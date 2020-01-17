Происшествия

РБКРБКВ Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину

В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках. Об этом сообщает «Челябинск сегодня». Отмечается, что происшествие попало на видео, которое сняли очевидцы.
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с чего всё началось

«В руках был автомат»: челябинец с оружием устроил преследование мужчины на оживлённой дороге

Челябинец с автоматом в руках устроил преследование мужчины на улице Гагарина в Ленинском районе. Убегавший падал прямо под колёса машин, а преследователь шёл по краю проезжей части, размахивая оружием. Свидетели разборок сняли их на видео и вызвали полицию.
74.ruвчера в 02:21

Подробнее о событии

Челябинец с автоматом гнался за мужчиной по автомобильной дороге

Челябинск Сегоднявчера в 06:28

«Автомат в руках». Мужчина на обочине с оружием перепугал жителей Челябинска ВИДЕО

ГТРК Южный Уралвчера в 04:31

Привет из 90х: в Челябинске по дороге ходил парень с автоматом

КП - Челябинсквчера в 05:21

Неизвестный ходит с автоматом по улицам Челябинска

Первый областнойвчера в 05:10

Челябинец разгуливал по улице с автоматом

Доступ1вчера в 05:31

Челябинец с автоматом гнался за мужчиной по проезжей части

URA.Ruвчера в 04:11

«В руках был автомат»: челябинец с оружием устроил преследование мужчины на оживлённой дороге

74.ruвчера в 02:21
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Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

РБК 00:33
Политика

В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев

RT на русском 04:42
Здоровье

В Китае выявили еще 17 случаев заражения новым коронавирусом

Медицинское управление китайского города Ухань сообщило о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Интерфакс вчера в 23:29
Политика

Эрдоган заявил о намерении поднять тему Идлиба на конференции по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении поднять тему сирийского Идлиба на конференции по Ливии в Берлине, сообщает издание Timeturk.
РБК 04:33
Армия и оружие

Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети

На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
REGNUM 00:02
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru вчера в 23:32
Общество

Синоптики прогнозируют резкое похолодание в центральной России

На следующих выходных метеорологи обещают жителям центральных и северо-западных регионов страны резкое похолодание.
Gazeta.SPb 02:41
Общество

Умер основатель группы компаний Lotte Син Гёк Хо

Основатель и почетный глава южнокорейской компании Lotte Group Син Гёк Хо в воскресенье умер в возрасте 97 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 03:22
Общество

Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов

Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить".
ЗакC.Ру 04:05
Общество

Россияне вошли в тройку самых активных покупателей жилья в Турции

Возросший интерес россиян к покупке турецкой недвижимости директор агентства недвижимости Tolerance Homes Сергей Волченков связывает с изменением паспортной программы в стране — осенью 2018 года Турция снизила необходимый порог вложений в недвижимость для получения гражданства с $1 млн до $250 тыс.
РБК 02:00
Футбол

Лэмпард: «Мы доминировали на протяжении всей игры»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от "Ньюкасла".
Soccer.ru вчера в 15:33
Политика

Украинское авиастроение попало в ловушку из-за санкций

Сконструированные на авиазаводе «Антонов» самолеты полностью зависели от поставок комплектующих из России.
Новостной фронт вчера в 21:42
Происшествия

Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве

Министра внутренних дел по Республике Коми, генерал-майора полиции Виктора Половникова арестовали на два месяца по делу о взятке в особо крупном размере.
РБК 17 января в 13:07
Общество

Врач рассказала о вредных привычках перед сном

RT на русском вчера в 20:05
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»

РИА Новости 04:05
Здоровье

Врачи назвали лучшие продукты для борьбы с жиром на животе

Волгоградская правда вчера в 21:26
Общество

Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью

Rostov gazeta вчера в 08:49
Армия и оружие

В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

Красная весна вчера в 07:14
Политика

Польша заявила о своих правах на часть произведений искусства в России

Дипломаты утверждают, что специальные подразделения НКВД похитили ценные произведения культуры Польши, многие из которых до сих пор находятся в России.
Аргументы и Факты вчера в 09:13
Шоу-бизнес

Юлия Ефимова восхитила болельщиков новыми фото в бикини

Матч ТВ 04:51
Религия

Крещение в режиме онлайн: Евгений Куйвашев окунулся в купель на Малоистокском пруду

Сегодня ночью православные жители Екатеринбурга и области, как и остальные россияне, присоединились к празднику и окунулись в крещенские купели.
Екатеринбург Онлайн 00:42
Происшествия

В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой

РИА Новости 01:20
Армия и оружие

Российский БТР угрожающе навёл орудие на колонну американских военных

Avia.pro вчера в 22:11
Политика

Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

РИА Новости 02:04
Армия и оружие

Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии

Российские военные инженеры продемонстрировали уникальные кадры работы робототехнического комплекса «Сфера» - устройства, которое представляет из себя шар с четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, микрофоном и передатчиком информации.
ТК Звезда вчера в 15:11
Экономика

Виктор Игнатенко: недофинансирование здравоохранения в Иркутской области составляет около 5 млрд рублей

Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Около 5 млрд рублей составляет общая сумма недофинансирования здравоохранения в Иркутской области.
Телеинформ 17 января в 02:43
Музыка

Григорий Лепс опроверг, что Михаил Мишустин писал музыку к его песням

ToDay News Ufa 17 января в 02:43
Политика

Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
Дни.ру вчера в 07:11
Происшествия

В Миассе из больницы уволили пьяного врача

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором изображен один из врачей городской больницы №3 города Миасс в нетрезвом состоянии.
ТАСС 03:00
Футбол

Лопетеги: «„Севилья“ заслужила большего в матче с „Реалом“»

Хотел бы, чтобы арбитры объяснили свое решение. Конечно, лучше было закончить первый тайм, ведя со счетом 1:0.
Soccer.ru вчера в 13:11
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