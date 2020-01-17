Челябинец с автоматом в руках устроил преследование мужчины на улице Гагарина в Ленинском районе. Убегавший падал прямо под колёса машин, а преследователь шёл по краю проезжей части, размахивая оружием. Свидетели разборок сняли их на видео и вызвали полицию.

с чего всё началось

В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках. Об этом сообщает «Челябинск сегодня». Отмечается, что происшествие попало на видео, которое сняли очевидцы.

В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

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