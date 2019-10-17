Здоровье
REGNUMВ Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи
Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога. Один из медиков пояснил изданию, что днём дежурят два пожилых врача, а по ночам работу доверяют молодым хирургам, у которых якобы нет права делать такую работу. Врач отметил, что с 2018 года клинику покинули пятеро травматологов.
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В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
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В СКР назвали основную причину смерти пассажиров сгоревшего SSJ-100
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На Сахалине школьники избили одноклассницу из-за «домашки»
Ученица четвертого класса школы №2 Поронайска оказалась на больничной койке после избиения одноклассниками, сообщило агентство "Интерфакс".
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МИД направит США ноту из-за снятых с поезда дипломатов в Северодвинске
МИД направит посольству США ноту после инцидента с тремя американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
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Для реальных перемен в Донбассе не нужны минский и нормандский форматы - Кравчук
Первый президент Украины Леонид Кравчук убежден, что для ликвидации конфликта в Донбассе необходима лишь политическая воля глав четырех государств.
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Китайское издание Sohu сообщило, что украинская сверхзвуковая ракета разрабатывается для того, чтобы контролировать акваторию Черного моря.
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Политика
В администрации президента Зеленского перепутали Латвию с Литвой
Сотрудники Администрации президента Украины Владимира Зеленского, ведущие страницу "Офис президента Украины" в Facebook, назвали Литвой Латвию — страну, в которой Зеленский находился 16 октября нынешнего года с официальным визитом.
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Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма
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Выяснилось, что только один процент луковиц тюльпанов, которые продаются на рынках Амстердама, расцветает в будущем.
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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Фигурант "московского дела", программист Айдар Губайдулин заявил, что принял решение уехать из России.
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Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
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Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
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Лукашенко прокомментировал задержание россиянки в Минске
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Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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Военные коалиции США разбомбили свой склад оружия в Сирии
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