать клуб

РИА Новости07:13

В «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб

RT на русском08:37

Президент «Челси» заявил о нежелании Абрамовича продать клуб

Интерфакс-Спорт05:23
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
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Американский боксёр-тяжеловес Деонтей Уайлдер нокаутировал в седьмом раунде матча-реванша кубинца Луиса Ортиса на боксёрском турнире в Лас-Вегасе и отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC.
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Скончалась советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян

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Разработчик игр Valve опубликовал на своем YouTube-канале трейлер игры из культовой серии Half-Life.
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Развивая конкуренцию, Банк России стремится обеспечить формирование на рынке такой среды, в которой потребители обладают и пользуются возможностью влиять своим выбором на конъюнктуру рынка, а поставщики финансовых услуг выигрывают конкурентную борьбу, предлагая лучшее ценностное решение на основе рыночных конкурентных преимуществ.
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Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет очередную серию совещаний, посвященных оборонной тематике.
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Новым вице-губернатором Петербурга может быть назначен Валерий Пикалев

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Мосгорсуд признал законным арест более 75,5 млн рублей на счетах ФБК

Московский городской суд оставил в силе решение об аресте более 75,5 млн рублей на счетах "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) по делу о легализации около 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в суде.
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Роспотребнадзор рассказал о правильном приеме антибиотиков.
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Ученые впервые смогли объяснить перенос энергии изнутри Солнца на его атмосферу

Новые наблюдения показали: по мере того как магнитные поля на солнечной поверхности перестраиваются и изменяются, начинают образовываться спикулы, пишет журнал Science.
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С 1 января 2020 года в России проиндексируют утильсбор на автомобили

Ставки изменятся с 1 января 2020 года.
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Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Вооруженные силы Турции приступили к тестированию радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400.
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Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

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Телеканал Санкт-Петербург вчера в 11:29
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