В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

За прошлые сутки COVID-19 подтвердился у 44 пациентов и сотрудников учреждения. Больницу закрыли на карантин, сообщил журналистам губернатор Челябинской области Алексей Текслер на экстренном онлайн-брифинге. Всего за прошедшие сутки в регионе выявлено 57 новых случаев заболевания.