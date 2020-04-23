Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За прошлые сутки COVID-19 подтвердился у 44 пациентов и сотрудников учреждения. Больницу закрыли на карантин, сообщил журналистам губернатор Челябинской области Алексей Текслер на экстренном онлайн-брифинге. Всего за прошедшие сутки в регионе выявлено 57 новых случаев заболевания.
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с чего всё началось
Корпус городской больницы №1 в городе Златоусте закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, написал
 в инстаграме губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Медиазона04:39

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Последние данные о вспышке COVID-19 в Златоусте: десятки зараженных, пропускной режим, ошибки врачей

URA.Ru04:54

За сутки в Челябинской области подтвердили 57 случаев заражения коронавирусом. Очаг — больница в Златоусте

31 канал Челябинска02:52

В больнице Златоуста выявили 44 случая заражения коронавирусом

ТАСС02:37

В Челябинской области выявили почти 60 случаев заражения коронавирусом

РИА Новости02:49

57 человек заболело коронавирусом за прошедшие сутки в Челябинской области

Первый областной02:19

В больнице на Южном Урале вспышка коронавируса: заболели 44 человека, корпус закрыли на карантин

74.ru02:06

Сразу 57 южноуральцев за сутки заразились коронавирусом

Челябинск Сегодня02:04
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Политика

Лукашенко обвинил Россию в спаде белорусской экономики

Согласно сообщению президентской пресс-службы, Лукашенко уточнил: в начале года Белоруссия «испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19».
REGNUM 05:40
10
Общество

В России может появиться единый центр контроля за водителями

В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране.
Газета.Ru 02:56
46
Здоровье

Названы новые осложнения от коронавируса

О новых осложнениях стало известно изданию MedicalXpress, которое со ссылкой на медиков сообщает, что больные коронавирусом нового типа могут столкнуться с появлением тромбов в сосудах.
Газета DAILY 05:16
1
Общество

В России за сутки выявили 4774 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России коронавирусом заразились еще 4774 человека. Общее число инфицированных составляет 62773.
Парламентская газета 03:36
Политика

Избранный президент Абхазии Аслан Бжания вступил в должность

ТАСС 05:43
Футбол

Клубы АПЛ продолжают настаивать на досрочном завершении сезона

Ряд команд из чемпионата Англии продолжают настаивать на досрочном завершении текущего сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 03:14
Общество

Производители водки просят Росстандарт не запрещать «чекушки»

Как пишет «Коммерсантъ», после 1 июля 2020 года из продажи может исчезнуть крепкий алкоголь в небольших бутылках.
Profibeer.ru 03:43
4
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
401
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн 04:51
87
Кино

Реквизит из «Солнцестояния» и «Маяка» выставлен на торги

Культуромания 02:49
Общество

Немецкий бизнес рассчитывает на 4-месячную продолжительность карантина

Как показало исследование Мюнхенского института экономических исследований ifo, немецкие компании рассчитывают, что принятые ограничения в среднем будут действовать 3,9 месяца.
НТВ 04:30
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
2,1K
Гаджеты

Представлен смартфон Motorola Edge с «бесконечной гранью» за полцены

iXBT.com 01:21
10
Общество

Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов

Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
74
Общество

В Ростовской области число больных коронавирусом превысило 460 человек

В Ростовской области за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 71 человека. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:35
17
Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заболели 28 человек

На Среднем Урале зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19.
УралПолит.Ru 03:41
6
Здоровье

Новых случаев коронавируса в Амурской области не выявлено

Напомним, что всего в Приамурье опасную инфекцию нашли у 20 человек. В Амурской области новых случаев коронавируса не выявлено.
Телепорт 21 апреля в 20:34
22
Происшествия

Житель Тюменской области задержан за подготовку теракта в школе

Задержан житель тюменской области 2001 года рождения. Он осуществлял подготовку вооруженного нападения на одно из учебных заведений региона.
Газета.Ru вчера в 02:58
1,4K
Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал 00:29
31
Политика

Песков рассказал о разнице в блокировке Telegram де-факто и де-юре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о разнице в блокировке Telegram де-факто и де-юре.
Газета.Ru 05:46
Политика

Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
555
Биатлон

Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента

Союз биатлонистов России (СБР) проведет внеочередную отчетно-выборную конференцию. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Российская газета 05:44
Происшествия

В кузбасском селе загорелись семь жилых домов

Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
18
Футбол

Зоа: если всё сложится удачно, мой сын будет играть в «Спартаке»

Если все сложится удачно, то он будет играть в "Спартаке", – заявил Зоа. В России камерунец выступал за «Спартак» и «Анжи».
Metaratings 04:07
Общество

МВД решило не депортировать иностранцев на время пандемии

Как сообщает ТАСС, об этом журналистам сообщила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.
РБК 05:15
12
Шоу-бизнес

Умерла поэтесса «Ласкового мая» Алла Гольцева

News.ru 01:52
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4,6K
Здоровье

Число заражённых COVID-19 в Китае может оказаться в разы больше

Число заражённых коронавирусом в Китае до 20 февраля могло быть в 4 раза больше официальной статистики, согласно которой, инфицированными считались 55 тысяч человек.
Национальная служба новостей 05:40
Общество

Минздрав предложил продлить самоизоляцию на майские праздники

Ограничительные меры в России для профилактики распространения коронавируса COVID-19 следует продлить на майские праздники, сообщил на пресс-конференции главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Коммерсантъ вчера в 07:29
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