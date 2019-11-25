Футбол
Sportbox.RUВ «Челси» рассказали о степени вовлеченности Абрамовича в дела клуба
Президент «Челси» Брюс Бак прокомментировал слухи о возможной продаже клуба Романом Абрамовичем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 10:56, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Российская газета 10:12
Происшествия
Пожар вспыхнул в хостеле в центре Москвы
Вести.Ru 09:13
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Общество
В центре Бакулева назначили нового директора после ухода Лео Бокерии
Об уходе Лео Бокерии с должности директора медцентра имени Бакулева днем 25 ноября сообщила журналистам Вероника Скворцова.
РБК 10:35
Происшествия
ЕСПЧ заступился за свободу флешмобов
В переписке с ЕСПЧ власти РФ отметили, что претензии к участникам флешмоба заключались в отсутствии уведомления об акции.
Независимая газета вчера в 13:41
Политика
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
Россия не будет первой отменять ограничительные меры, введенные в ответ на санкции против Москвы, а некоторые российские компании и вовсе хотели бы сохранения контрсанкций навсегда.
ТАСС 09:11
Общество
АК-103 загорелся после безостановочной стрельбы
Lenta.ru 09:27
Политика
МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту
По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 10:14
Общество
Курганский священник отказался крестить девочку с родимым пятном
Курганский священнослужитель отказался крестить девочку с большим родимым пятном, так как якобы оно «может быть заразным».
REGNUM 09:24
Гаджеты
Флагман Honor получил двойное название
Упаковка подтверждает, что устройство имеет двойное название: Honor V30 и Honor Vera30, на что указывали предыдущие утечки и слухи.
iXBT.com 08:26
Общество
Умерла советская разведчица Гоар Вартанян
RT на русском 10:35
Спорт
ОКР может рассмотреть вопрос членства ВФЛА в организации
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что исполком организации может рассмотреть вопрос членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), если в федерации не заменят полностью весь руководящий состав, а также если нынешние руководители ВФЛА не покинут досрочно свои посты.
RT на русском 09:38
Шоу-бизнес
Лорак и Брежнева на Золотом граммофоне впечатляли размером декольте
Глубокий вырез на комбинезоне Ани Лорак сумел привлечь внимание и подчеркнуть аппетитные формы звезды, а вот Брежнева явно промахнулась и с нарядом, и с причёской.
Kleo.ru вчера в 06:38
Общество
Социологи насчитали рекордное количество протестов в России
В публикации отмечается, что 1443 протеста – это рекорд за последние годы. Из них 429 зафиксировано в первом квартале, 434 – во втором.
НовостиВолгограда.ру 06:11
Энергетика
«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России
"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Фигурное катание
Навка: Медведева миновала этап взросления, а Загитова еще нет
Организм олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой еще находится в стадии взросления и развития, тогда как двукратная чемпионка мира Евгения Медведева уже прошла данный этап, заявила в интервью РИА Новости победительница ОИ-2006 в танцах на льду Татьяна Навка.
РИА Новости 03:01
Общество
Росконтроль провел исследование краковской колбасы
Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование нескольких марок колбасы «Краковская» по более чем 50 параметрам качества и безопасности.
iReactor 01:39
Происшествия
Экс-главу Чехова отправили под домашний арест по делу о мошенничестве
Суд отправил ее под домашний арест на 1 месяц и 7 суток, до 29 декабря.
Российская газета 22 ноября в 13:40
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Авто
Новый Nissan X-Trail готовится к дебюту
Компания Nissan готовит к дебюту на рынке США новое поколение кроссовера X-Trail, который не обновлялся с 2013 года.
Informus.ru 08:08
Музыка
Представительница Польши заняла первое место на детском Евровидении
Аргументы недели вчера в 13:55
Политика
WSJ узнала о попытке вербовки директора «Нафтогаза» коллегами Джулиани
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Фаворов сообщил Федеральной прокуратуре Нью-Йорка, что бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, связанные с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, пытались завербовать его с целью замены гендиректора «Нафтогаза» и захвата национальной нефтяной компании.
РБК 00:41
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован с подозрением на инсульт
В Москве в одну из больниц с подозрением на инсульт доставлен 47-летний актер Дмитрий Ульянов.
Евразия Daily 05:35
Происшествия
Дворники с лопатами и ломами устроили массовую драку в центре Москвы
Вести.Ru вчера в 18:29
Политика
США намерены блокировать «Северный поток — 2» через военный бюджет
Конгресс США намерен включить санкции против российского газопровода "Северный поток — 2" в оборонный бюджет страны на 2020 год.
РИА Новости 23 ноября в 22:37
Технологии
Илон Маск объяснил, почему разбилось бронированное стекло электрического пикапа Tesla Cybertruck
В ходе анонса компанией Tesla электрического пикапа Cybertruck на прошлой неделе было полно сюрпризов, но наиболее шокирующим был момент, когда ведущий дизайнер Франц фон Хольцхаузен (Franz von Holzhausen) в попытке показать надёжность бронированных стёкол Armor Glass разбил два из них металлическим шаром.
3DNews 07:33
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Московский Комсомолец 03:37