Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUВ «Челси» рассказали о степени вовлеченности Абрамовича в дела клуба

Президент «Челси» Брюс Бак прокомментировал слухи о возможной продаже клуба Романом Абрамовичем.
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В «Челси» рассказали о степени вовлеченности Абрамовича в дела клуба

Sportbox.RUвчера в 19:23

Президент «Челси»: «Мы получаем запросы о продаже клуба, и нам нечего сказать этим людям»

Sport24.ru02:38

Президент «Челси» прокомментировал слухи о возможной продаже клуба Абрамовичем

Чемпионат04:55

Президент «Челси»: «Ни разу не слышал от Абрамовича слов о продаже. Нам нечего сказать людям, которые хотят купить клуб со скидкой»

Sports.ru05:20

Президент «Челси» рассказал о нежелании Абрамовича продавать клуб

РИА Новости07:13

В «Челси» рассказали о нежелании Абрамовича продавать клуб

RT на русском08:37

Президент «Челси» заявил о нежелании Абрамовича продать клуб

Интерфакс-Спорт05:23
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Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
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Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
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Пожар вспыхнул в хостеле в центре Москвы

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Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Общество

В центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии

Об уходе Лео Бокерии с должности директора медцентра имени Бакулева днем 25 ноября сообщила журналистам Вероника Скворцова.
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Происшествия

ЕСПЧ заступился за свободу флешмобов

В переписке с ЕСПЧ власти РФ отметили, что претензии к участникам флешмоба заключались в отсутствии уведомления об акции.
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Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции

Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
ТАСС 09:11
Общество

АК-103 загорелся после безостановочной стрельбы

Lenta.ru 09:27
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 10:14
Общество

Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном

Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Гаджеты

Флагман Honor получил двойное название

Упаковка подтверждает, что устройство имеет двойное название: Honor V30 и Honor Vera30, на что указывали предыдущие утечки и слухи.
iXBT.com 08:26
Общество

Умерла советская разведчица Гоар Вартанян

RT на русском 10:35
Спорт

ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
RT на русском 09:38
Шоу-бизнес

Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте

Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Kleo.ru вчера в 06:38
Общество

Социологи насчитали рекордное количество протестов в России

В публикации отмечается, что 1443 протеста – это рекорд за последние годы. Из них 429 зафиксировано в первом квартале, 434 – во втором.
НовостиВолгограда.ру 06:11
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Фигурное катание

Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет

Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.
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Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

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Общество

Росконтроль провел исследование краковской колбасы

Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование нескольких марок колбасы «Краковская» по более чем 50 параметрам качества и безопасности.
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Происшествия

Почти 30 детей отравились газом в школе в Нижегородской области

Известия 05:04
Происшествия

Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Суд отправил ее под домашний арест на 1 месяц и 7 суток, до 29 декабря.
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
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Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту

Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.
Informus.ru 08:08
Музыка

Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении

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WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании.
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Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

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Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт

В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
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Происшествия

Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы

Вести.Ru вчера в 18:29
Политика

США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет

Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
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Илон Маск объяснил, почему разбилось бронированное стекло электрического пикапа Tesla Cybertruck

В ходе анонса компанией Tesla электрического пикапа Cybertruck на прошлой неделе было полно сюрпризов, но наиболее шокирующим был момент, когда ведущий дизайнер Франц фон Хольцхаузен (Franz von Holzhausen) в попытке показать надёжность бронированных стёкол Armor Glass разбил два из них металлическим шаром.
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Шоу-бизнес

Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики

Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Московский Комсомолец 03:37
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