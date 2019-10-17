Здоровье

REGNUMREGNUMВ Челябинске из больницы уволились врачи-травматологи

Как сообщает 74.ru, больницу покинули три врача-травматолога. Один из медиков пояснил изданию, что днём дежурят два пожилых врача, а по ночам работу доверяют молодым хирургам, у которых якобы нет права делать такую работу. Врач отметил, что с 2018 года клинику покинули пятеро травматологов.
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Из 6-й больницы в Челябинске продолжают увольняться врачи

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