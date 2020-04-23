В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За прошлые сутки COVID-19 подтвердился у 44 пациентов и сотрудников учреждения. Больницу закрыли на карантин, сообщил журналистам губернатор Челябинской области Алексей Текслер на экстренном онлайн-брифинге. Всего за прошедшие сутки в регионе выявлено 57 новых случаев заболевания.В источнике
С чего всё начиналось
Корпус городской больницы №1 в городе Златоусте закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, написал в инстаграме губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
31 канал Челябинска 10:10