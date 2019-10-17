Здоровье
Газета.RuВ Челябинске опровергли данные о массовом увольнении травматологов
В Горздраве Челябинска опровергли данные о массовом увольнении врачей-травматологов.
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Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Шоу-бизнес
На концерте в Коми Филиппу Киркорову подарили большую семгу
На концерте в Коми отечественный исполнитель Филипп Киркоров получил необычный подарок.
Актуальные Новости 01:01
Общество
В Керчи провели минуту молчания в память о жертвах стрельбы в колледже
В Керчи прошла общегородская минута молчания в связи с годовщиной стрельбы и взрыва в Керченском политехническом колледже.
RT на русском 02:28
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов пересеклись с Виторганом и Нинидзе на кинопремьере
Как известно, на фоне развода с Ксенией у Максима были серьезные конфликты с Константином, поэтому каждая их публичная встреча представляет собой большой интерес для сторонних наблюдателей.
Bimru.ru 15 октября в 02:09
Авто
Составлен рейтинг самых дорогих автомобильных брендов 2019 года
Японская Toyota с капитализацией 56,236 млрд долларов стала самым дорогим автомобильным брендом мира в 2019 году.
Автоновости дня 05:47
Религия
Патриарх Кирилл разглядел на Украине угрозу всему православию
Признание неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) другими церквями несет угрозу православному единству, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Lenta.ru 05:29
Технологии
Минтранс зондирует частоты для беспилотного метро
Минтранс просит ГКРЧ выделить частоты совместному предприятию структур Игоря Ротенберга, «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» для развития системы для беспилотного транспорта, в том числе метро без машинистов.
TelecomDaily 06:32
Политика
Четверть россиян утратили веру в политиков
Лидером доверия россиян среди политиков остается глава государства Владимир Путин, имя которого назвали 39% опрошенных «Левада-центром» граждан.
Век 03:25
Политика
МИД РФ направит ноту США из-за инцидента с дипломатами в Северодвинске
Москва отправит ноту протеста Вашингтону в связи с инцидентом с дипломатами США, которых сняли с поезда в Северодвинске.
REGNUM 04:19
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» раскритиковала памятник Дмитрию Марьянову
Друзья и коллеги актера Дмитрия Марьянова почтили его память 15 октября.
Петербургский дневник вчера в 18:33
Политика
РБК: губернатор Еврейской автономной области уйдет в отставку
Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост во время осенней ротации руководителей регионов, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Ведомости 02:09
Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Известия 03:49
Происшествия
Экс-полковник СК заявил о давлении от ФСБ для оговора Бастрыкина
Бывший начальник главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаил Максименко заявил, что сотрудники ФСБ пытались добиться от него показаний на руководителя СК Александра Бастрыкина.
РБК 06:54
Общество
Всем сотрудникам «Роскосмоса» приказали быть бдительными за границей
«Роскосмос» ужесточил порядок выезда за границу работников подведомственных предприятий, не имеющих допуска к гостайне.
Lenta.ru 02:24
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской подал иск о расторжении брака
Заявление в один из столичных судов подал именно Дмитрий Иванов. 55-летняя Лолита Милявская и 44-летний Дмитрий Иванов прожили вместе 9 лет.
Woman.ru 01:56
Политика
Великобритания и Евросоюз договорились о новой сделке по Brexit
Великобритания и Евросоюз достигли сделки по Brexit, сообщил в своем Twitter президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Ведомости 05:49
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Гаджеты
В России появился новый бренд недорогих кнопочных телефонов
Dgl.ru 15 октября в 04:18
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачёвой в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Анны Богачёвой в Минске.
RT на русском 07:07
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
RT на русском 06:03
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Волгоградская правда вчера в 02:30
Происшествия
Задержан вице-губернатор Тамбовской области
РБК вчера в 15:55
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Армия и оружие
Истребитель Су-30 разбился в Венесуэле
В штате Гуарико в центральной части страны потерпел катастрофу венесуэльский истребитель Су-30.
News.ru 04:29
Единоборства
Нурмагомедов сорвал собственную пресс-конференцию в Москве
Московский Комсомолец 05:44