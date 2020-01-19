Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

Отмечается, что инцидент произошел еще 16 января, однако известно о нем стало лишь в субботу. Инцидент попал на видео, которое сняли местные жители. На кадрах видно, как по одной из улиц Ленинского района Челябинска мужчина шел с автоматом в руках, а от него по проезжей части убегал молодой человек.
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с чего всё началось

«В руках был автомат»: челябинец с оружием устроил преследование мужчины на оживлённой дороге

Челябинец с автоматом в руках устроил преследование мужчины на улице Гагарина в Ленинском районе. Убегавший падал прямо под колёса машин, а преследователь шёл по краю проезжей части, размахивая оружием. Свидетели разборок сняли их на видео и вызвали полицию.
74.ruвчера в 02:21

Подробнее о событии

«Автомат в руках». Мужчина на обочине с оружием перепугал жителей Челябинска ВИДЕО

ГТРК Южный Уралвчера в 04:31

Челябинец разгуливал по улице с автоматом

Доступ1вчера в 05:31

Привет из 90х: в Челябинске по дороге ходил парень с автоматом

КП - Челябинсквчера в 05:21

Неизвестный ходит с автоматом по улицам Челябинска

Первый областнойвчера в 05:10

Челябинец с автоматом гнался за мужчиной по автомобильной дороге

Челябинск Сегоднявчера в 06:28

Челябинец с автоматом гнался за мужчиной по проезжей части

URA.Ruвчера в 04:11

«В руках был автомат»: челябинец с оружием устроил преследование мужчины на оживлённой дороге

74.ruвчера в 02:21
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Политика

Путин встретится с Эрдоганом в Берлине

Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.
ТАСС 05:23
Политика

«Яблоко» подготовит альтернативные поправки в Конституцию

«Яблоко» разработает альтернативный комплекс поправок к Конституции РФ и вынесет его на рассмотрение общественности в ближайшее время, говорится в заявлении председателя федерального политического комитета партии Григория Явлинского.
Коммерсантъ 04:47
Технологии

В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5

Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Газета.Ru 17 января в 07:53
Шоу-бизнес

Композитор Дунаевский объявил о разводе с седьмой женой

Композитор Максим Дунаевский сообщил о разводе с седьмой супругой Мариной Рождественской.
Вечерняя Москва 16 января в 07:20
Политика

Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев

Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Российская газета 05:58
Шоу-бизнес

Растолстевшая Милла Йовович рассказала о самочувствии накануне родов

44-летняя актриса, ожидающая третьего ребенка, в своем микроблоге рассказала о том, что просто мечтает поскорее родить и вернуться к прежней жизни.
Privet-Rostov.ru 17 января в 12:19
Экономика

Центробанк зафиксировал рекордный приток нерезидентов в госдолг России

В прошлом году приток нерезидентов в российские облигации федерального займа и евробонды, как подсчитал Центробанк, превысил 22 млрд долларов, сообщает РБК.
BFM.ru 05:56
Армия и оружие

В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

Красная весна вчера в 07:14
Армия и оружие

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

РИА Новости 07:02
Политика

Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
ТАСС 05:02
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Политика

Порошенко предложил Украине бороться с врагами святой водой

Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил стране бороться с врагами с помощью святой воды.
РИА Новости 05:28
Политика

Соловьев оценил заявление Тимошенко о начале «ликвидации» Украины

Накануне экс-премьер, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса «ликвидации» Украины.
Взгляд.ру 06:14
Спорт

Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии

РИА Новости 07:38
Культура

Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги

Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
РИА Новости вчера в 09:17
Биатлон

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Российская газета 07:28
Экономика

Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Газета.Ru вчера в 00:57
Политика

Посольство Украины потребовало от Лондона убрать трезубец из списка символов экстремизма

Посольство Украины в Лондоне потребовало у британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе страны, из списка экстремистских символов и принести свои извинения.
ТАСС 07:28
Здоровье

Вода помогает в борьбе с лишним весом

Сотрудниками Японской медицинской ассоциации (JMA) перечислены главные принципы восстановления организма при помощи использования простой питьевой воды.
Ugpressa.ru 17 января в 03:19
Политика

Эрдоган потребовал прекратить «агрессивные действия» Хафтара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что «агрессивному поведению» маршала Халифы Хафтара, который командует Ливийской национальной армией, должен быть положен конец.
REGNUM 07:55
Шоу-бизнес

Актрисе Нине Руслановой потребовалась помощь медиков

Госпитализация не потребовалась. Нина Русланова - народная артистка России, сыгравшая около 150 ролей в фильмах.
РЕН ТВ 16 января в 10:48
Армия и оружие

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Общество

Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции

По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
RT на русском 06:34
Футбол

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Юнайтед»

В рамках 23-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» на «Знфилде» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
ГЛАС.RU 01:42
Здоровье

Врачи назвали необычные симптомы рака легких на лице

Три необычных симптома рака легких, которые проявляются на лице пациента, определили и перечислили медицинские специалисты.
Ugpressa.ru вчера в 23:12
Происшествия

На турнире по джиу-джитсу в Подмосковье подрались спортсмены и зрители

Массовая драка произошла на открытом турнире по джиу-джитсу — соревнования среди детей и взрослых проходили в подмосковном Красногорске.
Вести.Ru 01:59
Религия

Крещение в режиме онлайн: Евгений Куйвашев окунулся в купель на Малоистокском пруду

Сегодня ночью православные жители Екатеринбурга и области, как и остальные россияне, присоединились к празднику и окунулись в крещенские купели.
Екатеринбург Онлайн 00:42
Технологии

В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
РБК 07:12
Происшествия

В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте

Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволила врача - рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
Российская газета 04:01
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