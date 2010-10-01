Происшествия

Вечерний ЧелябинскВечерний ЧелябинскВ Челябинске задержали мужчину с автоматом

Свидетели происшествия позвонили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с оружием. Страйкбольный автомат, находившийся при нем, изъят.
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с чего всё началось

«В руках был автомат»: челябинец с оружием устроил преследование мужчины на оживлённой дороге

Челябинец с автоматом в руках устроил преследование мужчины на улице Гагарина в Ленинском районе. Убегавший падал прямо под колёса машин, а преследователь шёл по краю проезжей части, размахивая оружием. Свидетели разборок сняли их на видео и вызвали полицию.
74.ruвчера в 02:21

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Челябинец с автоматом гнался за мужчиной по автомобильной дороге

Челябинск Сегоднявчера в 06:28

«В руках был автомат»: челябинец с оружием устроил преследование мужчины на оживлённой дороге

74.ruвчера в 02:21

Привет из 90х: в Челябинске по дороге ходил парень с автоматом

КП - Челябинсквчера в 05:21

Неизвестный ходит с автоматом по улицам Челябинска

Первый областнойвчера в 05:10

«Автомат в руках». Мужчина на обочине с оружием перепугал жителей Челябинска ВИДЕО

ГТРК Южный Уралвчера в 04:31

Челябинец с автоматом гнался за мужчиной по проезжей части

URA.Ruвчера в 04:11

Челябинец разгуливал по улице с автоматом

Доступ1вчера в 05:31
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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
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Выведенный «Протоном-М» спутник утратил половину мощности

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Олег Яровинский — о «Халле» и «Витессе», Игнатьеве и Бакаеве-младшем, Тарасове и Комличенко

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Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
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Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили 17,1 миллиарда долларов.
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Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
РИА Новости вчера в 11:02
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Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

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Общество

В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
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Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

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Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев

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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблём Crew Dragon

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Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Газета.Ru вчера в 08:52
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Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

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Графеновые аккумуляторы скоро появятся в продаже

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Мединский оценил комедию «Холоп»

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Армия и оружие

Удар российской ракеты показали в замедленной съёмке

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Американские военные заблокировали военный патруль РФ в Сирии

Discover24 06:55
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