Происшествия
РБКВ Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину
В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках. Об этом сообщает «Челябинск сегодня». Отмечается, что происшествие попало на видео, которое сняли очевидцы.
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с чего всё началось
Челябинец с автоматом в руках устроил преследование мужчины на улице Гагарина в Ленинском районе. Убегавший падал прямо под колёса машин, а преследователь шёл по краю проезжей части, размахивая оружием. Свидетели разборок сняли их на видео и вызвали полицию.74.ruвчера в 02:21
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«Автомат в руках». Мужчина на обочине с оружием перепугал жителей Челябинска ВИДЕО
ГТРК Южный Уралвчера в 04:31
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На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
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