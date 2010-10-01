Челябинец с автоматом в руках устроил преследование мужчины на улице Гагарина в Ленинском районе. Убегавший падал прямо под колёса машин, а преследователь шёл по краю проезжей части, размахивая оружием. Свидетели разборок сняли их на видео и вызвали полицию.

с чего всё началось

В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках. Об этом сообщает «Челябинск сегодня». Отмечается, что происшествие попало на видео, которое сняли очевидцы.

В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

Политика Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.

Политика Варшава поблагодарила МИД РФ за признание принесенной Польше несвободы МИД России отреагировал на слова польских дипломатов, согласно которым, действия советских солдат по освобождению Варшавы от нацистских оккупантов якобы не принесло Польше свободы.

Политика Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.