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В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
КП - Челябинск
  • Дождь0:45
  • Мой Брянск1:50
  • Городовой1:50
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За прошлые сутки COVID-19 подтвердился у 44 пациентов и сотрудников учреждения. Больницу закрыли на карантин, сообщил журналистам губернатор Челябинской области Алексей Текслер на экстренном онлайн-брифинге. Всего за прошедшие сутки в регионе выявлено 57 новых случаев заболевания.В источнике
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С чего всё начиналось
Корпус городской больницы №1 в городе Златоусте закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, написал в инстаграме губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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