Происшествия
РБКВ Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину
В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках. Об этом сообщает «Челябинск сегодня». Отмечается, что происшествие попало на видео, которое сняли очевидцы.
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с чего всё началось
Челябинец с автоматом в руках устроил преследование мужчины на улице Гагарина в Ленинском районе. Убегавший падал прямо под колёса машин, а преследователь шёл по краю проезжей части, размахивая оружием. Свидетели разборок сняли их на видео и вызвали полицию.74.ruвчера в 02:21
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«Автомат в руках». Мужчина на обочине с оружием перепугал жителей Челябинска ВИДЕО
ГТРК Южный Уралвчера в 04:31
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Политика
Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту
Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.
Политика
Тимошенко заявила о «ликвидации» Украины
Оппозиционный украинский политик Юлия Тимошенко заявила о "ликвидации" Украины.
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Политика
Варшава поблагодарила МИД РФ за признание принесенной Польше несвободы
МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.
Политика
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
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Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
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«ПСЖ» сделает солидное предложение Гвардиоле
«ПСЖ» хочет, чтобы клуб возглавил наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, сообщает Daily Express.
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Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
Космос
Над Одессой видели спутники компании SpaceX — СМИ
По сообщению местного ресурса «Думская», в небе пролетали спутники компании SpaceX.
Происшествия
В Чехии при пожаре в доме престарелых погибли восемь человек
Общество
Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
Политика
Главный советник Трампа по России отстранен от работы
Старший директор Совета национальной безопасности США по европейским и российским делам Эндрю Пик отстранен от работы.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Футбол
Игроки «Локомотива» из Испании поздравили болельщиков с Крещением
Игроки «Локомотива» Дмитрий Баринов, Соломон Кверквелия, Алексей и Антон Миранчуки устроили крещенские купания на сборе в Испании.
Здоровье
Врач указала, что россияне не умеют правильно варить суп
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
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Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
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Путин и Эрдоган на конференции по Ливии. Что решат в Берлине
Берлинская мирная конференция по урегулированию в Ливии готовилась далеко не в мирных условиях.
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
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44-летняя Милла Йовович жалуется на недомогания перед родами
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Мир балансирует на краю катастрофы
Ожидание мощного удара по Ирану со стороны США, которые привели в повышенную боевую готовность американские силы на Ближнем Востоке, и неожиданно довольно миролюбивое заявление президента Трампа, что он не будет продолжать атаки на Тегеран, а ограничится только «адскими санкциями» против него и покупателей иранской нефти.
Общество
В Москве на следующей неделе ожидаются снег и метели
В Москве на следующей неделе ожидается снег и метели, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Здоровье
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик
Из российских аптек изымают популярный спазмолитик «Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл».
Происшествия
Директор школы уволился после избиения восьмиклассником учительницы
Директор московской школы, в которой восьмиклассник избил учительницу за сломанный наушник, уволился.
Общество
Фоторепортаж: как в Ижевске прошли крещенские купания
В столице Удмуртии купания не отменили. Иордань на Ижевском пруду начали готовить еще 17 января,сообщала пресс-служба Администрации Ижевска.