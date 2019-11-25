Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUВ «Челси» рассказали о степени вовлеченности Абрамовича в дела клуба

Президент «Челси» Брюс Бак прокомментировал слухи о возможной продаже клуба Романом Абрамовичем.
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Президент «Челси»: «Мы получаем запросы о продаже клуба, и нам нечего сказать этим людям»

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Президент «Челси» прокомментировал слухи о возможной продаже клуба Абрамовичем

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В «Челси» рассказали о степени вовлеченности Абрамовича в дела клуба

Sportbox.RUвчера в 19:23

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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Выступает в английской Премьер-лиге. Основан в 1905 году. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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