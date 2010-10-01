Челябинец с автоматом в руках устроил преследование мужчины на улице Гагарина в Ленинском районе. Убегавший падал прямо под колёса машин, а преследователь шёл по краю проезжей части, размахивая оружием. Свидетели разборок сняли их на видео и вызвали полицию.

с чего всё началось

Свидетели происшествия позвонили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину с оружием. Страйкбольный автомат, находившийся при нем, изъят.

В Челябинске задержали мужчину с автоматом

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