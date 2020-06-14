Коронавирус
Южноуральская панорамаВ Челябинской области еще пять человек умерли от коронавируса
По данным регионального минздрава, на утро 13 июня диагноз COVID-19 в Челябинской области подтвержден у 4642 южноуральцев. За прошедшие сутки зафиксировано 149 новых случаев заболевания. Впервые за одни сутки умерли сразу пять человек.
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Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Шоу-бизнес
Актёра Армена Джигарханяна выписали из больницы
Дни24 12 июня в 07:29
Политика
Путин ответил на критику поправок в Конституцию
Владимир Путин не согласился с мнением о том, что поправки в Основной закон приведут к олигархическому правлению и диктатуре.
РИА Новости 07:26
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
Политика
«Газпром» назвал задержание руководства Белгазпромбанка незаконным
Назначения были сопровождены задержанием правоохранительными органами полномочных членов правления Белгазпромбанка.
Моя Москва.онлайн 12 июня в 14:20
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета 06:32
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
РИА Новости 02:59
Общество
Власти Петербурга заявили о нехватке коек для больных с коронавирусом
Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев заявили о нехватке в городе коек для зараженных коронавирусной инфекцией.
Peterburg2.ru 08:52
Политика
Путин прокомментировал беспорядки в США
В качестве примера Путин привёл действия демократов, которые после прихода к власти «абсолютно демократическим» способом президента Дональда Трампа придумали «всякие небылицы, только чтобы подвергнуть сомнению его легитимность».
Парламентская газета 06:41
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Общество
Обновлена карта количества заражений в районах Нижегородской области
По данным на 12 июня, в Нижегородской области заражение коронавирусом было подтверждено у 13562 человек.
Открытый Нижний 12 июня в 06:48
Политика
Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен
Министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу не поедут с визитом в Турцию 14 июня, как это было запланировано.
Коммерсантъ 07:12
Политика
"С чего им отдавать нам Курилы?" Японцы прокомментировали слова Путина
Читателей японского издания Yomiuri shimbun не удивило заявление президента Владимира Путина о принадлежности Курильских островов России.
РИА Новости 07:59
Хоккей
Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат вчера в 09:32
Происшествия
В Екатеринбурге выясняют обстоятельства избиения младенца отцом
Екатеринбург, 14 июня 2020, 13:20 — REGNUM В Екатеринбурге идут проверки по факту избиения семимесячного мальчика его отцом.
REGNUM 06:20
Происшествия
Михаил Ефремов выступил с видеообращением
Культуромания вчера в 03:45
Футбол
Егор Бабурин: Ко всем играм нужно готовиться как к финалу
Голкипер нашей команды Егор Бабурин ответил на вопросы болельщиков для Rostov TV .
ФК Ростов 04:07
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Общество
В Югре за сутки зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 229 новых случаев коронавируса. Из них 62 инфицированных приходится на Сургут.
Вестник 05:10
Происшествия
Озвучены причины крушения катера на Камчатке
Вести.Ru 08:13
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
Авто
Появились «живые» фото нового кроссовера Haval
Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
Новые автомобили вчера в 00:21